MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de la sécurité financière (« CSF » ou la « Chambre ») est heureuse de dévoiler son rapport annuel 2021 sous le thème Un plus pour protéger le public qui sera présenté à ses membres le 15 juin prochain lors de l'Assemblée générale annuelle. La Chambre rappelle également les résultats d'un sondage exclusif de Léger, mené en 2021, sur les habitudes et préférences des Québécois en matière de finances personnelles.

Les points saillants de ce sondage sont les suivants :

Sept Québécois sur dix (70 %) se disent informés sur les questions de finances personnelles et près de six Québécois sur dix (58 %) font affaire avec un conseiller, expérience qu'ils trouvent positive ;

Près de 9 Québécois sur 10 croient que de faire affaire avec un conseiller permet d'avoir accès à de meilleures informations financières ;

Plus de la moitié des répondants (56 %) préfèrent d'ailleurs faire affaire avec un conseiller plutôt que d'utiliser des outils technologiques par eux-mêmes (25 %) ;

Parmi certaines technologies disponibles dans l'avenir, celles qui intéressent le plus de Québécois sont les calculateurs d'épargne (69 %) ainsi qu'un outil pour connaître leur situation financière (67 %), alors que celles qui intéressent le moins les Québécois sont les outils avec intelligence artificielle pour les aider à prendre des décisions financières (44 %) ainsi qu'un robot financier qui leur donnerait des conseils (32 %) ;

Au cours des cinq prochaines années, plus de deux Québécois sur cinq (43 %) croient qu'ils feront affaire avec un conseiller humain, moins du tiers des répondants croient qu'ils feront affaire avec un robot financier (31 %).

Pour la Chambre, les réalisations de 2021 prennent un sens particulier en raison des bouleversements technologiques et des attentes des consommateurs qui ont un impact sur la profession de conseiller. C'est d'ailleurs sur ce plan où les organismes de réglementation voués à la protection du public doivent en tenir compte dans le cadre de leur mandat en démontrant souplesse et agilité.

Bien que 2021 ait été marquée par la pandémie et ses répercussions sur les habitudes de vie de nos concitoyens, pour la Chambre, cette année atypique aura été l'occasion de relever de nombreux défis avec brio afin de mener à bien son importante mission et d'adapter ses façons de faire dans un milieu en constante évolution.

« C'est avec le sentiment du devoir accompli que nous dévoilons le rapport annuel 2021 de la Chambre et je constate avec une immense satisfaction que nous avons été en mesure de nous acquitter de notre mission de protection du public malgré la pandémie. La Chambre a fait preuve de souplesse, d'agilité et nous avons su innover au bon moment. Le contexte singulier de cette année a été un moment charnière pour poursuivre notre importante transformation et nous adapter dans un secteur d'activités caractérisé par la rapidité des changements », a souligné Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la Chambre de la sécurité financière.

« Les faits saillants du Rapport annuel de la CSF 2021 démontrent toute la proactivité et la détermination de l'organisation et de ses membres à être aux avant-postes des défis de sa mission pour demeurer des plus pertinents. Il témoigne de notre résilience à mettre en œuvre nos plans d'avenir et fait état d'une année où nous avons constamment évolué et innové pour assurer notre mission et protéger le public », a poursuivi Me Farley.

Accroître ses collaborations

La Chambre a travaillé avec plusieurs partenaires pour accroître ses interactions dans un souci de collaborer davantage avec eux à la protection du public. Plusieurs initiatives ont vu le jour, dont un nouveau portail qui permettra aux responsables de conformité et dirigeants-responsables des cabinets et courtiers de consulter, en temps réel, le dossier UFC de leurs représentants qui y consentiront. Ce projet novateur est le résultat d'une collaboration étroite avec le Conseil des fonds d'investissement du Québec (CFIQ) et a nécessité l'implication de plusieurs cabinets et courtiers.

Au cœur d'un réseau d'influenceurs, la Chambre a développé cette année une forte collaboration avec des acteurs majeurs du milieu dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des professionnels, des consommateurs et de l'ensemble de ses partenaires. La Chambre collabore avec différentes organisations dont Option consommateurs, ÉducÉpargne, Protégez-Vous, de même que la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ). La Chambre a également conclu une importante entente avec l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) en matière de formation continue.

L'événement annuel ProLab : Soutenir la profession en constante évolution

Pour répondre aux obligations de formation continue de ses membres qui fait partie de sa mission de protection du public, la Chambre a récidivé en 2021 avec son rendez-vous ProLab en mode virtuel. L'édition 2022 du Prolab -- maintenant un incontournable pour la profession -- aura lieu le 15 juin prochain, en présentiel cette fois. La Chambre poursuit ainsi le déploiement de son offre de formation pour soutenir ses membres de façon à cultiver l'excellence.

Acteur incontournable de son écosystème, la Chambre de la sécurité financière, c'est 32 000 professionnels qui sont les conseillers en assurance de personnes, en assurance et rentes collectives, les planificateurs financiers ainsi que les représentants de courtier en épargne collective et ceux en plans de bourses d'études. C'est par l'encadrement professionnel de la pratique de ses membres que la Chambre contribue à protéger le public et à maintenir sa confiance envers l'industrie de la distribution de produits et de services financiers. « Grâce à ses membres qui participent de manière exceptionnelle à la vitalité de sa mission et son engagement depuis plus de vingt ans, la Chambre de la sécurité financière est reconnue aujourd'hui comme étant un organisme crédible et respecté », a précisé Me Farley.

À propos de la CSF

La Chambre de la sécurité financière a pour mission d'assurer la protection du public en veillant à la formation continue obligatoire, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurance et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants de courtier en épargne collective et les représentants de courtier en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

