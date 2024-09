Dévoilement d'une étude de l'IRIS - Transport scolaire : un plan de travail sérieux pour en finir avec les bris de service

MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - À la suite du dévoilement de l'étude de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) sur le transport scolaire, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) exige un plan de travail sérieux afin de mettre un terme, une fois pour toutes, aux nombreux bris de service dans le secteur qui affectent des milliers d'élèves et bouleversent l'horaire des parents.

« Ça fait plus de 25 ans qu'on le dit : les mauvaises conditions de travail dans le transport scolaire, ça mine le service aux parents et ça n'attire pas la relève. En 2017, lors d'une conférence de presse tenue à la CSN, une conductrice témoignait de son départ du secteur parce que First Student voulait lui imposer une baisse salariale de 8 % après 17 ans de service, dénonce Caroline Senneville, présidente de la CSN. Les négociations avec les grands transporteurs privés sont très difficiles parce qu'ils veulent se garder un maximum de profits, au détriment des conditions salariales. Deloitte, qui n'est pas un allié naturel des syndicats, estime qu'un rendement moyen de 8 % avant impôt est tout à fait raisonnable dans ce secteur où le financement public est garanti. Or, l'IRIS dévoile que Transport scolaire Sogesco, l'employeur des salarié-es actuellement en grève des Autobus des Cantons, affiche un rendement moyen de 15,5 % de 2014 à 2023, soit près du double de ce qui est jugé raisonnable. Tout ça, financé à 100 % par nos taxes, sans aucun risque, avec les bris de service en prime puisque Sogesco est la championne des conflits de travail ».

En lock-out et en grève depuis le 21 juin dernier, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du transport scolaire des Autobus des Cantons-CSN étaient présents à la conférence de presse de ce matin.

« À la suite de revendications portées avec les transporteurs, le gouvernement a allongé 130 millions afin, entre autres, de bonifier les salaires du secteur. Or, nous l'avons répété et l'IRIS le souligne clairement, le fait qu'aucune somme n'ait été rattachée à cet objectif a laissé le champ libre aux transporteurs pour engraisser leurs profits. Dès les premières négociations, nous avons fait face à des employeurs qui ne voulaient pas remettre - même une partie - de ce nouvel argent, renchérit Josée Dubé, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN, elle-même chauffeuse d'autobus. Si bien qu'en 2023-2024, sur 32 négociations dans autant de syndicats, 30 se sont dotés d'un mandat de grève et 19 l'ont exercé, provoquant les répercussions que nous connaissons sur les bris de service. Alors que nous réglons plus de 95 % de nos négociations sans avoir recours à la grève, ici, près de 60 % des syndicats ont déclenché un arrêt de travail. Ajoutons que près de 50 % de ces jours de grève ont été exercés chez Sogesco ».

« Pour notre part, chez Transco Montréal qui appartient à First Student, nous avons été en grève plus de quatre mois afin d'aller chercher une part de ce 130 millions. Cette situation a privé les élèves de transport durant tout ce temps et chacun des 350 membres a perdu beaucoup d'argent lors de ce conflit, souligne Carole Laplante, présidente du Secteur transport scolaire de la FEESP-CSN et du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco-CSN. Or, malgré notre lutte, les problèmes d'attraction et de rétention sont très loin d'être réglés. Avec une moyenne d'âge qui est passée de 54,6 à 58,3 ans de 2014 à 2023, il est clair que les jeunes ne font pas partie de la relève et que la crise s'aggravera ».

Le Secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) regroupe 60 syndicats totalisant plus de 2800 conductrices et conducteurs de véhicules scolaires travaillant dans une dizaine de régions administratives du Québec. La Fédération compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

