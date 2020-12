Dévoilement du Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 : L'économie sociale au cœur des grands défis économiques et sociaux du Québec !

MONTRÉAL, le 30 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Chantier de l'économie sociale salue l'annonce du nouveau Plan d'action gouvernemental en économie sociale 2020-2025 présenté aujourd'hui par la Ministre déléguée au Développement économique régional, madame Marie-Eve Proulx. Le Chantier se réjouit notamment de l'ambition des objectifs fixés dans ce plan et de la reconnaissance de la contribution primordiale de l'économie sociale pour répondre aux défis auxquels fait face le Québec dans chacune de ses régions.

« Grâce aux investissements annoncés, la prise en main citoyenne de l'économie par des initiatives collectives pourra se poursuivre dans les 5 prochaines années et mener à des solutions innovantes pour répondre à nos défis de société » souligne Laurent Levesque, président du Chantier.

L'économie sociale est présente dans tous les secteurs et toutes les régions et constitue une composante essentielle du tissu socioéconomique québécois. En ce sens, l'identification d'enjeux sociétaux qui font échos à la volonté des acteurs de l'économie sociale de contribuer à repenser nos façons de faire dans plusieurs secteurs est prometteuse. Le Chantier, ses membres et ses partenaires seront mobilisés pour travailler avec l'ensemble des ministères gouvernementaux interpelés par ces défis pour identifier et développer des réponses innovantes et structurantes.

En effet, « ce plan reflète bien les volontés maintes fois exprimées par les acteurs terrains, notamment quant à l'importance de la collaboration et de l'innovation dans le développement de nouvelles sources de financement pour les entreprises d'économie sociale et en renforçant la place accordée aux acteurs terrain dans l'identification d'initiatives porteuses » indique Béatrice Alain, ajoutant du même coup que « cette collaboration est d'autant plus importante dans un contexte de relance que nous souhaitons plus inclusive et durable et pour assurer une équité régionale ».

Or, pour assurer des réponses adéquates aux besoins territoriaux, il est nécessaire de faciliter la contribution de tous au développement de réponses structurantes. Si le Plan d'action présenté par la ministre semble excellent pour les entreprises, force est de reconnaître qu'il identifie peu de moyens pour développer la capacité des territoires à prendre en charge leur propre développement. Pourtant, la réalisation des ambitions de ce Plan d'action nécessitera également de mettre à profit les actions des communautés et des autres acteurs partenaires de l'économie sociale, dont le mouvement environnemental, le mouvement syndical et les acteurs œuvrant au développement régional. En ce sens, l'absence de bonification réelle du financement des pôles d'économie sociale reste un défi majeur auquel remédier. Au-delà du PAGES, la stratégie de développement local et régionale à venir sera une autre occasion de renforcer les moyens pour soutenir cette prise en charge collective.

Le développement de l'économie sociale s'est accompli grâce à un travail exceptionnel de mobilisation et de collaboration entre citoyens, réseaux sectoriels et territoriaux, acteurs terrain et acteurs gouvernementaux. Le Chantier salue la volonté affirmée de la ministre de soutenir ces collaborations et lui offre la pleine et entière collaboration de ses membres et partenaires pour faire de ce Plan d'action une réussite et ainsi contribuer à ce que « les entreprises d'économie sociale puissent atteindre leur plein potentiel et apporter une contribution majeure à la prospérité de l'économie du Québec et au bien-être de ses citoyens ».

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

SOURCE Chantier de l'économie sociale

Renseignements: Carole Lévesque, Communications, Bureau : 514-899-9916, poste 408, [email protected]

Liens connexes

http://www.chantier.qc.ca