DÉVOILEMENT D'UNE IMPORTANTE ÉTUDE DE LA FCCQ : « Comment se protéger du protectionnisme ? Considérations stratégiques pour le secteur manufacturier québécois. »

MONTRÉAL, le 13 juin 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) dévoile ce matin, une étude qui fait le point sur les principales mesures protectionnistes adoptées par les États-Unis et l'Union européenne au cours des dernières années. Son objectif est de permettre aux acteurs du secteur manufacturier québécois ainsi qu'aux pouvoirs publics de mieux comprendre les particularités et les implications de chacune de ces politiques.

Ce document de réflexion s'inscrit d'ailleurs dans la foulée de La grande tournée manufacturière des chambres de commerce de la FCCQ, qui se terminera le 27 juin prochain après avoir visité 10 régions du Québec.

L'étude de la FCCQ peut être consultée ici

« En proposant une dizaine de considérations stratégiques à leur intention, nous espérons également permettre aux manufacturiers québécois d'affiner leur réflexion sur les obstacles et opportunités générés par ces politiques, afin d'en tirer des leçons quant aux mesures à prendre pour s'y adapter et en tirer profit », a affirmé Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Nous avons beaucoup entendu parler de l'Inflation Reduction Act américain et des défis qu'il pose aux filières québécoises des énergies et des technologies vertes, dont la filière batterie. Or, l'IRA n'est qu'une des nombreuses initiatives de cette nature en provenance des États-Unis et de l'Europe dernièrement. Leurs effets combinés ne généreront pas que des obstacles, mais aussi des opportunités, entre autres pour nos manufacturiers », a poursuivi M. Milliard.

L'étude de la FCCQ couvre notamment le Buy American Act, le Build America, Buy America Act et le CHIPS and Science Act aux États-Unis, de même que la Stratégie industrielle pour l'Europe et le Plan industriel du Pacte vert à l'échelle de l'Union européenne. Ces politiques auront pour effet de reconfigurer les chaînes de valeur mondiales dans les créneaux des minéraux critiques et stratégiques, de la métallurgie, des matériaux de construction, des semi-conducteurs et autres composants électroniques, du matériel électrique, des technologies vertes et des énergies renouvelables.

Dans ces filières stratégiques pour le manufacturier québécois, il faudra nous adapter. De nouvelles règles d'origine pourraient compliquer l'accès aux marchés, les chaînes d'approvisionnement seront bousculées par le découplage avec la Chine, et des projets d'investissement pourraient être détournés vers les États-Unis ou l'Europe.

Mais il s'agit potentiellement aussi d'une occasion historique, la forte demande pour l'électrification des transports et les technologies vertes pourrait stimuler l'émergence de plusieurs secteurs de pointe au Québec. Puis, la relocalisation de certaines industries en Europe et aux États-Unis pourrait nous permettre de raccourcir et de solidifier nos chaînes d'approvisionnement tout en diversifiant nos marchés d'exportation, illustre l'étude de la FCCQ.

« Nous ne pouvons concurrencer les États-Unis ou l'Europe sur le strict plan des subventions. Mais nous pouvons adopter des stratégies cohérentes sur plusieurs fronts simultanément. On doit notamment encourager la 2e et la 3e transformations des minéraux critiques et stratégiques, dont le fer de haute pureté, au-delà de la filière batterie, puis il faut accélérer notre décarbonation métallurgique et maximiser la traçabilité de nos approvisionnements manufacturiers. Face au protectionnisme, la meilleure défense est une bonne attaque », conclut M. Milliard.

