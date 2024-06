Dévoilement des constats et recommandations du Pôle d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre

QUÉBEC, le 27 juin 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et l'Alimentation (MAPAQ) accueillent les constats et les recommandations du Pôle d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre (Pôle d'expertise) et réitèrent leur volonté de poursuivre leur collaboration pour améliorer la santé de l'écosystème du lac Saint-Pierre de concert avec les acteurs locaux. En effet, pour assurer un écho entre les recommandations et la réalité du terrain, une consultation des acteurs du milieu sera tenue cet automne.

Bilan des travaux du Pôle d'expertise

Créé en 2018, le Pôle d'expertise, composé de chercheuses et de chercheurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières, de l'Université Laval et de l'Université McGill, a bénéficié de subventions de près de 7 millions de dollars sur une période de six ans pour proposer une stratégie d'intervention dans la zone littorale favorisant l'instauration d'une agriculture durable, adaptée et respectueuse de l'écosystème du lac Saint-Pierre, et soutenant la restauration de milieux prioritaires.

Au cours de son mandat, plus d'une centaine d'acteurs du milieu de la recherche, dont 25 chercheuses et chercheurs, ont contribué aux activités du Pôle d'expertise. Ces derniers ont réalisé 29 projets d'études autour de trois axes : agriculture, environnement et faune et socioéconomie. Ces travaux d'envergure comportaient :

plusieurs expérimentations agronomiques visant à développer des cultures et pratiques agricoles adaptées au littoral;

la collecte de centaines d'échantillons d'eau, de sols et de microorganismes aquatiques et terrestres;

l'évaluation des populations de zooplancton, de benthos, de poissons, d'insectes, d'oiseaux et de plantes;

le prélèvement et l'analyse d'images satellitaires et d'images prises à partir de drones;

des rencontres avec les producteurs et productrices agricoles visant à mieux comprendre leurs pratiques et à connaître leurs préoccupations;

des analyses économiques.

Différents intervenants du milieu ont su travailler ensemble pour mieux comprendre l'agroécosystème du lac Saint-Pierre.

Le Pôle d'expertise a produit un rapport détaillé et un rapport synthèse intégrateur qui présentent les résultats scientifiques liés aux trois axes de recherche, de même que les constats et les recommandations proposant des pistes d'intervention dans le but de favoriser une agriculture plus durable et la protection de milieux naturels prioritaires.

Consultation des acteurs du milieu

Dès l'automne 2024, le MELCCFP et le MAPAQ mèneront une consultation auprès des acteurs du milieu, notamment les productrices et producteurs agricoles ainsi que les organismes du milieu. Cette consultation aura pour but de définir des solutions adaptées au contexte régional et local favorisant l'instauration d'une agriculture durable et compatible avec l'écosystème du lac Saint-Pierre. Les constats et les recommandations du Pôle d'expertise serviront d'éléments de discussion et de réflexion pour élaborer des mesures permettant de concilier l'agriculture et la conservation de la biodiversité dans la zone littorale.

Faits saillants :

Le lac Saint-Pierre couvre une superficie d'environ 500 km 2 .

couvre une superficie d'environ 500 km . Il comprend une plaine inondable d'une riche biodiversité, qui est aussi la plus grande au Québec.

Il a été désigné réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO en 2000.

Il est reconnu comme zone humide d'importance internationale selon la convention de RAMSAR depuis 1998.

Près de 200 productrices et producteurs agricoles cultivent des superficies dans la zone littorale.

Liens connexes :

Pour avoir accès aux rapports de recherche, y compris les constats et recommandations du Pôle d'expertise.

Pour en savoir plus sur le lac Saint-Pierre .

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs