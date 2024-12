L'Arc du souvenir rend hommage aux victimes du communisme et reconnait le rôle international du Canada en tant que terre d'accueil pour les personnes qui ont fui l'injustice et la persécution

OTTAWA, ON, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a inauguré officiellement le Monument aux victimes du communisme - Le Canada, une terre d'accueil avec Ludwik Klimkowski, président du conseil d'administration de l'organisme Hommage à la liberté.

Au cours de la cérémonie, l'Arc du souvenir, l'élément central du Monument, a été dévoilé. Conçu par le studio Paul Raff et fabriqué par Dymech Engineering, il comprend plus de 4 000 tiges métalliques montées sur deux cadres légèrement courbés qui rappellent des murs. Cette œuvre d'art représente l'immense souffrance que les gens ont endurée sous les régimes communistes. L'œuvre incite à la réflexion sur le Canada en tant que pays libre et accueillant.

Situé sur le côté ouest du Jardin des provinces et des territoires, au centre-ville d'Ottawa, le Monument reconnait aussi le rôle du Canada sur la scène internationale en tant que refuge contre l'injustice et la persécution. Le site comprend également une aire paysagée qui offre aux visiteuses et visiteurs un espace de contemplation où se rassembler et se recueillir.

Hommage à la liberté, un organisme caritatif canadien fondé en 2008, a joué un rôle de premier plan dans la création d'un monument canadien pour commémorer les victimes du communisme. Il est dirigé par un conseil d'administration composé de neuf membres bénévoles représentant les principales communautés ethnoculturelles du Canada qui ont été touchées par le communisme.

Patrimoine canadien contribue à l'aménagement de nouveaux monuments d'importance nationale sur les terrains fédéraux de la région de la capitale du Canada. Il a travaillé avec Hommage à la liberté et la Commission de la capitale nationale pour que ce monument voie le jour.

Citations

« Nous espérons que les familles canadiennes victimes d'oppression et de tyrannie trouveront du réconfort dans ce monument. Ce site sera un lieu pour se souvenir des personnes disparues, réfléchir au pays libre et accueillant qu'est le Canada, et se diriger vers un avenir meilleur. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Nous nous engageons solennellement à préserver les voix et les expériences de celles et de ceux qui ont cherché refuge sur les côtes canadiennes, tout en honorant la mémoire des personnes qui n'ont jamais eu cette chance ou qui ont péri en essayant. Ce monument national est un témoignage durable d'une vérité profonde : la liberté et la dignité que nous chérissons au Canada ne nous ont pas été léguées, mais ont été durement acquises. Elles sont fragiles et précieuses, et exigent notre vigilance et notre protection constantes. »

- Ludwik Klimkowski, président du conseil d'administration, Hommage à la liberté

Faits en bref

Le gouvernement du Canada continuera à veiller à ce que tous les aspects du Monument respectent les valeurs canadiennes en matière de démocratie et de droits de la personne.

La conception du Monument a été choisie dans le cadre d'un appel de propositions qui s'est tenu d'octobre 2016 à mai 2017. Cinq équipes ont été présélectionnées par un jury d'expertes et d'experts pour présenter des propositions. Le 17 mai 2017, la proposition de l'équipe du studio Paul Raff, intitulée l'Arc du souvenir, a été choisie.

L'Arc du souvenir est un calendrier vivant et dynamique, conçu pour capturer les nombreux moments de souffrance et d'injustice dont nous devons nous souvenir dans le réconfort et la gratitude. Plus de 4 000 tiges de métal sont disposées le long de 365 poteaux élancés chacun pointant vers un angle unique du soleil, chaque heure, tous les jours, tout au long de l'année. Les visiteuses et visiteurs sont invités à traverser le Monument divisé en son centre au moment du solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, pour un voyage métaphorique de l'obscurité et de l'oppression vers la lumière et la liberté.

L'installation a été fabriquée par la société Dymech Engineering d'Ottawa. Elle compte 12 700 pièces, dont plus de 6 200 sont uniques et fabriquées sur mesure. Dymech a assemblé les éléments en 12 sections qui ont été transportées sur le site et fixées au socle, deux par deux, pendant plusieurs mois.

Le coût du Monument s'élève à 7,5 millions de dollars, dont 1,5 million de dollars ont été versés par Hommage à la liberté.

