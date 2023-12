NOVI, Michigan, 22 décembre 2023 /CNW/ - DexKo Global Inc. (« DexKo »), un chef de file mondial dans le domaine des trains de roulement de remorques, des assemblages de châssis, des composants connexes et des applications de freins hydrauliques à la fine pointe de la technologie, est heureux d'annoncer que son unité commercile AL-KO Vehicle Technology (« AL-KO ») a conclu un accord définitif visant l'acquisition de Toptron Elektronik GmbH & Co. KG (« Toptron »).

L'entreprise allemande se spécialise dans le développement, la conception et la distribution de composants électroniques personnalisés pour les roulottes et les motorisés. Cette acquisition stratégique permettra d'élargir le portefeuille de produits d'AL-KO grâce à une gamme sophistiquée de systèmes électroniques pour les applications de tourisme en caravane et donnera les moyens à DexKo de poursuivre la trajectoire de croissance du groupe à l'épreuve du temps.

Toptron est située à Menden, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne. Depuis 1995, l'entreprise fournit des systèmes et des composants électroniques embarqués personnalisés comme des panneaux de commande, des dispositifs de distribution d'énergie, des systèmes de commande d'éclairage, des sondes et des capteurs. De nombreux fabricants bien connus font confiance aux capacités d'innovation de Toptron et entretiennent des relations à long terme avec l'entreprise.

« Nous nous réjouissons à l'idée de regrouper les forces des équipes de Toptron et de DexKo. Nous sommes heureux d'investir dans la croissance continue d'AL-KO dans le secteur de l'électronique », a déclaré Fred Bentley, chef de la direction de DexKo.

« Nous intégrerons Toptron au secteur de l'électronique d'AL-KO Vehicle Technology afin d'élargir notre gamme de produits et notre couverture géographique. De plus, nous souhaitons tirer pleinement parti de la position de Toptron en tant que partenaire de développement privilégié au profit de leurs précieux clients », a déclaré Harald Hiller, président et chef de la direction d'AL-KO.

« Nous sommes très heureux `à l'idée que Toptron fasse maintenant partie d'AL-KO et de DexKo. Les synergies que nous créons offriront de grandes possibilités pour l'avenir. « Trouver un partenaire solide et fiable était un aspect très important pour moi », a déclaré Wilhelm Cramer, directeur général, qui soutiendra la période de transition jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été dévoilées.

AL-KO Vehicle Technology est un groupe technologique mondial en pleine croissance et une unité commerciale de DexKo Global. Misant sur des composants de châssis et de suspension de haute qualité pour les remorques, les véhicules récréatifs et commerciaux, et les véhicules pour les secteurs de la construction et de l'agriculture, le groupe représente ce qu'il y a de mieux sur le plan de la fonctionnalité et du confort, ainsi que des innovations pour améliorer la sécurité routière. Fondé en 1931, le groupe compte aujourd'hui environ 3 500 employés répartis dans plus de 40 emplacements à l'échelle mondiale. L'entreprise regroupe 17 marques internationales : AL-KO, Aguti, Bankside Patterson, Bradley, Brink, CBE, cmtrailer parts, De Haan, E&P Hydraulics, Fluid-Press, G&S Chassis, Hume, Nordelettronica, Preston Chassis, SAFIM, SAWIKO et Winterhoff. Pour en savoir plus, visitez le www.alko-tech.com.

DexKo Global Inc. est l'un des principaux fabricants mondiaux de technologie de châssis, d'assemblages de châssis, d'accessoires et de composants de freins hydrauliques de grande qualité. L'entreprise possède plus de 130 ans d'expérience dans les composants de remorques et de caravanes. DexKo Global a été fondée en 2016 à la suite de la fusion de Dexter et d'AL-KO Vehicle Technology. Établie à Novi, au Michigan (États-Unis), l'entreprise emploie environ 7 000 personnes dans plus de 100 installations de production et centres de distribution. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.dexko.com.

Personne-ressource pour les médias :

AL-KO Vehicle Technology Group

Eva Doppler

Ichenhauser Strasse 14

D-89359 Kotz

+49 8221 97-8239

[email protected]

www.dexko.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1063527/DexKo_Global_Inc_Logo.jpg

SOURCE DexKo Global Inc.