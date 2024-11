Contribution de l'industrie minière au PIB du Québec : bond de 57 % en huit ans.

QUÉBEC, le 26 nov. 2024 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) rend publique la dernière étude sur les retombées économiques de l'industrie minière au Québec pour l'année 2022, étant les données disponibles les plus récentes et les plus complètes. Entre 2014 et 2022, la contribution de l'industrie minière au PIB du Québec a fait un bond de 56,8 % pour atteindre plus de 12 G$. Pour la seule année 2022, les dépenses d'investissement de l'industrie ont atteint 1,3 G$. Cette étude permet de mettre en évidence la contribution cruciale, voire vitale pour plusieurs régions administratives de l'industrie minière.

Un nombre d'emplois en hausse

L'industrie minière génère plus de 15 500 emplois directs avec un salaire annuel moyen de près de 118 000 $, soit plus de deux fois le revenu d'emploi médian au Québec en 2022. Le nombre de femmes dans l'industrie a augmenté de 57 % en huit ans, passant de 1 398 à 2 201. Le total de travailleurs issus des communautés autochtones a atteint 456, soit une augmentation de 77 % depuis 2014. Au total, l'industrie procure de l'emploi, de façon directe, indirecte et induite, à plus de 51 000 années-personnes sur le territoire québécois.

Une contribution significative aux revenus de l'État

Ce sont 1,9 G$ que le gouvernement du Québec a encaissés grâce à l'activité minière et 735 M$ pour le gouvernement fédéral. Et ce, en excluant l'impôt sur les sociétés. Pour le Québec, de ce chiffre, 562 M$ proviennent des redevances minières, qui ont augmenté de 364 % depuis 2014.

Un écosystème d'affaires impressionnant

Un total de 3 847 entreprises, dont plusieurs PME, ayant leur place d'affaires au Québec étaient des fournisseurs de l'industrie minière. Ce réseau de fournisseurs s'étend à toutes les régions du Québec, mais est particulièrement important en Abitibi-Témiscamingue. Ce réseau est aussi important dans plusieurs autres régions, dont Montréal, la Montérégie, la région de la Capitale-Nationale, le Saguenay - Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord.

Petit palmarès de nos régions minières « certaines parfois insoupçonnées » - Emplois et fournisseurs

L'Abitibi-Témiscamingue continue de trôner au sommet en tant que région minière en matière d'emplois (15 313 années-personnes - en emplois directs, indirects et induits) et des fournisseurs (1 149). Montréal se classe étonnamment au deuxième rang en matière d'emplois générés (9 729 années-personnes - en emplois directs, indirects et induits) et des fournisseurs (657). La Montérégie se classe au troisième rang en matière d'emplois générés (6 271 années-personnes - en emplois directs, indirects et induits) et des fournisseurs (322).

Top 3 - Proportion de la contribution de l'industrie minière au PIB régional

Côte-Nord : 35,4 % Abitibi-Témiscamingue : 29,4 % Nord-du-Québec : 18,2 %

Citation

« L'ensemble des indicateurs de notre étude démontre depuis 2014 une contribution croissante de l'industrie minière à l'emploi, à l'économie et aux revenus de l'État québécois. Rappelons qu'en 2022 seulement, l'industrie a versé pas moins de 562 M$ uniquement en redevances minières au gouvernement du Québec. Par ailleurs, le nombre de régions qui bénéficient de l'activité minière est surprenant et parfois même insoupçonné par plusieurs personnes. L'étude démontre également que l'industrie se diversifie, investit et s'avère le cœur de plusieurs économies régionales. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ.

