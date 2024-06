Dévoilement des résultats 2023 de PME MTL - PME MTL développe le Montréal de demain en soutenant plus de 4 200 entreprises montréalaises

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, dévoile aujourd'hui ses résultats 2023. En 2023, l'organisation a accompagné plus de 4 200 entreprises montréalaises, soit 275 de plus que l'année précédente, et a injecté 24,47 M$ en prêts et subventions, menant notamment à la création et au maintien de 4 567 emplois.

Ce soutien au développement économique local de Montréal et à l'entrepreneuriat demeure plus que jamais essentiel alors que les entreprises montréalaises font face à de nombreux défis reliés à la conjoncture économique, à la pénurie de main-d'œuvre et à la transition écologique.

« Ces résultats démontrent le rôle crucial que joue PME MTL dans le développement économique de Montréal. Ayant une connaissance unique des enjeux spécifiques à leur territoire et des acteurs qui en font partie, les six pôles de services de PME MTL sont de véritables alliés pour soutenir les entrepreneurs et développer des projets structurants et innovants, qui nous permettent de ne laisser aucun quartier de côté », soutient Luc Rabouin, président du comité exécutif et responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur.

Développer le Montréal de demain

En plus de desservir les commerçants de proximité et les propriétaires de petites et de moyennes entreprises, PME MTL accompagne et soutient encore plus d'entreprises d'économie sociale, soit 51 % de plus qu'en 2022, pour un total de 704. Pour répondre à de nombreux défis collectifs, l'économie sociale s'avère une solution durable qui vise la viabilité économique et le bien commun.

Pour favoriser la transition socioécologique, PME MTL soutient des initiatives visant l'adoption de meilleures pratiques en matière de développement durable. Un total de 226 entreprises accompagnées par Synergie Montréal, qui est propulsé par PME MTL Est-de-l'Île, affirment d'ailleurs avoir développé une meilleure pratique en développement durable.

PME MTL assure la pérennité de l'écosystème entrepreneurial

Comme acteur de développement local, PME MTL accompagne principalement, à raison de 54 % en 2023, des entreprises en croissance. Que ce soit sous forme de financement, de conseils stratégiques ou de ressources techniques, l'équipe pluridisciplinaire de PME MTL, composée de 160 experts, contribue à la santé et à la durabilité de l'écosystème entrepreneurial de Montréal.

Une étude publiée au début de 2023, menée par le cabinet d'experts-conseils Raymond Chabot Grant Thornton, soutenait d'ailleurs que 92 % des 647 entreprises soutenues par PME MTL sont encore en activité 2 ans après avoir bénéficié de l'accompagnement de l'organisme.

« Avec les défis d'aujourd'hui et de demain, nous voulons jouer un rôle actif dans le développement de nos collectivités, unir nos forces avec les différents acteurs sur le terrain, pour assurer une économie plus verte, inclusive et durable. On bâtit le futur de Montréal ensemble », concluent les directeurs généraux des six pôles de services de PME MTL, Annie Bourgoin, Marie-Claude Dauray, Jean François Lalonde, Marc-André Perron, Nathalie Robitaille et Gilbert Samaha.

À propos de PME MTL

PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, a pour mission d'anticiper et de soutenir le développement socioéconomique de nos collectivités, de manière intégrée, concertée et durable. Il offre un ensemble de services professionnels aux entrepreneurs privés et d'économie sociale se situant sur l'île de Montréal.

Acteurs de premier plan dans le soutien au démarrage et la croissance des PME, les experts de PME MTL accompagnent les entrepreneurs par leurs conseils en gestion et l'octroi de financement en s'appuyant sur les nombreux programmes d'aide destinés aux entreprises montréalaises.

Pour plus d'information, visitez https://pmemtl.com/resultats-annuels-2023.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Marikym Gaudreault, Directrice adjointe aux communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884, [email protected]; Renseignements : Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]