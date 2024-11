Dévoilement des personnes et des organisations lauréates pour les Prix de la langue française de Montréal 2024

MONTRÉAL, le 29 nov. 2024 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce les noms des personnes et des organisations lauréates dans le cadre de la remise des Prix de la langue française de Montréal. Créés en 2022, ces prix de reconnaissance sont destinés aux personnes et aux groupes dont les initiatives ont contribué de manière importante au rayonnement du français à Montréal, dans toutes les sphères d'activités et dans tous les milieux. Leur création découle du Plan d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024. Les prix récompensent des initiatives réalisées au cours des deux dernières années.

Les lauréats et membres du jury en compagnie de la mairesse de Montréal, Valérie Plante et de Dany Laferrière, président d'honneur du jury, membre de l’Académie française et écrivain. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

« Montréal est fière d'être la métropole francophone des Amériques. Les prix remis hier soir reconnaissent la contribution exceptionnelle de citoyennes et de citoyens ainsi que d'organisations montréalaises qui ont placé la langue française au cœur de leurs actions professionnelles et bénévoles, pour en faire la langue commune à Montréal. Ils incarnent également notre engagement indéfectible à promouvoir le français, une langue vivante et dynamique, au cœur de notre identité et de notre diversité culturelle. Si notre ville se distingue par son ouverture, son esprit d'innovation et son sens communautaire, c'est notamment grâce à des initiatives comme celles imaginées et déployées par les lauréates et les lauréats, que je félicite chaleureusement », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

La remise des Prix 2024 est présidée par M. Dany Laferrière, membre de l'Académie française et écrivain. Voici les récipiendaires pour chacune des quatre catégories :

Prix Provoquer la passion

Ce prix reconnaît la contribution exceptionnelle d'une Montréalaise ou d'un Montréalais qui, dans le cadre de ses fonctions ou à titre bénévole, transmet l'amour de la langue française en la plaçant au cœur de ses actions. La personne lauréate est :

Mme Patsy Van Roost : Surnommée la Fée urbaine, elle orchestre des actions artistiques participatives et rassembleuses à Montréal. Avec sa machine à coudre, des pochoirs et des mots cousus, elle tisse des liens entre voisins et passants, toujours en français. Dernière francophone de sa famille, Mme Van Roost a une sensibilité particulière pour la langue française, qu'elle considère comme sa langue vitale. Ses projets, tels que Chers voisins et J'AIME, célèbrent les mots et encouragent les jeunes à s'exprimer en français. En créant des expériences significatives pour les écoles et les communautés, Patsy Van Roost renforce le sentiment d'appartenance et fait rayonner la langue française dans l'espace public.

Prix Œuvrer ensemble

Ce prix célèbre un groupe (organisme à but non lucratif, entreprise ou regroupement citoyen) ayant contribué à mettre en valeur la langue française dans sa mission principale ou dans le cadre d'un projet particulier. L'organisation lauréate est :

Théâtre Le Clou , pour le projet Le scriptarium : Chef de file dans l'écosystème du théâtre jeune public, le Théâtre Le Clou invite à s'immerger dans un théâtre de création engagé et inspirant. Le projet éducatif et artistique Le Scriptarium permet aux jeunes de découvrir des courants artistiques et littéraires, tout en valorisant la prise de parole. Il crée un pont entre l'univers académique et le milieu artistique, faisant de la production écrite un vecteur d'expression de soi. En impliquant des jeunes de divers milieux, y compris des milieux défavorisés et des jeunes issus de l'immigration, Le Scriptarium favorise la mixité et l'épanouissement des adolescentes et des adolescents, tout en renforçant la langue française comme langue de convivialité et de créativité.

Prix Faire rayonner

Cette distinction vise à souligner la contribution exceptionnelle d'une Montréalaise ou d'un Montréalais au rayonnement de la langue française au sein de la Francophonie, à l'échelle nationale ou internationale. La personne lauréate est :

Mme Hélène Leblanc : Elle est la fondatrice d'Art x Terra, une plateforme basée à Montréal dédiée à l'accompagnement et à la formation des artistes visuels. Depuis 2008, Mme Leblanc a aidé des milliers d'artistes à développer leurs compétences artistiques et entrepreneuriales. Sa passion pour l'art, l'entrepreneuriat et la francophonie a créé un environnement propice à l'épanouissement des artistes francophones du Québec et de l'étranger, grâce à des formations spécialisées, des occasions de réseautage et des partenariats stratégiques. Sa vision et son dévouement ont fait d'Art x Terra un acteur majeur dans le soutien aux artistes visuels francophones à l'échelle nationale et internationale.

Prix S'investir pour l'avenir

Décerné à une personne de 35 ans et moins, ce prix reconnaît les formes émergentes et l'implication des jeunes Montréalaises et Montréalais à la valorisation de la langue française. La personne lauréate est :

M. Mesut Biderek : Originaire d' Istanbul , Turquie, M. Biderek a déménagé au Canada en 2017 pour apprendre le français. Installé à Montréal, il s'est engagé activement dans la promotion de la langue française. En tant qu'enseignant de français à l'école primaire Terre-Des-Jeunes, il a également enseigné aux immigrants et à diverses communautés. Son dévouement a été reconnu lors de la soirée du prix Solange Chalvin . M. Biderek a suivi un parcours impressionnant, de l'apprentissage intensif du français à Québec, à sa qualification d'enseignant à l'Université de Montréal. Il organise aussi des événements communautaires pour apprendre le français, créant des environnements interactifs et enrichissants. Son engagement renforce la langue française comme élément central du tissu social montréalais.

Prix Coup de cœur

À l'occasion du 30e anniversaire du magazine L'Itinéraire, le jury souhaite reconnaitre la contribution exceptionnelle de cet organisme, un incontournable dans le paysage montréalais grâce à son engagement en faveur de l'inclusion sociale et de la promotion de la langue française.

L'itinéraire : Depuis 1992, l'organisme L'Itinéraire se donne pour mission d'accompagner les personnes âgées de 18 ans et plus en situation de vulnérabilité sociale et économique, à risque d'itinérance, aux prises avec des problèmes de dépendance ou de santé mentale, pour leur permettre de devenir des citoyens à part entière. Son magazine éponyme, publié bimensuellement depuis 1994 et destiné au grand public, aborde, d'un point de vue unique, l'actualité et la culture, tout en veillant à offrir à ses lecteurs une publication pertinente et intéressante, voire essentielle. Il joue aussi un rôle crucial dans la mise en valeur de la langue française, tout en poursuivant des objectifs humains, en permettant à des personnes vulnérables d'acquérir des compétences et d'utiliser la langue française comme un outil de réinsertion, de fierté et de dignité.

« La Ville de Montréal tient à souligner la qualité exceptionnelle des candidatures reçues cette année, provenant de milieux aussi diversifiés que le communautaire, le culturel, les affaires et l'enseignement. Les parcours inspirants des lauréates et des lauréats de 2024 illustrent parfaitement comment chacun peut contribuer à la promotion et à la valorisation de la langue française dans sa communauté. Ensemble, continuons à célébrer et à faire rayonner notre belle langue française, véritable pilier de notre identité et de notre cohésion sociale. Félicitations à tous les récipiendaires pour leur dévouement et leur impact positif », a affirmé la responsable de la langue française au comité exécutif, Caroline Bourgeois.

« En tant que commissaire à la langue française, je suis profondément inspirée par l'engagement et l'innovation des Montréalaises et des Montréalais dans la promotion de notre langue. Les Prix de la langue française de Montréal célèbrent des initiatives qui, non seulement valorisent le français, mais renforcent aussi notre identité culturelle et notre cohésion sociale. Chaque projet primé est une preuve de la vitalité et de la diversité de notre communauté francophone. Félicitations aux lauréats et aux lauréates pour leur contribution exceptionnelle », a exprimé la commissaire à la langue française de la Ville de Montréal, Noémie Dansereau-Lavoie.

Sous la présidence d'honneur de l'écrivain et académicien Dany Laferrière, un jury composé de personnes ayant contribué à la promotion et à la valorisation de la langue française dans leur domaine d'expertise a effectué l'évaluation des candidatures. Le jury était constitué de :

Madame Marie-Kyrstine Longpré, Directrice générale, Jeune chambre de commerce de Montréal ;

Monsieur Saïd Khalil, Directeur général, CARI St-Laurent (et organisme récipiendaire d'un prix en 2023) ;

Madame Bochra Manaï, Directrice du Bureau de la Commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques de la Ville de Montréal ;

Madame Mélina Morin, anciennement conseillère au Bureau de la directrice du Service de la culture de la Ville de Montréal et maintenant cheffe de section Culture et bibliothèque à la Ville de Dorval .

« Je me sens si vivant ce matin que j'aimerais savoir combien on est sur cette planète à se sentir ainsi. J'aimerais simplement savoir si mon bien-être a un impact sur l'humeur de la ville, et si surtout cette femme sourit parce qu'elle a croisé mon bonheur », a partagé Dany Laferrière, président d'honneur du jury, membre de l'Académie française et écrivain.

Prix Médicis pour L'énigme du retour, Dany Laferrière est élu à l'Académie française en 2013. Observateur de la vie quotidienne, il est l'auteur notamment de Je suis un écrivain japonais, Un certain art de vivre, Autobiographie américaine, Je suis fou de Vava, et plusieurs romans dessinés dont L'exil vaut le voyage.

