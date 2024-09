Étoiles MICHELIN, distinctions et autres surprises seront dévoilées à HISTORY

TORONTO, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Ce soir, le Guide MICHELIN de Toronto et sa région sera dévoilé à HISTORY en présence des plus grands chefs de la région, révélant les restaurants qui ont reçu une Étoiles MICHELIN ou une autre distinction du Guide MICHELIN. C'est la première fois que le guide présentera des sélections au-delà de la ville de Toronto, mettant ainsi en valeur l'étendue et la diversité de l'écosystème culinaire de la région. De plus amples informations sur l'expansion du guide seront également communiquées ce soir à l'occasion de l'événement. La participation est sur invitation seulement; les caméramans accrédités sont invités à filmer l'événement à compter de 19 h 30.

Toronto est devenue la première destination canadienne du Guide MICHELIN en 2022 et la sixième en Amérique du Nord. La cérémonie de 2023 a décerné des Étoiles à quinze restaurants de Toronto - l'un d'eux a reçu deux Étoiles - ainsi que 21 Bib Gourmands. Aussi, 46 restaurants ont été Recommandés et deux Étoiles Vertes ont été décernées. La sélection de l'année dernière comprenait 82 restaurants et 28 types de cuisine.

Le Guide MICHELIN de Toronto et sa région constitue une occasion d'attirer des visiteurs du monde entier en mettant en valeur la diversité de la gastronomie de la ville et la qualité de la région. Selon une étude de Destination Toronto intitulée Economic Impact of Visitors in Toronto , les visiteurs ont dépensé 8,4 milliards de dollars en 2023, et le secteur de la restauration a représenté 24 % de ces dépenses, soit un total de 2 milliards de dollars. L'étude a également révélé que les visiteurs soutenaient ainsi plus de 16 000 emplois directs dans les services de restauration.

Plus de la moitié de la population de Toronto est née à l'extérieur du Canada, ce qui en fait l'une des villes les plus diversifiées au monde. Elle compte des quartiers multiculturels comme Koreatown, Little Jamaica, Greektown, Little India, plusieurs quartiers chinois et bien d'autres encore. La diversité de la ville se reflète dans l'étendue et la variété de ses cuisines, qu'on retrouve dans plus de 15 000 restaurants et établissements de restauration.

Reconnu mondialement pour son excellence et sa qualité, le Guide MICHELIN propose une sélection de restaurants de classe mondiale.

Les célèbres une, deux et trois Étoiles MICHELIN désignent les établissements qui proposent une cuisine exceptionnelle, riche en saveurs, remarquablement exécutée et imprégnée de la personnalité d'un chef talentueux.

Le Guide MICHELIN demeure un allié incontournable pour tout voyageur à la recherche d'une expérience culinaire et hôtelière d'exception. Publié pour la première fois en France au début du 20e siècle, son objectif initial était de promouvoir les déplacements automobiles et d'accroître les ventes de pneus en offrant des conseils pratiques aux automobilistes. Au fil du temps, le Guide s'est concentré sur la recommandation des meilleurs restaurants et hôtels. Aujourd'hui encore, les inspecteurs du Guide MICHELIN appliquent les mêmes critères rigoureux et méthodes de sélection qui ont forgé sa renommée depuis ses débuts.

Les restaurants sélectionnés s'ajoutent à la collection d'hôtels du Guide MICHELIN, qui présente les établissements les plus uniques et fascinants où séjourner à travers le monde. Pour découvrir chaque restaurant de la sélection et pour réserver un hôtel inoubliable, visitez le site Internet du Guide MICHELIN ou téléchargez l'application gratuite pour iOS et Android .

Grâce à un processus de sélection minutieux, appliqué de manière indépendante et uniforme dans plus de 45 destinations, le Guide MICHELIN s'impose aujourd'hui comme une référence mondiale en matière de gastronomie.

Tous les restaurants figurant dans le Guide sont recommandés par les inspecteurs anonymes de Michelin, lesquels sont formés pour appliquer les mêmes méthodes d'évaluation éprouvées que celles utilisées par les inspecteurs Michelin depuis plusieurs décennies dans le monde entier. Cela permet de garantir un niveau d'excellence uniforme et international. De plus, pour garantir une objectivité totale, les inspecteurs Michelin paient l'intégralité de leur facture et seule la qualité de la cuisine est évaluée.

Pour évaluer pleinement la qualité d'un restaurant, les inspecteurs appliquent cinq critères définis par Michelin : la qualité des produits, la maîtrise des techniques de cuisine, l'harmonie des saveurs, le reflet de la personnalité du chef dans la cuisine ainsi que la cohérence dans le temps et sur l'ensemble du menu. Ces critères garantissent une sélection à la fois cohérente et équitable, de sorte qu'un restaurant Étoiles a la même valeur qu'un autre, qu'il se trouve à Paris, à New York ou ailleurs dans le monde.

« On ne le dira jamais assez : le tourisme a le pouvoir formidable de rassembler les gens, et c'est encore plus vrai autour d'une bonne table. Les restaurants torontois récemment reconnus par le Guide MICHELIN offrent un régal à la population de la région et attirent des visiteurs de l'étranger, faisant de la métropole une destination culinaire remarquable. Je tiens à féliciter tous les établissements ayant décroché une Étoiles MICHELIN ou obtenu une mention dans le Guide MICHELIN. Votre dévouement et votre riche éventail de traditions culinaires rehaussent le profil du Canada sur la scène culinaire mondiale, une délicieuse bouchée à la fois. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

« La région du Grand Toronto est fière d'offrir l'une des scènes culinaires les plus diversifiées de la planète, et de très grande qualité aussi, alors que des expériences gastronomiques de classe mondiale sont préparées par des chefs talentueux et créatifs. Cette année, le Guide MICHELIN de Toronto et sa région présente quelques-uns des meilleurs innovateurs culinaires de Toronto et d'ailleurs. De plus, en encourageant le tourisme culinaire et en incitant un plus grand nombre de personnes à goûter aux cuisines du monde entier préparées en Ontario, le guide de cette année devient une source de réelles retombées économiques pour la province. »

- L'honorable Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux

« Félicitations à tous les restaurants et travailleurs de Toronto qui sont reconnus par le Guide MICHELIN de cette année. Toronto compte des milliers de restaurants merveilleux, qui servent des cuisines du monde entier. Nous sommes fiers de notre scène gastronomique diversifiée et de classe mondiale. J'encourage tout le monde à explorer nos restaurants, bars et cafés locaux - et à profiter de ce que notre belle ville a à offrir. »

- Olivia Chow, mairesse de Toronto

« Nos recherches à l'échelle mondiale démontrent que la dégustation de boissons et d'aliments locaux est l'activité la plus recherchée par les voyageurs étrangers qui viennent au Canada. La reconnaissance de Michelin montre que Toronto s'est imposée comme l'une des capitales culinaires les plus prospères du Canada, et il est facile de comprendre pourquoi. De Little Jamaica à Little Portugal, en passant par une multitude de spécialités autochtones, Toronto offre une fusion unique de saveurs, mais aussi une histoire riche derrière ses plats et ses communautés, ce qui contribue aux expériences inoubliables qui font la renommée du Canada. »

- Marsha Walden, présidente-directrice générale, Destination Canada

« La scène culinaire de Toronto est une fusion dynamique de saveurs du monde entier, un reflet de la ville elle-même et une des principales forces d'attraction auprès des visiteurs. Le fait d'avoir un Guide MICHELIN donne à Toronto - et maintenant aux restaurants des environs - une visibilité internationale qui permet de faire rayonner la portée et la diversité de notre scène gastronomique. »

- Andrew Weir, président-directeur général, Destination Toronto

Moteur économique vital pour la ville, l'économie touristique de Toronto a généré 8,4 milliards de dollars de dépenses des visiteurs en 2023. Destination Toronto a pour mandat de faire valoir l'étendue et la diversité des habitants de Toronto, ses lieux et sa culture, et ce, afin d'inciter les résidents et les visiteurs à s'y rencontrer, à visiter et à explorer notre ville. En partenariat avec la Ville de Toronto et l'Association Hôtelière du Grand Toronto, Destination Toronto fait la promotion de la ville pour attirer les visiteurs ainsi que les réunions et événements majeurs, et soutient les entreprises locales pour tirer le meilleur parti de l'économie touristique. Pour plus d'information, veuillez consulter le site DestinationToronto.com .

Destination Ontario est le principal organisme de marketing touristique de l'Ontario, au Canada. Nous faisons la promotion de l'Ontario auprès des consommateurs de voyages en Ontario, au Canada, et dans le monde entier. Nous incitons les voyageurs à faire de l'Ontario une destination incontournable sur leur liste de voyages et à revenir encore et encore pour admirer la beauté de la province. Notre objectif est d'accroître le nombre de visiteurs, d'augmenter les dépenses touristiques en Ontario et de contribuer à la prospérité économique de la province grâce à un marketing percutant et à des partenariats d'investissement axés sur les résultats. Créée en 1999, Destination Ontario est une agence relevant du ministère du Tourisme, de la Culture et des Jeux du gouvernement de l'Ontario. Pour plus d'information, veuillez consulter le site DestinationOntario.com .

À Destination Canada, nous sommes convaincus que le tourisme est source de prospérité et de bien-être pour l'ensemble de la population canadienne et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt de la population, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l'étranger. La diversité étant notre plus grande richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires à l'échelle nationale et à l'étranger (en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni). En outre, notre équipe des Événements d'affaires tire parti d'une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada. Destination Canada est une société d'État appartenant entièrement au gouvernement du Canada. Pour plus d'information, veuillez consulter le site destinationcanada.com .

Personne-ressource pour les médias : Kathy Motton, Destination Toronto - Directrice sénior des Communications, [email protected], 416-721-9203