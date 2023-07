Dévoilement des projets lauréats du premier budget participatif de l'Arrondissement du Sud-Ouest

MONTRÉAL, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Les projets lauréats du tout premier budget participatif du Sud-Ouest ont été dévoilés le 10 juillet dernier lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement. Deux projets soumis par la communauté sur le thème de la transition écologique et sociale ont été désignés aux termes d'un vote populaire auquel 766 résident(e)s du Sud-Ouest ont participé en juin dernier : Se cultiver et cultiver les murs et Microforêt vivante. Rappelons que l'Arrondissement a attribué un budget de 200 000 $ à cet exercice démocratique. Ces projets pourront aller de l'avant d'ici 2025.

Citation : « Grâce à notre premier budget participatif, la population a eu l'occasion de contribuer à façonner un milieu de vie qui lui ressemble. Cet exercice a été mis sur pied afin de permettre aux résident(e)s de déterminer les meilleurs projets pour améliorer leur qualité de vie et rendre le territoire plus vert, résilient et inclusif. Je suis ravi de constater que la communauté a contribué en si grand nombre en partageant notamment leur expertise du milieu avec nous. Cet apport est essentiel à la réussite de notre transition vers un modèle économique et social plus respectueux de notre environnement. »

Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal

FAITS SAILLANTS

Projet Se cultiver et cultiver les murs

Ce projet, qui a reçu 385 votes, vise à végétaliser, avec des plantes grimpantes indigènes, les murs de plusieurs bâtiments municipaux dans les différents quartiers de l'arrondissement. En plus d'embellir l'immeuble, elles favoriseront la biodiversité dans le secteur, tout en contribuant à la lutte contre les îlots de chaleur. Des panneaux d'information seront également installés pour mieux faire connaître la flore et l'histoire du quartier visé.

Budget : 115 000 $

Projet Microforêt vivante

Le projet qui sera concrétisé dans le quartier Pointe-Saint-Charles a obtenu 272 votes. Son objectif est de bonifier le mobilier urbain et le verdissement du parc Frank-Selke-Charon grâce à la plantation d'une microforêt composée d'une dizaine d'arbres et de plantes indigènes. Ces améliorations contribueront à la diminution de l'effet d'îlot de chaleur dans cet espace vert uniquement gazonné et à rehausser la biodiversité de ce lieu de détente.

Budget : 75 000 $

Ces deux projets totalisent 190 000 $ sur un budget global disponible de 200 000 $. La somme résiduelle de 10 000 $ servira à bonifier les projets au besoin et permettra d'absorber d'éventuels ajustements de coûts causés notamment par l'augmentation des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre.

Pour tout savoir sur le budget participatif, visitez la page Réalisons Montréal de l'initiative : realisonsmtl.ca/bpsudouest2023

