Dévoilement de la Stratégie gouvernementale des marchés publics - Il n'y a pas plus local que l'économie sociale, rappelle le Chantier de l'économie sociale

MONTRÉAL, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Saluant l'arrivée de la nouvelle Stratégie gouvernementale des marchés publics qui a pour objectif de prioriser l'achat québécois, le Chantier de l'économie sociale invite le gouvernement à donner les moyens à l'économie sociale de contribuer au développement économique et social des régions. Il mentionne également qu'il reste du travail à faire pour des marchés publics plus responsables.

« Le gouvernement du Québec entame un rattrapage dans les normes et processus des marchés publics. C'est une très bonne nouvelle. Avec seulement 38% de biens québécois achetés par les organismes publics, alors que cette proportion est à 46% au Canada, un coup de barre était nécessaire. La mise en place d'un Tremplin aux contrats publics afin d'aider les entreprises à faire affaire pour une première fois avec les organismes publics et la marge de manœuvre préférentiel de 10% sont deux bons outils pour y arriver », explique Laurent Levesque, président du conseil d'administration du Chantier.

Il rappelle d'ailleurs qu'avec 76% des entreprises d'économie sociale qui desservent un marché local ou régional et que 100% d'entre elles sont de propriété québécoise, les entrepreneurs collectifs sont bien placés pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs. « Le dépôt de la Stratégie doit être l'occasion d'innover. Nous encourageons le gouvernement à établir des cibles d'achat en économie sociale et les atteindre en forçant, par exemple, les soumissionnaires à sélectionner des sous-contractants dans le secteur et à fixer une marge préférentielle dans les appels d'offres », détaille monsieur Levesque.

Encore du chemin à faire pour l'exemplarité de l'approvisionnement et des contrats gouvernementaux

Pour le Chantier de l'économie sociale, les moyens que se donne la Stratégie sont limités face à l'importance qu'accordent les Québécois à des marchés publics plus respectueux de l'environnement et qui contribuent aux visées sociales du gouvernement. « La cible de 15% d'achat responsable d'ici 2026 est un pas dans la bonne direction. Il demeure toutefois que le gouvernement n'utilise pas toute la marge de manœuvre dont il dispose pour appliquer des critères sociaux et environnementaux comme le font nombre d'autres juridictions à travers le monde », constate Béatrice Alain, directrice générale.

En effet, bien que les organismes publics doivent désormais justifier un achat qui ne respecte pas les principes de développement durable, les normes contraignantes qui devaient être intégrées dans la Stratégie relèveront plutôt du cas par cas selon l'évolution de l'Espace innovation imaginé par le gouvernement. « On trouve tout à fait normal qu'une entreprise qui ne respecte pas les règles éthiques des marchés publiques ne puissent pas soumissionner auprès les organismes publics. Nous devrions avoir le même réflexe pour le développement durable. Laisser à la présidence du Conseil du trésor un pouvoir discrétionnaire en la matière n'est pas de nature à utiliser à son plein potentiel la dépense publique pour construire des communautés plus inclusives, plus dynamiques et plus vertes. Les entreprises demandent de la prévisibilité et des règles claires. Le "on verra" n'est pas de nature à changer les pratiques », conclut madame Alain.

À propos du Chantier de l'économie sociale

Le Chantier de l'économie sociale est une organisation autonome et non partisane qui a pour principal mandat la concertation pour la promotion et le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Corporation à but non lucratif, le Chantier réunit des promoteurs d'entreprises d'économie sociale (coopératives et organismes sans but lucratif) œuvrant dans de multiples secteurs d'activités (communications, loisir, technologies, habitation, services aux personnes, ressources naturelles, formation, financement, services de proximité, culture, etc.), des représentants des grands mouvements sociaux et des acteurs du développement local en milieux urbain et rural.

L'économie sociale au Québec en bref

Le Québec compte plus de 11 200 entreprises d'économie sociale qui représentent globalement un chiffre d'affaires de 47,8 milliards de dollars. Celles-ci procurent un emploi à plus de 220 000 personnes.

