UASHAT MAK MANI-UTENAM, QC, le 28 mars 2023 /CNW/ - Des leaders politiques et des artistes autochtones étaient réunis à Montréal aujourd'hui afin d'exiger auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et des institutions de la culture du Québec et du Canada, l'instauration d'un quota minimal de 5% de contenu musical autochtone sur les ondes des radios commerciales au pays. Cette demande reprend la principale recommandation du Mémoire sur le contenu musical autochtone, dévoilé à cette occasion et qui résulte d'une consultation publique portant sur le contenu musical autochtone réalisée au cours de l'été 2022.

C'est en présence du Chef d'Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam, Mike « Pelash » Mckenzie, du Chef de l'Assemblée des Premières Nation Québec-Labrador, Ghislain Picard, du directeur des relations publiques et co-propriétaire de Makusham Musique Inc. et membre du groupe Maten, Mathieu Mckenzie, et de l'auteur-compositeur-interprète Florent Vollant, qu'ont été présentées les raisons pour lesquelles une plus grande présence de contenu musical autochtone est fondamentale, non seulement pour les artistes autochtones mais également pour assurer la vitalité et le rayonnement de la richesse des langues autochtones partout au Canada.

« 94,83% des répondants au sondage sont d'avis qu'un pourcentage de contenu musical autochtone devrait être imposé aux radios commerciales au Québec et au Canada »

- Mémoire sur le contenu musical autochtone

Pour le Chef Mike « Pelash » Mckenzie, « la musique autochtone se doit de prendre la place qui lui revient sur toutes les plateformes de diffusion et, plus particulièrement, dans les radios commerciales. Elle constitue un langage universel qui contribue au rapprochement entre les peuples et permet de se raconter à l'autre en faisant vivre notre vision du monde. Partout au Canada, les artistes autochtones de la musique sont des ambassadeurs de leur nation, et dont l'œuvre enrichit la société canadienne. Ils contribuent à faire vivre et à perpétuer nos langues et portent la parole de nos Aînés qui résonne depuis des siècles ».

« Bien que l'industrie musicale autochtone soit en plein essor au Canada, la présence de nos artistes dans les radios commerciales reste plus que marginale. Le mémoire que nous dévoilons aujourd'hui démontre à quel point les langues autochtones sont menacées et pourquoi leur sauvegarde est primordiale. En fait, c'est une préoccupation qui est partagée par la grande majorité des répondants au sondage, qu'ils soient autochtones ou allochtones. Tous s'entendent pour dire qu'un quota de 5% devrait être imposé dans les radios commerciales. Nous réclamons donc que notre musique puisse rayonner et être entendue d'un océan à l'autre au Canada », a déclaré Mathieu Mckenzie, directeur des relations publiques et co-propriétaire de Makusham Musique Inc.

De son côté, l'auteur-compositeur-interprète Florent Vollant ajoute que « Nos artistes, notre musique et nos chansons ne sont pas des menaces pour les artistes qui chantent en français ou en anglais. C'est peut-être inconscient de leur part, mais depuis la crise d'Oka en 1990, les radios commerciales ont clairement mis de côté la musique autochtone. Cette forme de ségrégation fait en sorte que nos artistes n'ont pas de place sur les ondes commerciales, ce qui est tout à fait déplorable. Nos artistes peinent à se faire connaître du grand public, et donc à vivre de leur art. Le CRTC a le devoir de prendre des dispositions afin de renverser la situation en imposant un quota pour la musique en langues autochtones ou pour les artistes autochtones ».

« En cette décennie des langues autochtones, alors qu'il existe plus d'une soixantaine de langues autochtones au Canada dont plusieurs dans un état précaire, il est plus que temps que les gouvernements et le CRTC posent un geste significatif de réconciliation en permettant à la musique et aux artistes autochtones d'être entendus et appréciés par tous les Canadiens », a pour sa part souligné Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.

Au cours des dernières heures, le Mémoire sur le contenu musical autochtone a été déposé au CRTC et auprès des instances gouvernementales québécoises et canadiennes.

À propos de Makusham Musique Inc.

Makusham Musique Inc. est une maison de disque situé à Mani-utenam. En son cœur, sont Nelly Jourdain, Mathieu Mckenzie, Kim Fontaine, et Florent Vollant. Makusham Musique contribue à la sauvegarde des langues autochtones en promouvant les artistes autochtones dans le respect de leurs identités culturelles. Makusham Musique est affiliée au Studio Makusham, fondé originalement par Florent Vollant, auteur-compositeur innu et membre du groupe iconique Kashtin, et récipiendaire de nombreux prix, notamment du titre de Compagnons des Arts et des Lettres du Québec, de la médaille d'or du lieutenant-gouverneur du Québec pour sa contribution culturelle, sociale et économique au Québec, du prix du Gouverneur Général du Canada, et Lauréat du premier Prix de l'ADISQ dans la catégorie Artiste Autochtone en 2019.

