Devoir de mémoire : perpétuer le souvenir des agents Benoît L'Écuyer et Thierry LeRoux

QUÉBEC, le 20 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement Fréchette a pris un engagement solennel envers les familles des policières et policiers qui ont fait le sacrifice ultime en servant leur communauté. À travers la désignation commémorative de ponts d'étagement en leur hommage, les Québécoises et les Québécois peuvent désormais se souvenir de celles et ceux qui nous ont quittés beaucoup trop tôt.

Le 28 février 2002, l'agent Benoît L'Écuyer du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est atteint par balles lors d'une poursuite à pied et perd tragiquement la vie dans l'exercice de ses fonctions. L'agent L'Écuyer, alors âgé de 29 ans, comptait près de sept années d'expérience au sein du SPVM. Après discussions avec la famille, le secteur de Saint-Hubert a été évoqué comme lieu représentatif pour cet homme puisqu'il s'agit du quartier où il a grandi et où sa mère réside toujours.

Le 13 février 2016, l'agent Thierry LeRoux du Service de police de Lac-Simon est atteint mortellement par un tir lors d'une intervention et succombe malheureusement à ses blessures. Au moment des faits, l'agent LeRoux était âgé de 26 ans et comptait six mois d'expérience au sein du corps de police autochtone. Sa famille a, quant à elle, identifié le secteur de Chicoutimi, lieu de résidence des parents et de plusieurs de ses amis.

Aux abords de chacun des ponts commémoratifs, qui seront à déterminer avec les familles, un panneau de signalisation sera installé pour honorer la mémoire des agents.

Citations :

« Aujourd'hui, j'ai une pensée pour Anick, Joël, Marianne et Éric. Benoît L'Écuyer était un collègue et un ami. Je me souviendrai toujours de la journée du 28 février 2002, alors que j'étais sur un appel à proximité et que je suis arrivé parmi les premiers sur les lieux du drame. Je salue le courage et la résilience de toute la famille. Je pense aussi à Michel et Christine. J'ai rencontré Thierry quelques semaines seulement avant les événements lors d'une visite dans la communauté de Lac-Simon. Malgré le deuil, sa famille a décidé de se retrousser les manches et, à l'initiative de collègues de Thierry, de mettre sur pied une fondation qui vient en aide aux jeunes de la région. Chaque année, je me fais un devoir d'être présent lors de la Randonnée du souvenir organisée par Michel et la fondation. Benoît et Thierry sont tombés, mais ils ne seront jamais oubliés. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« C'est un honneur de contribuer à cet hommage qui permettra de préserver la mémoire de l'agent Benoît L'Écuyer et de l'agent Thierry LeRoux. Ces deux policiers ont fait le sacrifice ultime pour protéger la population et leurs communautés respectives. En inscrivant leur nom dans l'espace public, nous posons un geste concret pour reconnaître leur courage, leur dévouement et celui de l'ensemble des policières et policiers qui veillent chaque jour à notre sécurité. Leur mémoire continuera ainsi de nous accompagner dans nos déplacements. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« J'étais policier au SPVM lorsque Benoît L'Écuyer a perdu la vie en devoir; un drame qui a marqué à jamais sa famille, ses collègues et toute la communauté policière. Ma pensée va aussi à Thierry LeRoux, à sa famille et à tous ceux qui font vivre son souvenir. À titre de vice-président de Devoir de mémoire, je crois profondément que le sacrifice des policières et policiers tombés en service doit demeurer bien présent dans notre mémoire collective. En donnant leurs noms à des lieux publics, nous rappelons que derrière l'uniforme se trouvaient une personne, une famille, une vocation et un courage qui méritent notre reconnaissance durable. »

Marc Parent, vice-président de l'organisme Devoir de mémoire Québec

« En tant que policer actif ou retraité, perdre une ou un membre de notre communauté policière lors d'un événement tragique, c'est déchirant. Toutefois, pour leur famille, c'est un drame incommensurable. Même si nous ne pouvons pas changer le passé, nous pouvons les soutenir en nous assurant que leur contribution soit appréciée par la société dans son ensemble. Pour ma part, j'ai rencontré les familles de Benoît Lécuyer et de Thierry LeRoux et communiqué avec elles tout au long de cette nomination, et tous ont exprimé une reconnaissance profonde envers ce projet. L'organisme Devoir de mémoire Québec soutient les familles endeuillées en perpétuant la mémoire de ces policiers et policières. Nous nous sommes engagés à effectuer cette commémoration de façon digne et respectueuse, selon leurs volontés. J'encourage les familles et les services policiers désirant communiquer avec nous à le faire via notre site Web ou par courriel. »

Michel Bourque, directeur général de l'organisme Devoir de mémoire Québec

Faits saillants :



Le 11 mai 2026, la première ministre du Québec a annoncé la toute première désignation commémorative en hommage à la sergente Maureen Breau, décédée en service le 27 mars 2023. Le pont d'étagement, identifié de concert avec la famille, surplombe l'autoroute 40 à la hauteur de la rue des Prairies, à Trois-Rivières.

L'organisme Devoir de mémoire regroupe des dirigeants bénévoles issus des milieux policier, militaire et communautaire.

Depuis 1852, 192 policières et policiers sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions au Québec.

Lien connexe :

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SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Sources : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, 581 998-7583, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]