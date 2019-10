Dévoilement du nom de l'hôtellerie hospitalière de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de son opérateur

La Maison Dessercom deviendra un lieu d'accueil chaleureux et accessible principalement pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches. La construction de l'édifice de trente chambres va bon train et respecte l'échéancier ainsi que le budget établis. La gestion du projet est assurée par Dessercom alors que la FHDL est propriétaire du terrain. Cette dernière les cèdera au CISSS de Chaudière-Appalaches, une fois la construction terminée.

Une marque de reconnaissance exceptionnelle pour un donateur exceptionnel!

Au cours des 50 dernières années, Dessercom s'est illustré comme un partenaire majeur du réseau de la santé et de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis avec des dons totalisant 50 M $. Dans le cadre de la campagne majeure de financement, Dessercom a investi 16,8 M $ en 9 ans. Selon madame Julie-Suzanne Doyon, présidente du conseil d'administration de la Fondation, « La contribution de Dessercom est remarquable. Sans leur collaboration exceptionnelle, le visage de la santé à Lévis ne serait pas le même. Leur appui pour l'amélioration des soins de santé nous permet de rapprocher littéralement les gens de la guérison. L'hôtellerie était au cœur de notre campagne majeure de financement en raison de son impact pour une grande partie de la population desservie par l'Hôtel-Dieu de Lévis. Nous sommes fiers d'accorder la dénomination de l'hôtellerie à Dessercom à perpétuité ».

Le nom de la Maison Dessercom allait de soi selon Dr Clarence Pelletier, président des membres de Tradition et du comité des dons de Dessercom. « Nous voulions un nom qui représente bien notre entreprise et une identification qui invite au confort, au soutien et à la chaleur que l'on souhaite apporter aux patients en ces lieux. C'est l'esprit qui a animé notre organisation dès la conception du projet et que nous avons transmis tout au long de sa réalisation ».



L'expertise de la Fondation québécoise du cancer mise à profit comme opérateur de la Maison Dessercom

Avec l'ouverture du Centre régional intégré de cancérologie (CRIC) en 2019 et les transformations rendues possibles grâce à la Fondation, l'arrivée de la Maison Dessercom rendra plus complète l'offre de services en cancérologie. Le CISSS de Chaudière-Appalaches annonce que l'opérateur de la Maison Dessercom sera la Fondation québécoise du cancer (FQC) dès l'ouverture au printemps 2020.

Pour monsieur Daniel Paré, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches, « La FQC s'ajoute à un réseau de partenaires de haut niveau en cancérologie. Leur expertise est reconnue, particulièrement en ce qui a trait à l'hébergement des personnes atteintes de cancer et leurs proches. Nous sommes assurés qu'ils poursuivront leur tradition d'excellence et d'humanisme auprès des usagers de notre région. En travaillant ensemble, nous pouvons faire des réalisations exceptionnelles pour l'amélioration de l'environnement de soins à notre population. Merci à Dessercom, la FHDL et l'ensemble des donateurs qui avez cru en ce projet porteur pour toute la région ».

De son côté, le directeur général de la Fondation québécoise du cancer, monsieur Marco Décelles, a témoigné de sa fierté d'avoir été retenu comme opérateur de la Maison Dessercom et a rappelé que depuis 1988 (date d'ouverture de la première Hôtellerie), la Fondation québécoise du cancer a offert plus de cinq cent mille nuitées à travers la province. « Dans le cadre de notre 40e anniversaire, nous avons choisi d'être Plus près du monde. L'agrandissement de notre réseau d'hébergement s'inscrit dans cette volonté de nous rapprocher du monde. Car c'est en sortant de nos milieux traditionnels, en bonifiant nos services et en étant plus accessibles, que non seulement nous sommes au cœur de la vie de chacune de ces personnes, mais nous évitons que le cancer ne prenne toute la place. Soutenir plus de personnes, croiser plus rapidement leur route et mieux les accompagner : voilà ce que nous faisons chaque jour à la Fondation québécoise du cancer. » a-t-il ajouté.

