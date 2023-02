Dévoilement du rapport découlant du 2e forum sur la régionalisation de l'immigration au Québec

GRANBY, QC, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Emplois en régions dévoilera le rapport découlant de son 2e forum portant sur la régionalisation de l'immigration au pavillon corporatif du zoo de Granby de 10h à 12h. Découvrez sur place ou en ligne les constats et pistes de réflexion émanant de ces deux journées d'événement ayant réuni plus de 300 participants à Trois-Rivières les 29 et 30 septembre 2022.

Rassemblés sous la thématique de l'apport de l'immigration au développement régional, les professionnels présents provenaient de l'ensemble des régions ainsi que des quatre secteurs impliqués, soit le communautaire, l'institutionnel, le municipal et le privé. Leurs échanges visaient à favoriser l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes sur leur territoire respectif. La création de synergies et de collaborations entre les acteurs fut un aspect important des discussions tenues. Delfino Campanile, directeur général chez Promis et responsable du projet concerté Emplois en régions mentionne : « Qu'elles soient situées dans la région métropolitaine de Montréal ou à l'étranger à la suite de leur sélection par le Québec, les personnes immigrantes bénéficient d'un vaste réseau de services pour faciliter leur installation durable sur le territoire du Québec. Il est essentiel que ce réseau se rassemble périodiquement pour faire le point sur la situation dans le but de consolider des actions porteuses et identifier de nouvelles initiatives. C'est pourquoi nous avons souhaité inviter nos partenaires des grands réseaux sectoriels à joindre leur voix à la nôtre sur ce sujet. »

Cette invitation a grandement été appréciée par Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec, préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé et maire de Gaspé qui souligne que « le rapport reflète, avec justesse, les discussions enrichissantes et le partage d'expériences tenus lors de ce 2e Forum, que j'ai eu l'honneur de présider. Les pistes d'action qu'il contient sont autant de pierres à poser pour l'édification de collectivités accueillantes et inclusives. Pour l'UMQ, il est important d'augmenter la visibilité du Québec et de ses régions et de les faire rayonner au-delà des frontières. C'était d'ailleurs l'un des grands constats du Forum. C'est pourquoi, je suis fier d'annoncer que l'Union va lancer prochainement une campagne pour faire la promotion de nos régions auprès des personnes ayant un projet d'immigration au Québec ».

Partenaire de longue date d'Emplois en régions, Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) abonde aussi dans la même direction : « tel qu'expliqué à travers le rapport, il est essentiel de maintenir des échanges et une coordination avec les différents intervenants sur le terrain si nous souhaitons arrimer adéquatement nos objectifs avec la réalité et, en ce sens, le réseau des chambres de commerce se positionnera toujours comme un facilitateur d'intégration dans le but d'encourager une immigration régionale. »

Ce rapport met aussi en lumière la grande variété de contributions qu'apporte l'immigration aux communautés québécoises et l'implication de ces dernières pour accueillir dignement ces nouveaux arrivants. À ce propos, Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, soutient que « les familles immigrantes sont une richesse inestimable pour nos municipalités locales et nos régions. Elles contribuent à leur dynamisme ainsi qu'à leur vitalité économique. C'est pourquoi la Fédération québécoise des municipalités (FQM) est fière de voir que plusieurs acteurs régionaux se mobilisent sur la question des personnes immigrantes en région ! La FQM travaille d'ailleurs sur plusieurs initiatives, notamment le Programme Accueillir en français qui vise à valoriser et promouvoir la langue française, le Prix Ulrick-Chérubin qui souligne la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d'accueil, d'intégration et d'inclusion des personnes immigrantes et la formation d'un comité régional sur l'immigration. La clé ce n'est pas seulement d'attirer et d'accueillir, mais également de garder les immigrants et leurs familles au sein de nos communautés ! Il était donc tout naturel pour la FQM de s'associer à Emplois en régions pour cette démarche, car elle est en droite ligne avec notre vision.»

Fidèle allié de la première heure d'Emplois en régions, le président de Place aux jeunes en région, Luc Dastous ajoute que c'est « autour d'une vision commune centrée sur la vitalité de nos régions ainsi que sur le bien-être des jeunes immigrant.e.s dans celles-ci qu'Emplois en régions et Place aux jeunes en région travaillent depuis plusieurs années à favoriser la mise en place de mécanismes de référencement mutuels. La complémentarité de nos expertises et la force de nos réseaux respectifs assurent, selon nous, une meilleure accessibilité aux services offerts et un accompagnement plus efficace auprès des immigrant.e.s. »

Les médias intéressés sont donc invités à participer au dévoilement du rapport et à consulter celui-ci ce 24 février 2023 afin d'en apprendre davantage sur les constats réalisés et les enlignements futurs de la régionalisation de l'immigration au Québec. Sur place, les représentants des différents réseaux présents seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes.

Lien web pour accéder au rapport numérique : https://bit.ly/3SoESDf

www.emploisenregions.ca

À propos d'Emplois en régions

Emplois en régions est un projet intégré et le fruit de la concertation des trois organismes à but non lucratif montréalais ayant le mandat du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) d'opérer la régionalisation de l'immigration à partir de la métropole, soit PROMIS, le Collectif des femmes immigrantes du Québec et ALPA.

