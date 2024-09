Dévoilement des projets lauréats de la 37e édition des Prix Nobilis de l'APCHQ - Région de Québec

QUÉBEC, le 13 sept. 2024 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) - Région de Québec, était heureuse de dévoiler hier, les 20 projets lauréats des Prix Nobilis 2024, en partenariat avec DuProprio et Desjardins, Marché de la construction résidentielle. Les Prix Nobilis reconnaissent annuellement l'excellence et la qualité d'exécution des projets de construction ou de rénovation dans la grande région de Québec, présentés par des entrepreneurs membres de l'Association.

« L'APCHQ - Région de Québec est fière de célébrer l'excellence et la qualité du travail qui se fait en habitation sur son territoire. Cette 37e édition des Prix Nobilis est toute spéciale car elle marquera la remise du 500e trophée lauréat.», a mentionné Sabrina Pelletier, présidente de l'APCHQ - Région de Québec et directrice des ventes et marketing - associée chez Pelletier Déco Surfaces. « Chaque année, les Prix Nobilis sont une source d'inspiration, tant pour l'industrie que pour le grand public. »



Liste des projets lauréats par catégorie sur prixnobilis.com (Prix excluant le terrain et les taxes s'il y a lieu)

Photos disponibles sur prixnobilis.com et en communiquant avec l'APCHQ.

Catégorie Sous-catégorie Finalistes Cuisine - neuve ou rénovée Catégorie présentée par Distribution 2020 Division de Richelieu 40 000 $ et moins Lauréat : KOCÏNA - Espace Design Aussi finalistes : Armoires AD+

et Rochon - Cuisines et Salles de Bains Plus de 40 000 $ à

60 000 $ Lauréat : Signature Cuisines A.C. Aussi finalistes : Armoires AD+

et KOCÏNA - Espace Design Plus de 60 000 $ Lauréat : Christian Marcoux cuisine et mobilier design Aussi finalistes : Simard Cuisine et Salle de bains et Yascha Savoie Ébéniste Bâtiment multifamilial - neuf ou rénové

Catégorie présentée par Beneva

Lauréat : B.T.L. Immobiliers Aussi finalistes : CSR immobilier et

Les Habitations Mica Bâtiment commercial - neuf ou rénové Moins de 1 000 000 $

Catégorie présentée par la Commission de la construction du Québec Lauréat : Frégeau Construction Aussi finalistes : Construction Citadelle et Construction Roger Landry

1 000 000 $ et plus

Catégorie présentée par Isolation Air-Plus Lauréat : Erige Aussi finalistes : Groleau Construction (1995) et Groupe Pelco Unité d'habitation neuve jumelée ou en rangée Catégorie présentée par Matériaux Audet

Lauréat : Groupe Boivin Aussi finalistes : Construction McKinley et OÏKOS Construction résidentielle Rénovation et/ou agrandissement résidentiel Catégorie présentée par Canac 150 000 $ et moins Lauréat : Constructions Serge Pouliot Aussi finalistes : Construction Thibodeau & Père et Groupe SK Entrepreneur Général Plus de 150 000 $ à 250 000 $ Lauréat : De Vallières construction Aussi finalistes : Habitations Maestro et L'Atelier Avant-Garde Plus de 250 000 $ à 350 000 $ Lauréat : Blanchet Entrepreneur Général Aussi finalistes : Construction St-Antoine et

L'Atelier Avant-Garde Plus de 350 000 $ à 475 000 $ Lauréat : Docteurs House Aussi finalistes : Cas par Cas et

Morphéus rénovation Plus de 475 000 $ à 850 000 $ Lauréat : L'Atelier Avant-Garde Aussi finalistes : Erige et Nancy Gauthier Designer Plus de 850 000 $ Lauréat : Erige Aussi finalistes : Gestion Immobilière JSG et Manero Construction Habitation neuve unifamiliale Catégorie coprésentée par DuProprio et Desjardins, Marché de la construction résidentielle 475 000 $ et moins Lauréat : Les Constructions T Ouellet Aussi finalistes : Construction McKinley et

De Vallières construction Plus de 475 000 $ à 575 000 $ Lauréat : Constructions Serge Pouliot Aussi finalistes : Construction Maurice Bilodeau et Construction McKinley Habitation neuve unifamiliale

(suite) Catégorie coprésentée par DuProprio et Desjardins, Marché de la construction résidentielle Plus de 575 000 $ à

750 000 $ Lauréat : ALXCO Aussi finalistes : Construction McKinley et Terrain Dev Construction Plus de 750 000 $ à

1 000 000 $ Lauréat : Les Constructions Palex Aussi finalistes : Construction A. LeBlanc et Menuiserie Ranger Plus de 1 000 000 $ à 1 200 000 $ Lauréat : Chabot Construction Aussi finalistes : Construction A. LeBlanc et Les Entreprises Carl Tremblay Plus de 1 200 000 $ à 1 500 000 $ Lauréat : Cas par Cas Aussi finalistes : ALXCO et

OÏKOS Construction résidentielle Plus de 1 500 000 $ Lauréat : Construction BDM Aussi finalistes : Escaléra Entrepreneur Général et TERGOS Construction

Dans le cadre de l'engagement de l'APCHQ envers la construction durable, le gala a aussi permis de remettre une mention « Développement durable » à OÏKOS Construction résidentielle, pour le projet présenté dans la catégorie Habitation neuve unifamiliale - Plus de 1 200 000 $ à 1 500 000 $, en partenariat avec EBAX Services en bâtiment.

Rigueur et impartialité

C'est sous la supervision de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et sous l'œil attentif d'un jury indépendant, composé de professionnels de l'industrie, que chaque projet retenu comme finaliste a traversé un processus de sélection rigoureux. Les critères de sélection incluent une évaluation de la qualité de la construction, de la qualité de la conception, de l'intégration à l'environnement, des particularités et contraintes techniques, et du rapport qualité/prix.

À propos de l'APCHQ - Région de Québec

L'Association, qui regroupe plus de 3 600 entrepreneurs en construction et rénovation dans les grandes régions de Québec et Lévis, fait partie d'un réseau fédéré de 13 associations régionales et s'engage à offrir une expertise soutenant le développement des entrepreneur•e•s de l'industrie de la rénovation et de la construction résidentielle. L'APCHQ - Région de Québec est reconnue pour ses initiatives telles que le salon Expo habitat Québec, l'attribution des Prix Nobilis et le répertoire en ligne trouverunentrepreneur.com

SOURCE APCHQ inc.

Isabelle Lessard, gestionnaire communication et marketing, 418 682-3353 | [email protected]