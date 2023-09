Les restaurants étoilés MICHELIN de Toronto seront dévoilés en temps réel, ainsi que d'autres distinctions du Guide MICHELIN

TORONTO, le 27 sept. 2023 /CNW/ - La deuxième édition du Guide MICHELIN de Toronto, qui renferme les restaurants étoilés MICHELIN et autres mentions spéciales, sera dévoilée ce soir à HISTORY. Plus tôt ce mois-ci, le 9 septembre, les inspecteurs anonymes du Guide MICHELIN ont annoncé l'ajout de 12 établissements, et quatre distinctions Bib Gourmand ont été décernées le 19 septembre. Les chefs les plus en vue de Toronto qui sont récompensés seront présents. Les caméramans accrédités sont invités à filmer l'événement à partir de 20 heures.

Référence mondiale pour les gastronomes et les professionnels de la restauration haut de gamme, Toronto est devenue en 2022 la première destination Guide MICHELIN au Canada et la sixième en Amérique du Nord. Réputée pour ses quartiers multiculturels et ses influences mondiales, Toronto compte quelque 7 500 restaurants. Le Guide MICHELIN de la ville s'avère ainsi une ressource précieuse pour mettre en lumière la diversité et la richesse de la scène gastronomique torontoise, ainsi que pour soutenir la relance de l'économie touristique.

L'industrie de la restauration est le quatrième employeur en importance au Canada et l'un des secteurs les plus durement touchés par la pandémie mondiale. Les résultats d'une recherche menée par Destination Canada démontrent que, dans tous les principaux marchés du Canada, la dégustation de boissons et mets locaux demeure l'expérience de voyage la plus souvent privilégiée.

La sélection du Guide MICHELIN suit la méthodologie historique de Michelin. Pour assurer l'équité de la sélection au sein de chaque destination, celle-ci repose sur cinq critères universels : 1) la qualité des produits; 2) l'harmonie des saveurs; 3) la maîtrise des techniques culinaires; 4) la personnalité du chef exprimée dans la cuisine; 5) la régularité dans le temps (chaque restaurant est inspecté plusieurs fois par an) et la cohérence de la carte dans son ensemble.

Un restaurant peut être reconnu pour son excellence culinaire de plusieurs manières :

Attribution des célèbres une, deux et trois étoiles, qui identifient les établissements qui proposent une cuisine exceptionnelle, riche en saveurs et imprégnée de la personnalité d'un chef talentueux. Attribution d'un Bib Gourmand, qui est une reconnaissance offerte à des restaurants sélectionnés qui proposent une nourriture de bonne qualité à un bon rapport qualité-prix. Attribution de l'Étoile Verte MICHELIN, qui récompense les restaurants qui sont à l'avant-garde des pratiques en faveur d'une gastronomie durable. Recommandations de restaurants et attribution de prix spéciaux par les inspecteurs du Guide MICHELIN.

La sélection de Toronto sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube du Guide MICHELIN à partir de 20 heures.

Pour découvrir chaque restaurant de la sélection et pour réserver un hôtel inoubliable, visitez le site Internet du Guide MICHELIN ou téléchargez l'application gratuite pour iOS et Android.

Citations :

« Le Canada offre une mosaïque culinaire qui ravit les palais du monde entier et alimente notre fierté nationale. La reconnaissance du Guide Michelin souligne le génie culinaire de Toronto et fait croître sa réputation sur la scène touristique mondiale. Elle fait aussi rayonner notre richesse gastronomique et crée des possibilités pour les artisans locaux, les fournisseurs et la prochaine génération de talents culinaires d'un océan à l'autre. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

« Le dévoilement de ce deuxième Guide MICHELIN de Toronto est une excellente nouvelle pour l'industrie de la restauration résiliente de la ville, et témoigne du dynamisme de la scène culinaire de Toronto. Les restaurants de Toronto proposent une grande diversité de cuisines et des expériences gastronomiques de premier ordre en plus de compter sur des chefs talentueux. Je suis convaincu que ce Guide continuera à encourager le tourisme culinaire, à inciter les gens à goûter à la cuisine ontarienne et à avoir un impact économique réel sur la province. »

- L'Honorable Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport

« Toronto est réputée dans le monde entier pour la diversité de notre scène culinaire. C'est formidable d'assister au lancement de la deuxième édition du Guide MICHELIN de Toronto, qui récompense à la fois les grands talents culinaires de notre ville et les établissements locaux en plein essor qui attirent les amateurs de gastronomie de toute la ville, du pays et du monde entier. Les restaurants sont la pierre angulaire du dynamisme et de l'économie de notre ville, en particulier de notre secteur touristique. Merci à nos partenaires de Destination Toronto, de Destination Ontario et de Destination Canada d'avoir contribué à la venue de Michelin à Toronto, pour rehausser davantage la position de notre ville sur l'échiquier international. »

- Conseillère Shelley Carroll (Don Valley North), responsable du Budget et championne du Développement Économique & de la Culture du maire.

« L'ouverture unique qui caractérise le Canada alimente la scène culinaire florissante et diversifiée aux quatre coins du pays. C'est avec fierté que nous soutenons des initiatives locales comme le Guide MICHELIN de Toronto. Celles-ci cadrent avec nos efforts visant à faire rayonner le Canada et à être source de prospérité et de bien-être pour l'ensemble du pays, tout en enrichissant la vie de nos précieux visiteurs. »

- Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada

« Le Guide MICHELIN de Toronto met en lumière toute l'étendue et l'ampleur de la scène culinaire riche de Toronto. Les restaurants qui sont signalés par Michelin sont la pointe de l'iceberg et une invitation à explorer plus en profondeur toutes les cuisines du monde et les saveurs de quartier qui rendent la restauration de Toronto si attrayante. »

- Andrew Weir, vice-président exécutif de Destination Toronto

