Dévoilement du Plan national de l'eau : une richesse collective à préserver - 500 M$ pour protéger notre eau au Québec

QUÉBEC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Afin de protéger notre ressource naturelle nationale, le gouvernement du Québec lance aujourd'hui le Plan national de l'eau, qui vise à renforcer la protection, la restauration et la mise en valeur de nos ressources en eau. Des investissements de 500 M$ sont prévus pour le déploiement du plan. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, et son adjointe parlementaire, présidente du Forum d'action sur l'eau et députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin.

Cet ambitieux plan de protection de notre eau a été élaboré et sera réalisé avec le soutien du Forum d'action sur l'eau, et avec la contribution de nombreux partenaires, comme les municipalités, les organismes de bassins versants et leur réseau, de même que plusieurs ministères et autres organisations. Il comprend sept orientations principales :

1 - Assurer une eau de qualité à la population - 161,7 M$ : protéger nos sources d'eau potable et réduire les sources de pollution.

2 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques - 64,7 M$ : conserver ces écosystèmes et renforcer leur préservation.

3 - Prévenir et gérer les risques liés à l'eau - 52,3 M$ : protéger les citoyens et les biens face aux changements climatiques et accélérer l'innovation vers de nouvelles pratiques.

4 - Miser sur le potentiel économique de l'eau - 21,2 M$ : favoriser un usage économiquement viable de notre eau.

5 - Promouvoir une utilisation durable de l'eau - 54,7 M$ : assurer une gestion durable, équitable et efficace de nos ressources en eau.

6 - Acquérir et partager les meilleures pratiques - 57,9 M$ : améliorer nos expertises afin de mieux faire face aux défis de l'eau au Québec et d'intervenir plus efficacement.

7 - Assurer et renforcer la gestion intégrée des ressources en eau - 37,3 M$ : consolider le modèle de gouvernance de l'eau au Québec.

Ensemble d'actions à l'intention des Premières Nations et Inuit - 30 M$ : identifier conjointement les enjeux principaux dans le domaine de l'eau pour leurs communautés.

Le plan d'action prévoit également un montant de 20,2 M$ afin d'assurer la gouvernance des différentes mesures et des nombreux partenariats.

Citations :

« Avec la collaboration des acteurs de l'eau et de nombreux partenaires, le gouvernement du Québec a travaillé très fort à l'élaboration du Plan national de l'eau que nous dévoilons aujourd'hui. Nous avons tous les mêmes objectifs et nous devons, en priorité, garantir l'accès à une eau de qualité aux Québécois et aux Québécoises. Avec cet ambitieux plan, nous mettons en œuvre des actions concrètes assorties d'investissements historiques de près de 500 M$ pour protéger notre eau, nos lacs et nos rivières, maintenant et pour les générations futures. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le Plan national de l'eau : une richesse collective à préserver est le fruit d'une vaste démarche de cocréation et de consultation publique qui a mobilisé de nombreux intervenants au cours des deux dernières années. Je salue, entre autres, la contribution des membres du Forum d'action sur l'eau, qui ont collaboré étroitement à l'identification des 38 priorités d'action qu'il contient. Ils participeront aussi activement à leur mise en œuvre et je les en remercie. J'invite l'ensemble des Québécoises et des Québécois à contribuer aux efforts de protection de notre eau. »

Agnès Grondin, adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité), présidente du Forum d'action sur l'eau et députée d'Argenteuil

Faits saillants :

Le Québec est riche de ses ressources en eau. Avec ses dizaines de milliers de rivières et plus de trois millions de plans d'eau, il possède près de 3 % des réserves d'eau douce renouvelables de la planète, dont environ 40 % se trouvent dans le bassin du Saint-Laurent .

. La Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030, de laquelle découle le Plan national de l'eau, compte sept orientations visant à permettre au gouvernement d'assumer pleinement son rôle de gardien de l'eau et à mobiliser l'ensemble des acteurs concernés vers l'atteinte d'objectifs communs.

Le Forum d'action sur l'eau, dont le mandat a été bonifié par le gouvernement du Québec en 2023, dans la foulée de la création du Fonds bleu, a pour mission d'assurer la cohérence et la complémentarité des actions de l'ensemble des acteurs impliqués dans la gouvernance de l'eau au Québec. Il compte une vingtaine de membres représentant les milieux municipal, gouvernemental, scientifique, agricole, ainsi que la société civile.

Liens connexes :

Source : Amélie Moffet Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre

responsable de la région des Laurentides Tél. : 581 994-0205 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs