Dévoilement du rapport du Projet structurant de l'est (PSE) - Repentigny et Mascouche dénoncent le silence radio des hauts dirigeants de l'Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM)

MASCOUCHE, QC, le 4 juill. 2023 /CNW/ - Suivant le dévoilement du rapport du PSE piloté par l'ARTM, les maires de Repentigny et de Mascouche, messieurs Nicolas Dufour et Guillaume Tremblay, reprochent à l'organisation de ne pas avoir considéré les besoins et les attentes des villes de la couronne Nord, tout en soulignant l'absence remarquée de ses plus hauts dirigeants pendant ladite présentation.

« Nos craintes se confirment. C'est un rapport qui n'apporte aucune solution pour répondre aux enjeux de mobilité sur la couronne Nord. Il s'agit d'un rapport brouillon qui escamote de nombreux éléments qui auraient mérité que l'on s'y attarde davantage. À titre d'exemple, alors que la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est en processus de refonte du Plan métropolitain d'aménagement et développement (PMAD) pour accroitre les seuils de densification, il est stupéfiant de constater que les potentiels de développement n'ont pas été réellement pris en considération dans les projections d'achalandage. On parle ici d'un projet qui se veut structurant et d'un équipement qui se veut durable sur plusieurs décennies! Le silence radio sur l'avenir du train de Mascouche a également de quoi inquiéter. Le service est inadéquat, tant au niveau de la fréquence que sur la durée du parcours, alors que nous avons l'obligation de concentrer le développement à proximité des gares. Nous comptons sur le gouvernement du Québec pour corriger le tir et offrir aux citoyens du sud de Lanaudière un mode de transport structurant qui représenterait une réelle alternative à l'auto solo », indique Guillaume Tremblay, maire de Mascouche.

« Encore une fois, l'ARTM a manqué de leadership et d'écoute face à un projet d'une aussi grande envergure qu'est le PSE dont la portée marquera toute une génération. Non seulement les villes de la couronne Nord n'ont jamais été consultées, mais le directeur général et le président du C.A de l'ARTM n'ont même pas daigné à être présents pour nous dévoiler les faits saillants de leur rapport. Voilà un manque total de considération pour nous, les élus municipaux, particulièrement pour le secteur de la couronne Nord, ayant l'un des plus importants ratios de véhicules par habitant. L'ARTM doit absolument refaire ses devoirs et enfin, nous proposer un véritable réseau structurant de transport collectif qui répondra aux besoins de nos citoyens et contribuera à orienter le futur de notre développement urbain. Soyez assuré que nous irons cogner aux portes de nos députés et ministres régionaux pour les sensibiliser à nos besoins et nous garantir que le PSE incarne une solution viable et pérenne dans le sud de Lanaudière. Car pour l'instant, les véritables perdants sont encore nos citoyens pris dans le trafic », conclu Nicolas Dufour.

SOURCE Ville de Mascouche

Renseignements: Sofia Benzakour, Conseillère stratégique aux affaires publiques et gouvernementales, Direction générale, Ville de Repentigny, (514) 291-4140, [email protected]; Danny Franche, Attaché aux dossiers supralocaux, Cabinet du maire, Ville de Mascouche, 450 474-4133, poste 2903, [email protected]