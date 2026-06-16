Dévoilement du bilan routier 2025
Nouvelles fournies parSociété de l'assurance automobile du Québec
16 juin, 2026, 06:30 ET
16 juin, 2026, 06:30 ET
QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), avec Contrôle routier Québec, la Sûreté du Québec et l'Association des directeurs de police du Québec, rend public aujourd'hui le bilan routier du Québec pour l'année 2025 :
Selon le bilan routier 2025, le nombre de personnes accidentées présente une hausse de 5,7 % par rapport à 2024, celle-ci étant plus particulièrement marquée chez les personnes blessées légèrement. Malgré tout, ce nombre est moins élevé qu'avant la pandémie. Soulignons également que 2025 se termine par une baisse du nombre de personnes décédées. Rappelons que le nombre de véhicules en circulation et de titulaires d'un permis de conduire ne cesse pour sa part d'augmenter chaque année.
Faits saillants
Comparaison avec la moyenne de 2020 à 2024
Taux de décès par 100 000 habitants
Globalement, le taux de décès liés à des collisions survenues sur la route par 100 000 habitants est de 4,1 en 2025, ce qui constitue une légère diminution par rapport à l'année précédente (4,2). Le Québec se classe généralement au deuxième rang au pays, après l'Ontario. Bien que ces données traduisent une évolution positive, elles rappellent l'importance de poursuivre les efforts pour réduire le nombre de décès, surtout à la lumière des performances constatées sur le territoire d'autres administrations à l'international.
Qu'est-ce que le bilan routier?
Le bilan routier est un portrait statistique des collisions survenues sur les routes et catégorisées selon la nature des blessures subies, les types d'usagers de la route impliqués, leur groupe d'âge et les régions où les collisions ont eu lieu. Le bilan routier réunit l'ensemble des données relatives aux collisions, y compris les données fournies par la Sûreté du Québec et les corps policiers municipaux.
Citations
« Chaque vie perdue sur les routes du Québec est une tragédie de trop. C'est pourquoi nous devons poursuivre nos efforts, avec l'ensemble de nos partenaires, pour encourager l'adoption de comportements sécuritaires. En effet, la sécurité routière est la responsabilité de tous et c'est avec cette prise de conscience collective que nous améliorons le bilan routier. »
Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable
« La sécurité routière est au cœur de la mission de la SAAQ et j'en fais ma priorité. Il y a un mort par jour sur les routes du Québec. Un mort est toujours un mort de trop. Derrière ces données se cachent des vies perdues et des familles marquées à jamais. La hausse du nombre de personnes accidentées est aussi préoccupante. Individuellement et collectivement, nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour améliorer le bilan routier.
Nous posons un geste fort avec la campagne "Un mort par jour", qui présente chaque jour une capsule vidéo touchante sur une victime potentielle de la route. C'est percutant et tout le monde se sentira interpellé.
Plusieurs autres actions de sensibilisation sont à venir, dont celles menées en collaboration avec nos partenaires en sécurité routière. Ensemble, nous ne ménageons aucun effort pour améliorer le bilan routier et sauver des vies. »
Serge Lamontagne, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec
« Malgré des progrès notables en matière de sécurité routière au Québec, trop de collisions continuent de causer des blessures et des décès. Chaque drame touche des familles et des proches, alors que plusieurs événements pourraient être évités par des comportements plus prudents. Chaque décision compte, pour tous les usagers de la route. Ensemble, réaffirmons l'importance d'adopter des comportements sécuritaires, en tout temps. La sécurité sur nos routes est une responsabilité partagée et la protection de la vie humaine doit toujours demeurer au cœur de nos actions. »
Carl Bélisle, capitaine responsable du bureau d'analyse de la stratégie en sécurité des réseaux de transport à la Sûreté du Québec
« Conduire est un privilège, pas un droit. Ce privilège vient avec des responsabilités. Les corps de police consacrent du temps, des efforts et des ressources à la surveillance des comportements routiers, parce que l'amélioration du bilan routier doit rester une priorité. Personne ne prend la route en pensant qu'il ne se rendra pas à destination. »
Louise Bonneau, responsable de la sécurité routière à l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ)
Liens connexes
Annexe
Données régionales
Source :
saaq.gouv.qc.ca
Adresse exclusive pour les médias :
Nombre de personnes accidentées selon la région administrative et la nature des blessures, de 2020 à 2025
|
Régions
|
Blessures
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
2025
|
2025/
|
2025/
|
Bas-Saint-Laurent (01)
|
Mortelles
|
25
|
17
|
18
|
11
|
16
|
24
|
50,0 %
|
37,9 %
|
Graves
|
61
|
49
|
70
|
60
|
53
|
51
|
-3,8 %
|
-13,0 %
|
Légères
|
715
|
771
|
832
|
736
|
789
|
872
|
10,5 %
|
13,5 %
|
Total
|
801
|
837
|
920
|
807
|
858
|
947
|
10,4 %
|
12,1 %
|
Saguenay-Lac-Saint-Jean (02)
|
Mortelles
|
15
|
20
|
27
|
23
|
18
|
22
|
22,2 %
|
6,8 %
|
Graves
|
51
|
50
|
53
|
63
|
49
|
56
|
14,3 %
|
5,3 %
|
Légères
|
995
|
957
|
1 064
|
1 005
|
887
|
956
|
7,8 %
|
-2,6 %
|
Total
|
1 061
|
1 027
|
1 144
|
1 091
|
954
|
1 034
|
8,4 %
|
-2,0 %
|
Capitale-Nationale (03)
|
Mortelles
|
15
|
20
|
19
|
20
|
19
|
35
|
84,2 %
|
88,2 %
|
Graves
|
97
|
93
|
105
|
96
|
101
|
114
|
12,9 %
|
15,9 %
|
Légères
|
1 653
|
1 749
|
1 872
|
1 928
|
1 941
|
2 052
|
5,7 %
|
12,2 %
|
Total
|
1 765
|
1 862
|
1 996
|
2 044
|
2 061
|
2 201
|
6,8 %
|
13,1 %
|
Mauricie (04)
|
Mortelles
|
19
|
21
|
20
|
15
|
20
|
24
|
20,0 %
|
26,3 %
|
Graves
|
47
|
57
|
56
|
57
|
71
|
68
|
-4,2 %
|
18,1 %
|
Légères
|
1 062
|
1 079
|
1 099
|
993
|
1 006
|
1 062
|
5,6 %
|
1,4 %
|
Total
|
1 128
|
1 157
|
1 175
|
1 065
|
1 097
|
1 154
|
5,2 %
|
2,6 %
|
Estrie (05)
|
Mortelles
|
27
|
21
|
26
|
23
|
27
|
28
|
3,7 %
|
12,9 %
|
Graves
|
97
|
70
|
93
|
95
|
99
|
94
|
-5,1 %
|
3,5 %
|
Légères
|
1 677
|
1 854
|
1 752
|
1 920
|
1 889
|
2 145
|
13,6 %
|
18,0 %
|
Total
|
1 801
|
1 945
|
1 871
|
2 038
|
2 015
|
2 267
|
12,5 %
|
17,2 %
|
Montréal (06)
|
Mortelles
|
32
|
31
|
38
|
31
|
36
|
31
|
-13,9 %
|
-7,7 %
|
Graves
|
169
|
154
|
169
|
167
|
203
|
188
|
-7,4 %
|
9,0 %
|
Légères
|
4 250
|
5 632
|
5 973
|
6 024
|
6 053
|
5 962
|
-1,5 %
|
6,7 %
|
Total
|
4 451
|
5 817
|
6 180
|
6 222
|
6 292
|
6 181
|
-1,8 %
|
6,7 %
|
Outaouais (07)
|
Mortelles
|
16
|
17
|
17
|
22
|
20
|
13
|
-35,0 %
|
-29,3 %
|
Graves
|
49
|
67
|
56
|
60
|
64
|
52
|
-18,8 %
|
-12,2 %
|
Légères
|
930
|
846
|
978
|
983
|
877
|
1 083
|
23,5 %
|
17,4 %
|
Total
|
995
|
930
|
1 051
|
1 065
|
961
|
1 148
|
19,5 %
|
14,8 %
|
Abitibi-Témiscamingue (08)
|
Mortelles
|
13
|
14
|
13
|
17
|
16
|
7
|
-56,3 %
|
-52,1 %
|
Graves
|
33
|
44
|
32
|
39
|
23
|
25
|
8,7 %
|
-26,9 %
|
Légères
|
527
|
548
|
529
|
481
|
479
|
467
|
-2,5 %
|
-8,9 %
|
Total
|
573
|
606
|
574
|
537
|
518
|
499
|
-3,7 %
|
-11,1 %
|
Côte-Nord (09)
|
Mortelles
|
5
|
2
|
15
|
8
|
11
|
5
|
-54,5 %
|
-39,0 %
|
Graves
|
22
|
25
|
34
|
21
|
38
|
30
|
-21,1 %
|
7,1 %
|
Légères
|
234
|
274
|
274
|
311
|
273
|
304
|
11,4 %
|
11,3 %
|
Total
|
261
|
301
|
323
|
340
|
322
|
339
|
5,3 %
|
9,6 %
|
Nord-du-Québec (10)
|
Mortelles
|
2
|
3
|
6
|
7
|
8
|
3
|
-62,5 %
|
-42,3 %
|
Graves
|
21
|
17
|
19
|
23
|
14
|
5
|
-64,3 %
|
-73,4 %
|
Légères
|
110
|
91
|
104
|
82
|
85
|
106
|
24,7 %
|
12,3 %
|
Total
|
133
|
111
|
129
|
112
|
107
|
114
|
6,5 %
|
-3,7 %
|
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11)
|
Mortelles
|
9
|
14
|
9
|
12
|
11
|
14
|
27,3 %
|
27,3 %
|
Graves
|
24
|
24
|
20
|
24
|
31
|
33
|
6,5 %
|
34,1 %
|
Légères
|
354
|
387
|
398
|
328
|
366
|
366
|
0,0 %
|
-0,2 %
|
Total
|
387
|
425
|
427
|
364
|
408
|
413
|
1,2 %
|
2,7 %
|
Chaudière-Appalaches (12)
|
Mortelles
|
27
|
27
|
21
|
35
|
25
|
30
|
20,0 %
|
11,1 %
|
Graves
|
63
|
61
|
95
|
70
|
87
|
92
|
5,7 %
|
22,3 %
|
Légères
|
1 345
|
1 543
|
1 608
|
1 591
|
1 736
|
1 913
|
10,2 %
|
22,3 %
|
Total
|
1 435
|
1 631
|
1 724
|
1 696
|
1 848
|
2 035
|
10,1 %
|
22,1 %
|
Laval (13)
|
Mortelles
|
2
|
7
|
18
|
9
|
8
|
5
|
-37,5 %
|
-43,2 %
|
Graves
|
33
|
49
|
48
|
45
|
38
|
31
|
-18,4 %
|
-27,2 %
|
Légères
|
953
|
1 270
|
1 358
|
1 352
|
1 221
|
1 264
|
3,5 %
|
2,7 %
|
Total
|
988
|
1 326
|
1 424
|
1 406
|
1 267
|
1 300
|
2,6 %
|
1,4 %
|
Lanaudière (14)
|
Mortelles
|
32
|
30
|
35
|
28
|
26
|
20
|
-23,1 %
|
-33,8 %
|
Graves
|
67
|
80
|
79
|
97
|
85
|
83
|
-2,4 %
|
1,7 %
|
Légères
|
1 555
|
1 763
|
1 846
|
1 713
|
1 658
|
1 784
|
7,6 %
|
4,5 %
|
Total
|
1 654
|
1 873
|
1 960
|
1 838
|
1 769
|
1 887
|
6,7 %
|
3,7 %
|
Laurentides (15)
|
Mortelles
|
27
|
17
|
45
|
33
|
31
|
30
|
-3,2 %
|
-2,0 %
|
Graves
|
108
|
122
|
123
|
104
|
88
|
97
|
10,2 %
|
-11,0 %
|
Légères
|
1 872
|
2 173
|
2 146
|
2 012
|
1 981
|
2 158
|
8,9 %
|
6,0 %
|
Total
|
2 007
|
2 312
|
2 314
|
2 149
|
2 100
|
2 285
|
8,8 %
|
5,0 %
|
Montérégie (16)
|
Mortelles
|
50
|
56
|
50
|
61
|
57
|
65
|
14,0 %
|
18,6 %
|
Graves
|
175
|
191
|
189
|
186
|
191
|
196
|
2,6 %
|
5,2 %
|
Légères
|
3 858
|
4 419
|
4 454
|
4 317
|
4 390
|
4 618
|
5,2 %
|
7,7 %
|
Total
|
4 083
|
4 666
|
4 693
|
4 564
|
4 638
|
4 879
|
5,2 %
|
7,7 %
|
Centre-du-Québec (17)
|
Mortelles
|
23
|
29
|
21
|
26
|
30
|
15
|
-50,0 %
|
-41,9 %
|
Graves
|
47
|
62
|
45
|
65
|
46
|
67
|
45,7 %
|
26,4 %
|
Légères
|
887
|
969
|
963
|
992
|
1 102
|
1 253
|
13,7 %
|
27,5 %
|
Total
|
957
|
1 060
|
1 029
|
1 083
|
1 178
|
1 335
|
13,3 %
|
25,8 %
|
Total
|
Mortelles
|
339
|
346
|
398
|
381
|
379
|
371
|
-2,1 %
|
0,7 %
|
Graves
|
1 164
|
1 215
|
1 286
|
1 272
|
1 281
|
1 282
|
0,1 %
|
3,1 %
|
Légères
|
22 977
|
26 325
|
27 250
|
26 768
|
26 733
|
28 365
|
6,1 %
|
9,1 %
|
Total
|
24 480
|
27 886
|
28 934
|
28 421
|
28 393
|
30 018
|
5,7 %
|
8,7 %
SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec
Pour information : SAAQ - Relationnistes auprès des médias, 1 866 238-4541; ADPQ - Responsable des communications, 514 730-3426; SQ - Service de la diffusion et des relations médias514 598-4848
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