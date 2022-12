Dévoilement de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques - UNE STRATÉGIE CANADIENNE PORTEUSE POUR LE DÉVELOPPEMENT MINIER QUÉBÉCOIS

QUÉBEC, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association minière du Québec (AMQ, Association) accueille avec enthousiasme la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques dévoilée par le gouvernement du Canada vendredi dernier. Les orientations contenues dans cette stratégie permettront certainement au Canada de se tailler une place de choix sur l'échiquier mondial en tant que pays producteur de minéraux critiques.

L'AMQ est heureuse de constater que le gouvernement fédéral souhaite harmoniser les évaluations des impacts sur l'environnement avec celles des provinces afin de réduire les chevauchements et accroître l'efficacité et la certitude du processus réglementaire. Elle accueille également favorablement son engagement à atteindre un objectif d'une seule évaluation par projet, longuement demandé par l'AMQ. L'Association salue les autres politiques incluses dans cette stratégie qui encourageront notamment l'innovation, la recherche et le développement, le développement de la main-d'œuvre ainsi que la collaboration et les partenariats avec les communautés autochtones.

L'AMQ est toutefois déçue de constater que le minerai de fer de haute pureté que l'on retrouve principalement dans la Fosse du Labrador, ne soit pas reconnu comme minerai critique. Pourtant, ce fer distinctif contribue à la décarbonation de l'acier, et ce, à l'échelle mondiale. L'Association souhaite donc que le minerai de fer de haute pureté soit inclus dans la liste des minéraux critiques et stratégiques et dans les chaines de valeurs prioritaires des gouvernements.

Nous le savons, le sous-sol québécois est riche en minéraux critiques et stratégiques nécessaires à la transition énergétique et l'industrie minière du Québec participera ainsi aux efforts déployés par le gouvernement canadien pour devenir un joueur mondial important, notamment dans le développement de la filière batterie.

Cette stratégie est cohérente avec la vision de l'industrie minière qui adhère à l'initiative d'amélioration continue Vers le développement minier durable (VDMD). Ce programme de développement durable reconnu mondialement aide les sociétés minières à gérer les principaux risques environnementaux et sociaux en adoptant les meilleures pratiques qui vont bien au-delà des exigences légales et réglementaires. Il comprend plusieurs protocoles constitués d'indicateurs conçus pour favoriser une communication transparente et efficace avec les communautés d'intérêts et faire en sorte que les principaux risques associés à l'exploitation minière soient gérés de façon responsable.

Citation

« Les mines québécoises seront au rendez-vous et contribueront activement au déploiement de cette stratégie canadienne. Nous avons démontré au fil des ans que nous avions à cœur de développer les projets miniers de façon responsable et dans le respect des milieux et de l'environnement. Le secteur minier canadien représente une réelle solution aux enjeux climatiques tout en étant une source d'enrichissement à fort potentiel. Les retombées positives des minéraux critiques et stratégiques s'ajouteront donc aux bénéfices que le Québec et le Canada tirent déjà des filières traditionnelles permettant de créer encore plus de valeur. »

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec

Renseignements: Source : Martin Bureau, Directeur, Communications stratégiques, Association minière du Québec, Tél. : (418) 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected]; Renseignements médias : Jade Stefanini, Conseillère, Communications et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : (581) 398-9535, Courriel : [email protected]