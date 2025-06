CHURCHILL FALLS : LES INNUS DE UASHAT MAK MANI-UTENAM RÉCLAMENT JUSTICE CONTRE HYDRO-QUÉBEC

UASHAT MAK MANI-UTENAM, NITASSINAN, QC, le 26 juin 2025 /CNW/ - Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM), le Gouvernement innu de Uashat mak Mani-utenam, rappelle à Hydro-Québec et au gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador que le Mégaprojet hydroélectrique Churchill Falls a été construit illégalement dans le Nitassinan, le territoire traditionnel des Innus de Uashat mak Mani-utenam et de Matimekush-Lac John. Notre participation et notre consentement sont obligatoires à toute entente concernant le Mégaprojet.

Or, Hydro-Québec a annoncé le 20 juin 2025 la conclusion d'une entente de principe avec la Nation innue du Labrador représentant deux communautés innues de l'Est du Labrador, soit Sheshatshiu et Mushuau (Natuashish) concernant des composantes du Mégaprojet Churchill Falls au Labrador dans notre Nitassinan. Cette démarche illustre une méconnaissance grave des droits des Nations véritablement touchées.

« Il est aberrant qu'Hydro-Québec signe une entente de principe sans le consentement ou la participation d'ITUM pour un Mégaprojet construit illégalement sur notre Nitassinan. De plus, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador doit enfin commencer à reconnaître nos droits constitutionnels au Labrador. Nos ancêtres ont occupé le territoire bien avant les frontières coloniales imposées, » déclare le Chef Jonathan Shetush.

En réponse à l'annonce des nouveaux développements possibles de Churchill Falls, le Chef Shetush ajoute : « Hydro-Québec s'est enrichie en inondant notre territoire et en le sectionnant par des lignes de transmission. Plus aucun développement ne se fera sur notre Nitassinan sans le consentement de notre Nation, y compris tout renouvellement du contrat d'énergie de 1969 ».

ITUM a gagné le 8 janvier 2025 un jugement historique reconnaissant la mauvaise foi institutionnelle d'Hydro-Québec envers les Innus de Uashat mak Mani-utenam. Malheureusement, Hydro-Québec ajoute à ses torts historiques en créant une division entre les communautés innues, répudiant ainsi le principe de réconciliation.

ITUM rappelle aussi que les Innus de Uashat mak Mani-utenam et les Innus de Matimekush-Lac John poursuivent activement Hydro-Québec et Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited devant la Cour supérieure du Québec concernant le Mégaprojet Churchill Falls qui comprend plusieurs composantes indissociables de part et d'autre de la frontière Québec-Labrador (frontière par ailleurs contestée par ITUM).

SOURCE Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam (ITUM)

Informations : Julianne Gagnon, 418-719-0786, [email protected]