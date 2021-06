Dévoilement des artistes pour la création des nouvelles chansons de Passe-Partout

Une ou plusieurs chanson(s) des artistes suivant(e)s feront partie du prochain album musical de Passe-Partout : Jérôme 50 et Julyan , Benoît Archambault, Viviane Audet et Robin-Joël Cool (en collaboration avec Suzanne Gagnon et Nicolas Gendron), Elizabeth Baril-Lessard et Sarah-Anne Arsenault , Michel Borduas , Les sœurs Boulay et Francis Mineau , Félix Dyotte et Evelyne Brochu , Éric Larochelle , Catherine Major (en collaboration avec Jacinthe Dompierre et Frédérique Major-Morand), Marsö Margelidon , Andréanne Muzzo , Oriane Smith ainsi qu' Ingrid St-Pierre. Cette liste, réunissant aussi bien des artistes établi(e)s que des figures de la relève, entre en parfait accord avec le rôle de pépinière de talents de Télé-Québec. (Photos et biographies ici )

La majorité des chansons offertes sur cet album musical produit par Télé-Québec viendront enrichir l'univers de la saison 4 de Passe-Partout, dont la diffusion est prévue dès janvier 2022. Les 17 œuvres musicales sélectionnées seront enregistrées en deux versions : la première sera livrée par un ou plusieurs personnages de l'émission (comédiens et marionnettes), et la seconde par les interprètes des nouvelles œuvres originales.

La date de sortie et les détails de l'album seront dévoilés dans le courant des prochains mois.

La jeunesse à Télé-Québec

Télé-Québec est le média public à vocation éducative et culturelle du Québec. Télé-Québec fait de la jeunesse sa priorité en lui consacrant plus de 42 % de sa grille horaire, avec des programmes de qualité développés ici et à l'international. Et le jeune public le lui rend bien, puisque Télé-Québec est le choix numéro un des enfants! Avec une programmation novatrice et toujours plus d'émissions consacrées exclusivement aux parents, Télé-Québec affiche plus que jamais son parti pris pour la famille. Le groupe Les familles télé-québécoises sur Facebook présente une foule de renseignements pertinents, et l'appli Coucou offre de nombreux jeux, émissions et compléments pour les tout-petits. Que ce soit sur son site Web ou avec son application, Télé-Québec propose tous ses contenus vidéo sur tous les écrans, et ce, gratuitement. On peut suivre Télé-Québec sur Facebook, Twitter et Instagram. telequebec.tv

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, société d'État sous la responsabilité de la ministre de la Culture et des Communications, investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Chaque année, le Conseil appuie financièrement quelque 1200 artistes et 800 organismes artistiques à but non lucratif, contribuant ainsi à l'expression d'une culture vivante et accessible partout au Québec. Il encourage des œuvres artistiques et littéraires phares qui inspirent la fierté des citoyennes et des citoyens, nourrissent notre culture et surtout, l'imprègnent au-delà du temps.

