Dévoilement du programme du Canada, pays invité du Festival Internacional Cervantino 2019

Sur une période de trois semaines, soit du 9 au 27 octobre 2019, le Festival Internacional Cervantino présentera une belle brochette d'artistes canadiens. La présence autochtone et les collaborations internationales seront à l'honneur. Le programme du Canada, pays invité, fera découvrir les arts et la culture d'ici sous un angle nouveau et original grâce à de nombreux artistes que le public mexicain n'oubliera pas de sitôt.

« Je me réjouis de savoir que, grâce au soutien du Conseil des arts du Canada, les spectateurs de Cervantino pourront vivre la création d'ici comme jamais encore un public international n'avait pu l'imaginer : à travers une expérience inattendue, diversifiée, stimulante et enrichie des contributions des artistes autochtones. », indique Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil.

Alors que Cervantino dévoile sa programmation complète au Mexique, le Conseil des arts du Canada présente les artistes canadiens retenus par le festival mexicain.

Coup d'œil

Dix-sept spectacles inspirants, dont A Tribe Called Red avec Lido Pimienta, Elisapie Isaac, Dancers of Damelahamid, Buddies in Bad Times Theatre avec Laakkuluk Williamson Bathory et l'Orchestre symphonique de Montréal

Neuf films sur les jeunes et les Autochtones qui donnent matière à réflexion, dont Cheval indien , Giant Little Ones et Rumble! , fournis par Téléfilm Canada

, et , par Téléfilm Canada Trois semaines d'expérience immersive en art visuel, en littérature et en arts du spectacle à la Maison du Canada - au programme : les artistes de la RV Paisley Smith et Lisa Jackson; des conversations avec les artistes participants; et une classe de maître avec John Ralston Saul

Vous trouverez le programme du Canada sur notre site web.

Veuillez faire circuler dans vos réseaux avec les mots-clics #47FIC et #CanadaEnEIFC!

En partenariat avec Affaires mondiales Canada et l'ambassade du Canada au Mexique, le Conseil des arts du Canada est fier de contribuer à la participation du Canada à titre de pays invité au Festival Internacional Cervantino.

L'art d'ici au cœur de l'Allemagne

Le Canada sera l'invité d'honneur à la Foire du livre de Francfort 2020. Le Conseil des arts a mis en place des initiatives de financement spéciales visant à faire connaître l'art d'ici en Allemagne tout au long de l'année. Visitez notre site web pour en savoir plus sur celle destinée aux programmes culturels en Allemagne et à la traduction de livres canadiens pour les marchés germanophones.

L'art d'ici au cœur d'Édimbourg

Encore cette année, le Conseil des arts fera rayonner l'art canadien à Édimbourg grâce à des initiatives comme CanadaHub, la Scène contemporaine autochtone au festival des arts d'Édimbourg et bien d'autres! Visitez notre site web pour en savoir plus sur la participation du pays aux festivals d'Édimbourg.

À propos du Conseil des arts du Canada

Organisme public de soutien aux arts, le Conseil des arts du Canada a pour mandat « de favoriser et de promouvoir l'étude et la diffusion des arts ainsi que la production d'œuvres d'art ». Il assure la promotion et le financement de l'excellence artistique en offrant aux artistes professionnels et aux organismes artistiques canadiens une vaste gamme de subventions, de services, de prix et de paiements. Il permet à la scène artistique et littéraire dynamique et diversifiée qui encourage les Canadiennes et Canadiens à s'intéresser aux arts, enrichit leurs communautés et atteint les marchés internationaux. Par ses activités de communication, de recherche et de promotion des arts, le Conseil sensibilise le public aux arts et en encourage l'appréciation. Relevant du Conseil des arts, la Commission canadienne pour l'UNESCO fait la promotion des valeurs et des programmes de l'UNESCO au Canada afin de contribuer à un avenir de paix, d'équité et de durabilité. La Banque d'art du Conseil, elle, propose des programmes de location d'œuvres d'art contemporain et aide à faire avancer l'engagement du public envers les arts contemporains.

SOURCE Conseil des arts du Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Mireille Allaire, Gestionnaire, Communications et rayonnement, 150, rue Elgin, C.P. 1047, Ottawa (Ontario) K1P 5V8, Adresse courriel : Mireille.Allaire@conseildesarts.ca, 613-566-4414, poste 5151, Sans frais : 1-800-263-5533, poste 5151, Cell. : 613-295-3208, ATS : 1-866-585-5559

Related Links

http://www.canadacouncil.ca