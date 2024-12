NOVI, Michigan, 11 décembre 2024 /CNW/ - L'entreprise DexKo Global Inc. (« DexKo »), un leader mondial dans le domaine des engrenages de roulement de remorque, des assemblages de châssis, des composants connexes et des applications et valves de frein hydraulique, est heureuse d'annoncer l'acquisition de Cerma Srl (« Cerma »).

Cerma fabrique des composants de haute précision pour diverses industries et applications. (PRNewsfoto/DexKo Global Inc.)

Cerma a été fondée en 1966 et est basée à Vezzano sul Crostolo, dans la région d'Émilie-Romagne, en Italie. L'entreprise développe et fabrique principalement des composants de haute précision pour les marchés hors route et industriels, y compris des soupapes hydrauliques et des collecteurs.

« L'entreprise familiale prospère jouit d'une réputation particulièrement bonne sur le marché. Grâce à cette acquisition, DexKo renforcera sa chaîne de valeur hydraulique et élargira sa gamme de produits dans ce segment. Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de Cerma au sein de DexKo », a déclaré Fred Bentley, chef de la direction de DexKo.

Harald Hiller, président et chef de la direction d'AL-KO Vehicle Technology (AL-KO), a déclaré : « Cerma sera un ajout précieux à nos activités hydrauliques et collaborera étroitement avec nos activités hydrauliques avoisinantes. En tant que fournisseur éprouvé de longue date, nous connaissons Cerma et nous faisons confiance à la qualité et à la précision de ses produits. »

DexKo, par l'intermédiaire de sa filiale AL-KO, a pris pied dans le secteur de l'hydraulique en 2019 grâce à l'acquisition de Safim Srl, un important fabricant de composants de système de freinage hydraulique hautement sophistiqués utilisés dans une gamme d'applications hors route. DexKo a renforcé ses activités hydrauliques en 2022 grâce à l'acquisition de Fluid-Press Srl, qui se concentre sur la conception et la fabrication de soupapes et de collecteurs hydrauliques.

« Je me réjouis à l'idée de tirer parti de nos occasions d'affaires conjointes. Nous tirerons parti des synergies dans nos capacités et nos compétences de fabrication, en particulier en ce qui concerne nos applications de tournage, de fraisage et de broyage », a déclaré Giovanni Pedrinoni, directeur général de Safim, Fluid-Press et Cerma.

« En tant que famille, nous sommes heureux que Cerma fasse maintenant partie du secteur de l'hydraulique d'AL-KO. Les synergies que nous créons offriront de grandes possibilités pour l'avenir. Mon père a fondé l'entreprise il y a 60 ans et il est essentiel pour mes parents, ma sœur et moi d'avoir un partenaire solide et fiable pour un avenir prospère », a ajouté Daniele Ruozi, membre du conseil d'administration de Cerma, qui continuera de servir l'entreprise à titre de directeur général.

Les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées. Les vendeurs ont été conseillés par Baldi & Partners, Reggio Emilia. Le cabinet d'avocats Chiomenti a fourni des conseils juridiques à DexKo.

