Dévoilement du rapport financier 2020 de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, a rendu public le Rapport financier annuel consolidé audité et la Reddition de comptes financière de la Ville de Montréal pour l'exercice financier qui s'est conclu le 31 décembre 2020.

« Il s'agit du portrait d'une année marquée par une crise sanitaire sans précédent, qui s'est évidemment fait ressentir sur les finances publiques. Heureusement, notre saine gestion des dernières années avait placé la Ville de Montréal dans une situation enviable avant la crise, qui s'était traduite par un développement économique florissant et des finances publiques solides. Grâce à nos décisions passées, nous avons été en mesure de traverser la crise et d'être au rendez-vous pour soutenir la population montréalaise. Dès le printemps 2020, nous avons mis en place un plan financier de réduction des dépenses de 123,4 M$ pour compenser les coûts supplémentaires et la baisse des revenus engendrée par la pandémie, diminuant ainsi les impacts négatifs de la crise », a déclaré Benoit Dorais.

L'administration a sensibilisé le gouvernement du Québec à l'impact majeur de la pandémie sur les finances de la Ville, ainsi qu'au rôle clé que joue Montréal en tant que métropole, locomotive économique du Québec et partenaire de premier plan de la lutte contre la COVID-19. La Ville a pu bénéficier d'une compensation financière de 263,5 M$ du gouvernement du Québec. Bien que les règles comptables édictent que ce paiement de transfert doit être comptabilisé à 100 % en 2020, une partie de cette somme servira à amoindrir les impacts de la pandémie sur le budget 2021.

Grâce aux efforts réalisés, l'exercice financier 2020 de la Ville de Montréal se solde par un excédent de 247 M$, soit 4 % de ses revenus globaux. L'excédent global de 247 M$ est composé d'un excédent du conseil municipal de 442,6 M$, qui inclut un excédent de 92,5 M$ des arrondissements et de 350,1 M$ des services centraux. Le déficit du conseil d'agglomération est de 195,6 M$.

Sommaire des activités de fonctionnement

L'excédent généré s'explique principalement par des revenus supplémentaires de 156 M$, une diminution des charges de fonctionnement de 60,8 M$ et des affectations de 33,9 M$ provenant de surplus accumulés par le conseil municipal et les arrondissements. Ces augmentations sont toutefois contrebalancées par un remboursement supérieur de 3,7 M$ de la dette à long terme.

Les quatre grandes priorités de l'administration municipale

« En 2020, Montréal a dû affronter les impacts de la pandémie dans tous ses secteurs d'activités. Toutes les équipes municipales ont répondu rapidement et efficacement à cette situation de crise, soit pour voir aux plus grandes urgences, pour soutenir les personnes et les secteurs les plus touchés, ou encore pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Il s'agissait pour notre administration de continuer à servir au mieux la population montréalaise en respect des consignes sanitaires, tout en nous appliquant à gérer de manière rigoureuse et responsable les finances publiques », a expliqué M. Dorais.

Développement économique

En mars 2020, l'économie montréalaise a dû brusquement interrompre sa croissance pour contribuer à la lutte contre la COVID-19. En collaboration avec ses partenaires, la Ville de Montréal a proposé de nombreuses mesures pour soutenir les efforts des secteurs profondément perturbés et favoriser une relance plus verte et inclusive. Parmi les initiatives marquantes :

Mise en place d'une ligne téléphonique d'information destinée aux entreprises et commerces montréalais (10 000 demandes traitées en 2020) et diverses mesures de soutien financier;

diverses mesures de soutien financier; Mise en œuvre par le réseau PME MTL du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, créé par le gouvernement du Québec, pour 67,1 M$;

Présentation du plan de relance économique « Une impulsion pour la métropole : agir maintenant », pour un investissement total de près de 22 M$. Vingt mesures immédiates visaient notamment à mettre le commerce au cœur de la relance, à aider les entreprises à faire des affaires autrement et à réinventer le développement économique;

Réalisation d'actions ponctuelles pour appuyer les commerces: piétonnisation de plusieurs artères commerciales pendant la période estivale et interventions spécifiques pour la période des Fêtes;

Report des échéances pour le paiement du compte de taxes municipales, des quotes-parts des villes liées et des cotisations pour les Sociétés de développement commercial (SDC) afin d'offrir un répit aux propriétaires et aux commerçants.

Transition écologique

La transition écologique est demeurée au cœur des priorités de la Ville, qui a poursuivi ses efforts afin de relever le défi environnemental et atteindre des cibles précises et ambitieuses. Plusieurs faits marquants soulignent les efforts consacrés à ce secteur, dont :

La présentation du Plan climat 2020-2030 . Il prévoit 46 actions sur 10 ans pour rendre Montréal carboneutre d'ici 2050.

. Il prévoit 46 actions sur 10 ans pour rendre Montréal carboneutre d'ici 2050. Gestion des matières résiduelles : le coût global de la gestion des matières résiduelles s'est élevé à 183,1 M$; le Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 a été adopté à la suite d'une consultation publique. Visant à atteindre le « zéro déchet » d'ici 2030, le plan comprend des actions diversifiées; la construction du centre de compostage de Saint-Laurent a débuté (24 M$) et la conception du centre de biométhanisation de Montréal-Est a progressé (15,1 M$);

Une usine de traitement des eaux souterraines au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles a été mise en service et la construction d'une usine de traitement du lixiviat au Complexe environnemental de Saint-Michel a été lancée;

a été lancée; Patrimoine naturel : création du nouveau parc-nature de l'Écoterritoire de la falaise Saint-Jacques , ouverture d'un nouveau secteur au parc Frédéric-Back (11,1 M$), tenue d'une consultation publique pour la réalisation du Grand parc de l'Ouest, plantation ou traitement contre l'agrile du frêne de 54 000 arbres.

Mobilité durable

La Ville a continué à faire preuve d'innovation et à se mobiliser pour la mise en place de projets structurants et innovants qui favorisent des modes de transport sécuritaires, accessibles et durables. Les principaux investissements réalisés sont les suivants :

La sécurisation des déplacements dans le cadre de l'approche Vision Zéro est restée au cœur des préoccupations de la Ville, notamment avec la sécurisation des abords de 22 écoles et de quelque 50 intersections (5,7 M$) et la mise aux normes des feux de circulation (21,9 M$);

La Ville a continué de collaborer avec ses partenaires à la réalisation de projets structurants en transport collectif, notamment pour le Service rapide par bus sur Pie-IX (30,4 M$), le Réseau express métropolitain (4,3 M$) et le prolongement de la ligne bleue du métro;

La Ville a poursuivi l'aménagement du Réseau express vélo (REV), tout en développant davantage le réseau cyclable (21,9 M$), ce qui a permis d'ajouter 34 km au réseau. Bixi Montréal a fait l'acquisition de plus de 1 000 vélos à assistance électrique (6,5 M$);

Durant la période estivale, la Ville a aménagé des voies d'accès sanitaires (VAS) sur plusieurs rues importantes. Ce réseau long d'environ 26 km a permis aux piétons et cyclistes de respecter les règles de distanciation sociale, tout en favorisant l'activité physique;

L'escouade mobilité, maintenant déployée dans les 19 arrondissements, a réalisé 22 401 interventions en 2020 afin d'améliorer la circulation et d'assurer la sécurité des déplacements;

L'Agence de mobilité durable a été mise sur pied. La nouvelle société paramunicipale contribue à améliorer le partage de la rue et du domaine public, notamment en voyant au développement du stationnement tarifé.

Habitation

La Ville a continué ses efforts pour favoriser l'amélioration de l'offre en logements adéquats et abordables ainsi que la création de milieux de vie plus équitables. Plusieurs mesures commencent également à porter leurs fruits :

Pour sa troisième année de mise en œuvre, la Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables 2018-2021 a atteint 79 % de l'objectif global : 3 639 logements sociaux ont été mis en chantier, soit en élaboration avec engagement de subventions; Les interventions pour des logements abordables ont bénéficié à 5 690 ménages.

De nombreux ménages ont bénéficié des différentes interventions de la Ville : 827 logements locatifs ont été rénovés avec l'aide de subventions; 1 335 dossiers d'aide à l'acquisition résidentielle ont été traités; 2 088 logements ont été inspectés pour des questions de salubrité et de risques pour leurs occupants.

La Ville a terminé la révision du Règlement pour une métropole mixte, qui permettra entre autres de préserver la mixité des quartiers, de favoriser l'accès de toutes et tous à un logement convenable et d'encourager les familles à s'installer à Montréal;

De nouveaux programmes ont été adoptés, dont le Programme d'adaptation de domicile, le programme RénoPLEX et le programme Réno logement abordable;

En collaboration avec ses partenaires, la Ville a élaboré un plan d'urgence pour l'Opération 1er juillet afin de faire face au cumul des impacts de la pandémie de COVID-19 et de la pénurie de logements. Cette intervention a permis de soutenir plus de 750 ménages.

Autres réalisations importantes

La Ville a adopté son premier plan stratégique Montréal 2030. Cette démarche s'articule autour de quatre orientations audacieuses : la transition écologique; la solidarité, l'équité et l'inclusion; la démocratie et la participation; ainsi que l'innovation et la créativité. Montréal 2030 permet d'engager une relance qui s'appuie sur une vision d'avenir pour assurer la résilience économique, sociale et écologique de la métropole.

En novembre 2020, Montréal a lancé son premier budget participatif à l'échelle de la Ville. Toute la population était invitée à proposer des idées pour accélérer la transition écologique et sociale de la métropole. Un vote citoyen sera tenu en juin 2021 pour choisir les projets à réaliser.

La Ville a également adopté la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones et a créé le Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques.

Activités d'investissement

Les dépenses d'immobilisations comprennent l'ensemble des investissements que la Ville réalise pour entretenir, mettre aux normes ou moderniser ses biens matériels, tels que les infrastructures, les bâtiments et les installations de sports ou de culture. En 2020, les sommes investies sur l'ensemble du territoire montréalais totalisent 1,4 G$, À ces investissements totaux, les services centraux ont participé à hauteur de 1,262 M$ et les arrondissements, à hauteur de 144,9 M$.

Au cours des années 2015 à 2020, la valeur des réalisations en investissements est passée de 0,9 G$ à 1,4 G$. Il faut noter que le contexte lié à la pandémie COVID-19 a eu un impact direct sur les chantiers municipaux qui ont été retardés ou même repoussés.

En 2020, les principaux investissements ont été réalisés dans les éléments d'actifs liés à l'environnement et aux infrastructures souterraines (532,9 M$), aux infrastructures routières (385,9 M$), aux bâtiments (208,3 M$), ainsi qu'aux parcs, espaces verts et terrains de jeux (131,3 M$).

La Ville a également implanté le programme décennal d'immobilisations 2021-2030 (PDI), une nouveauté qui permet désormais de planifier les immobilisations sur un horizon de dix ans, et ainsi mieux arrimer les grands projets à la transition écologique, à la volonté d'inclusion et à la prospérité de la métropole.

Depuis l'année dernière, la Ville innove en intégrant à son rapport financier une section concernant l'information financière relative aux changements climatiques, conformément aux recommandations du groupe de travail sur les informations financières relatives aux changements climatiques, permettant ainsi une transparence des actions posées par l'administration. Les détails de cette démarche se trouvent dans le Rapport financier 2020 de la Ville.

Les documents Rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, Reddition de comptes financière et Synthèse sont accessibles sur le site web de la Ville de Montréal, à l'adresse suivante : https://montreal.ca/articles/bilan-financier-2020-13858.

