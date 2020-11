Dévoilement d'une stratégie ambitieuse de transition écologique dans Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL, le 2 nov. 2020 /CNW Telbec/ - « Dorénavant, chacun de nos processus, pratiques et actions intégrera en toute circonstance les impératifs de la réduction des gaz à effet de serre et de la résilience du territoire. C'est notre réponse aux défis des changements climatiques et à la crise sanitaire que nous traversons actuellement», a affirmé François-William Croteau, maire de Rosemont-La Petite-Patrie, à l'occasion d'une conférence-causerie animée par le journaliste Simon Diotte, lors de laquelle il a dévoilé le plan d'action de l'Arrondissement pour réussir une véritable transition écologique sur le territoire.

En phase avec l'Agenda 2030 et les 17 objectifs du développement durable de l'ONU, cette feuille de route ambitieuse pour les trois prochaines années comprend plus de soixante-dix mesures concrètes liées, entre autres, à la gouvernance participative, au verdissement et à la lutte aux îlots de chaleur ainsi qu'à la mobilité active et à l'aménagement de milieux de vie à échelle humaine.

L'objectif est d'amplifier les actions menées depuis les dix dernières années par l'Arrondissement pour rendre les milieux de vie de Rosemont-La Petite-Patrie encore plus résilients et inclusifs face aux défis climatiques, sanitaires, économiques auxquels nous faisons face.

« La transition écologique fait partie de l'ADN de Rosemont-La Petite-Patrie, rappelle François William Croteau. Depuis plus de dix ans, nous agissons sur les leviers dont nous disposons pour verdir, transformer nos îlots de chaleur en îlots de fraîcheur, créer des environnements favorables aux transports actifs. Le contexte de pandémie actuel nous incite à remettre cet enjeu crucial au premier plan pour garantir une qualité de vie aux citoyennes et citoyens pour les décennies à venir. »

Des partenaires mobilisés

L'Arrondissement compte également agir aux côtés des acteurs du milieu comme partenaire des meilleures innovations pour s'engager collectivement dans la transition écologique.

« Nous sommes heureux de collaborer avec l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et de contribuer à réduire l'impact environnemental de ses commerces. Pour le Jour de la Terre, les villes jouent un rôle de premier plan dans la transition écologique et cette initiative locale d'un arrondissement est un bel exemple qui, je l'espère, encouragera d'autres municipalités canadiennes. » Pierre Lussier, Président Jour de la Terre Canada

« Le Plan de transition écologique montre comment les pouvoirs publics locaux peuvent contribuer concrètement à combattre les changements climatiques et alimenter une culture de résilience, explique René Audet, titulaire de la Chaire de recherche de l' UQAM sur la transition écologique. Son approche met en valeur le dynamisme de ses citoyennes et citoyens et participe, avec eux, au développement de milieux de vie conviviaux, diversifiés et inclusifs. La Chaire de recherche sur la transition écologique de l'UQAM est un partenaire enthousiaste de l'Arrondissement, engagée dans l'accompagnement des efforts et réussites à venir. »

« La vision ambitieuse dévoilée aujourd'hui confirme que la transition sociale et écologique est une priorité pour Rosemont-La Petite-Patrie, soutient Chloé Dodinot, coordinatrice des projets de Solon sur le territoire de l'arrondissement. Avec son lab Transition, Solon va continuer à y contribuer dans les prochaines années: mettre les citoyennes et citoyens au cœur de la démarche, développer ensemble des solutions locales, conviviales et écologiques et faire ainsi émerger une vision collective de la transition dans le quartier. On ne lâche pas! »

« Vivre en Ville appuie cette vision d'une transition écologique ancrée dans la proximité et la sobriété. Des milieux de vie à échelle humaine et respectueux des écosystèmes, voilà un projet emballant pour l'avenir de Rosemont-La Petite-Patrie », déclare Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville.

« Bravo à l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie pour ce plan de transition écologique ambitieux. C'est par de telles démarches concertées et intégrées que nous pourrons relever les défis climatiques et assurer la résilience de nos milieux de vie. Nous serons heureux de contribuer à la mise en œuvre de ce plan qui va, j'en suis convaincu, inspirer d'autres arrondissements et municipalités à passer à l'action », affirme Emmanuel Rondia, directeur général du Conseil régional de l'environnement de Montréal.

Une gouvernance tournée vers la transition écologique

Au cours des trois prochaines années, les services de l'Arrondissement seront unis par un même objectif: réaliser la transition écologique dans Rosemont-La Petite-Patrie à travers sa mission de services aux citoyens. Qu'il s'agisse de verdissement, d'aménagement du territoire ou d'entretien du domaine public, toutes les actions de l'Arrondissement seront conduites selon les deux principes directeurs de la transition écologique, soit la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la résilience du territoire.

Une démarche alignée aux 17 ODD de l'ONU

Chacune des grandes orientations du plan de transition écologique comporte des mesures actuelles et futures qui, tout en répondant à des enjeux locaux, participent à la réalisation de l'Agenda 2030 fondé sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

« La pandémie actuelle nous a amenés à un tournant décisif pour l'humanité et pour notre planète. C'est un moment décisif où la transformation est possible et où toute action autant individuelle que collective est importante. Plus que jamais, les politiques au niveau local peuvent jouer un rôle capital en vue de changer les tendances mondiales actuelles et d'accélérer les progrès dans l'Agenda 2030 et les 17 Objectifs de développement durable », affirme Xavier Longan, Directeur des partenariats et des opérations de la campagne d'action de l'ONU des Objectifs de développement durable.

Pour consulter le document de transition écologique : La transition écologique dans Rosemont-La Petite-Patrie : agir pour l'avenir

