Dévoilement des gagnants : concours Tournez-vous vers l'excellence!

LÉVIS, QC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec (FADQ) a récompensé aujourd'hui cinq jeunes entrepreneurs agricoles dans le cadre du concours Tournez-vous vers l'excellence! Cette initiative qui en est à sa 19e édition vise à mettre en lumière les qualités entrepreneuriales de la relève agricole québécoise.

Grande gagnante pour la bourse de 5 000 $ :

Mme Annick Gauthier de la Ferme JMA Gauthier à Lorrainville , en Abitibi-Témiscamingue (production laitière biologique)

Deux lauréats, qui ont reçu chacun une bourse de 2 500 $ :

M me Clémence Briand-Racine de la Ferme aux Colibris S.E.N.C. à Ripon , en Outaouais (production maraîchère biologique)

Deux bénéficiaires d'une bourse de 1 500 $ chacun :

M me Lauriane Bordes de la Microferme des Petits Pouceux S.E.N.C. à Sainte-Hénédine, dans la région de Chaudière-Appalaches (production maraîchère et floriculture) : bourse décernée pour l'excellence des pratiques en matière de développement durable

Citations

« Je félicite les entrepreneurs qui sont à l'honneur de cette 19e édition du concours Tournez-vous vers l'excellence! Votre passion, votre vision d'affaires et votre sens de l'innovation sont source d'inspiration partout sur le territoire du Québec. Soutenir la relève agricole est une priorité de votre gouvernement et nous allons poursuivre le travail afin de favoriser l'arrivée et la rétention des jeunes dans le secteur. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

« C'est avec fierté que La Financière agricole dévoile les gagnants de son concours Tournez-vous vers l'excellence! Les lauréats d'aujourd'hui se distinguent par leur sens de l'innovation et leur créativité. Grâce à leur engagement et à leurs efforts, ils ont transformé leurs idées en projets concrets. Félicitations à tous, que la vitrine qu'offre ce concours soit une source de motivation pour vos projets et idées à venir! »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Faits saillants

Le concours Tournez-vous vers l'excellence! souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires.

souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires. 19 éditions à valoriser le succès et le dynamisme des entrepreneurs de la relève agricole c'est de : Permettre à 466 jeunes entrepreneurs d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise. Remettre 210 000 $ en bourses à des entrepreneurs qui se démarquent. De cette somme, 18 000 $ ont été remis dans le cadre des bourses du FIRA et près de 11 000 $ en bourse pour souligner l'excellence des pratiques en développement durable.

Le dévoilement des gagnants a lieu dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

