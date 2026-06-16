Dévoilement du bilan routier 2025

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), avec Contrôle routier Québec, la Sûreté du Québec et l'Association des directeurs de police du Québec, rend public aujourd'hui le bilan routier du Québec pour l'année 2025 :

371 personnes décédées

soit 8 de moins qu'en 2024

soit 8 de moins qu'en 2024 1 282 personnes blessées gravement

soit 1 de plus qu'en 2024

soit 1 de plus qu'en 2024 28 365 personnes blessées légèrement

soit 1 632 de plus qu'en 2024

soit 1 632 de plus qu'en 2024 30 018 personnes accidentées

soit 1 625 de plus qu'en 2024

Selon le bilan routier 2025, le nombre de personnes accidentées présente une hausse de 5,7 % par rapport à 2024, celle-ci étant plus particulièrement marquée chez les personnes blessées légèrement. Malgré tout, ce nombre est moins élevé qu'avant la pandémie. Soulignons également que 2025 se termine par une baisse du nombre de personnes décédées. Rappelons que le nombre de véhicules en circulation et de titulaires d'un permis de conduire ne cesse pour sa part d'augmenter chaque année.

Faits saillants

Comparaison avec la moyenne de 2020 à 2024

Personnes de 75 ans ou plus

Hausse du nombre de personnes décédées ou accidentées

Hausse du nombre de personnes décédées ou accidentées Jeunes de 15 à 24 ans

Hausse du nombre de personnes décédées ou accidentées

Hausse du nombre de personnes décédées ou accidentées Collisions impliquant un véhicule lourd

Hausse du nombre de personnes décédées ou accidentées

Hausse du nombre de personnes décédées ou accidentées Piétons

Hausse du nombre de personnes accidentées

Hausse du nombre de personnes accidentées Motocyclistes

Baisse du nombre de personnes accidentées

Taux de décès par 100 000 habitants

Globalement, le taux de décès liés à des collisions survenues sur la route par 100 000 habitants est de 4,1 en 2025, ce qui constitue une légère diminution par rapport à l'année précédente (4,2). Le Québec se classe généralement au deuxième rang au pays, après l'Ontario. Bien que ces données traduisent une évolution positive, elles rappellent l'importance de poursuivre les efforts pour réduire le nombre de décès, surtout à la lumière des performances constatées sur le territoire d'autres administrations à l'international.

Qu'est-ce que le bilan routier?

Le bilan routier est un portrait statistique des collisions survenues sur les routes et catégorisées selon la nature des blessures subies, les types d'usagers de la route impliqués, leur groupe d'âge et les régions où les collisions ont eu lieu. Le bilan routier réunit l'ensemble des données relatives aux collisions, y compris les données fournies par la Sûreté du Québec et les corps policiers municipaux.

Citations

« Chaque vie perdue sur les routes du Québec est une tragédie de trop. C'est pourquoi nous devons poursuivre nos efforts, avec l'ensemble de nos partenaires, pour encourager l'adoption de comportements sécuritaires. En effet, la sécurité routière est la responsabilité de tous et c'est avec cette prise de conscience collective que nous améliorons le bilan routier. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« La sécurité routière est au cœur de la mission de la SAAQ et j'en fais ma priorité. Il y a un mort par jour sur les routes du Québec. Un mort est toujours un mort de trop. Derrière ces données se cachent des vies perdues et des familles marquées à jamais. La hausse du nombre de personnes accidentées est aussi préoccupante. Individuellement et collectivement, nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour améliorer le bilan routier.

Nous posons un geste fort avec la campagne "Un mort par jour", qui présente chaque jour une capsule vidéo touchante sur une victime potentielle de la route. C'est percutant et tout le monde se sentira interpellé.

Plusieurs autres actions de sensibilisation sont à venir, dont celles menées en collaboration avec nos partenaires en sécurité routière. Ensemble, nous ne ménageons aucun effort pour améliorer le bilan routier et sauver des vies. »

Serge Lamontagne, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

« Malgré des progrès notables en matière de sécurité routière au Québec, trop de collisions continuent de causer des blessures et des décès. Chaque drame touche des familles et des proches, alors que plusieurs événements pourraient être évités par des comportements plus prudents. Chaque décision compte, pour tous les usagers de la route. Ensemble, réaffirmons l'importance d'adopter des comportements sécuritaires, en tout temps. La sécurité sur nos routes est une responsabilité partagée et la protection de la vie humaine doit toujours demeurer au cœur de nos actions. »

Carl Bélisle, capitaine responsable du bureau d'analyse de la stratégie en sécurité des réseaux de transport à la Sûreté du Québec

« Conduire est un privilège, pas un droit. Ce privilège vient avec des responsabilités. Les corps de police consacrent du temps, des efforts et des ressources à la surveillance des comportements routiers, parce que l'amélioration du bilan routier doit rester une priorité. Personne ne prend la route en pensant qu'il ne se rendra pas à destination. »

Louise Bonneau, responsable de la sécurité routière à l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ)

Liens connexes

Annexe

Données régionales

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :

saaq.gouv.qc.ca/salle-presse

Nombre de personnes accidentées selon la région administrative et la nature des blessures, de 2020 à 2025

Régions Blessures 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025/

2024 2025/

2020 à 2024 Bas-Saint-Laurent (01) Mortelles 25 17 18 11 16 24 50,0 % 37,9 % Graves 61 49 70 60 53 51 -3,8 % -13,0 % Légères 715 771 832 736 789 872 10,5 % 13,5 % Total 801 837 920 807 858 947 10,4 % 12,1 % Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) Mortelles 15 20 27 23 18 22 22,2 % 6,8 % Graves 51 50 53 63 49 56 14,3 % 5,3 % Légères 995 957 1 064 1 005 887 956 7,8 % -2,6 % Total 1 061 1 027 1 144 1 091 954 1 034 8,4 % -2,0 % Capitale-Nationale (03) Mortelles 15 20 19 20 19 35 84,2 % 88,2 % Graves 97 93 105 96 101 114 12,9 % 15,9 % Légères 1 653 1 749 1 872 1 928 1 941 2 052 5,7 % 12,2 % Total 1 765 1 862 1 996 2 044 2 061 2 201 6,8 % 13,1 % Mauricie (04) Mortelles 19 21 20 15 20 24 20,0 % 26,3 % Graves 47 57 56 57 71 68 -4,2 % 18,1 % Légères 1 062 1 079 1 099 993 1 006 1 062 5,6 % 1,4 % Total 1 128 1 157 1 175 1 065 1 097 1 154 5,2 % 2,6 % Estrie (05) Mortelles 27 21 26 23 27 28 3,7 % 12,9 % Graves 97 70 93 95 99 94 -5,1 % 3,5 % Légères 1 677 1 854 1 752 1 920 1 889 2 145 13,6 % 18,0 % Total 1 801 1 945 1 871 2 038 2 015 2 267 12,5 % 17,2 % Montréal (06) Mortelles 32 31 38 31 36 31 -13,9 % -7,7 % Graves 169 154 169 167 203 188 -7,4 % 9,0 % Légères 4 250 5 632 5 973 6 024 6 053 5 962 -1,5 % 6,7 % Total 4 451 5 817 6 180 6 222 6 292 6 181 -1,8 % 6,7 % Outaouais (07) Mortelles 16 17 17 22 20 13 -35,0 % -29,3 % Graves 49 67 56 60 64 52 -18,8 % -12,2 % Légères 930 846 978 983 877 1 083 23,5 % 17,4 % Total 995 930 1 051 1 065 961 1 148 19,5 % 14,8 % Abitibi-Témiscamingue (08) Mortelles 13 14 13 17 16 7 -56,3 % -52,1 % Graves 33 44 32 39 23 25 8,7 % -26,9 % Légères 527 548 529 481 479 467 -2,5 % -8,9 % Total 573 606 574 537 518 499 -3,7 % -11,1 % Côte-Nord (09) Mortelles 5 2 15 8 11 5 -54,5 % -39,0 % Graves 22 25 34 21 38 30 -21,1 % 7,1 % Légères 234 274 274 311 273 304 11,4 % 11,3 % Total 261 301 323 340 322 339 5,3 % 9,6 % Nord-du-Québec (10) Mortelles 2 3 6 7 8 3 -62,5 % -42,3 % Graves 21 17 19 23 14 5 -64,3 % -73,4 % Légères 110 91 104 82 85 106 24,7 % 12,3 % Total 133 111 129 112 107 114 6,5 % -3,7 % Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) Mortelles 9 14 9 12 11 14 27,3 % 27,3 % Graves 24 24 20 24 31 33 6,5 % 34,1 % Légères 354 387 398 328 366 366 0,0 % -0,2 % Total 387 425 427 364 408 413 1,2 % 2,7 % Chaudière-Appalaches (12) Mortelles 27 27 21 35 25 30 20,0 % 11,1 % Graves 63 61 95 70 87 92 5,7 % 22,3 % Légères 1 345 1 543 1 608 1 591 1 736 1 913 10,2 % 22,3 % Total 1 435 1 631 1 724 1 696 1 848 2 035 10,1 % 22,1 % Laval (13) Mortelles 2 7 18 9 8 5 -37,5 % -43,2 % Graves 33 49 48 45 38 31 -18,4 % -27,2 % Légères 953 1 270 1 358 1 352 1 221 1 264 3,5 % 2,7 % Total 988 1 326 1 424 1 406 1 267 1 300 2,6 % 1,4 % Lanaudière (14) Mortelles 32 30 35 28 26 20 -23,1 % -33,8 % Graves 67 80 79 97 85 83 -2,4 % 1,7 % Légères 1 555 1 763 1 846 1 713 1 658 1 784 7,6 % 4,5 % Total 1 654 1 873 1 960 1 838 1 769 1 887 6,7 % 3,7 % Laurentides (15) Mortelles 27 17 45 33 31 30 -3,2 % -2,0 % Graves 108 122 123 104 88 97 10,2 % -11,0 % Légères 1 872 2 173 2 146 2 012 1 981 2 158 8,9 % 6,0 % Total 2 007 2 312 2 314 2 149 2 100 2 285 8,8 % 5,0 % Montérégie (16) Mortelles 50 56 50 61 57 65 14,0 % 18,6 % Graves 175 191 189 186 191 196 2,6 % 5,2 % Légères 3 858 4 419 4 454 4 317 4 390 4 618 5,2 % 7,7 % Total 4 083 4 666 4 693 4 564 4 638 4 879 5,2 % 7,7 % Centre-du-Québec (17) Mortelles 23 29 21 26 30 15 -50,0 % -41,9 % Graves 47 62 45 65 46 67 45,7 % 26,4 % Légères 887 969 963 992 1 102 1 253 13,7 % 27,5 % Total 957 1 060 1 029 1 083 1 178 1 335 13,3 % 25,8 % Total Mortelles 339 346 398 381 379 371 -2,1 % 0,7 % Graves 1 164 1 215 1 286 1 272 1 281 1 282 0,1 % 3,1 % Légères 22 977 26 325 27 250 26 768 26 733 28 365 6,1 % 9,1 % Total 24 480 27 886 28 934 28 421 28 393 30 018 5,7 % 8,7 %

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

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