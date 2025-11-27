Un investissement de 20 millions de dollars

LONGUEUIL, QC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Groupe Devimco, en collaboration avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, est fier d'annoncer l'inauguration de la toute nouvelle aire de restauration à la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke, Espace LNGL, marquant une étape importante dans la transformation du centre-ville de Longueuil. À cette transformation s'ajoute l'ouverture imminente d'un stationnement souterrain de 436 places, dont plus d'une centaine disponible au grand public, offrant un accès direct au métro.

Une offre alimentaire diversifiée et accessible

Espace LNGL couvre une superficie totale de 16 500 pi², dont 3 945 pi² pour l'aire de restauration et 12 645 pi² pour les commerces adjacents.

L'offre alimentaire comptera sept restaurants (sur huit espaces disponibles) :

Boustan

McDonald's du Canada

Jugo Juice

Sushi Sama

Thaï Express

Poulet Rouge

Pizza Bravo

Du côté des commerces, Wetzel's Pretzels et Colombus Café complètent l'offre avec des espaces animés et accueillants, venant enrichir une proposition déjà variée et conviviale pour les usagers du métro, les étudiants et les résidents du secteur.

La réalisation de cette nouvelle aire de restauration, incluant les espaces commerciaux du basilaire, représente un investissement total de 20 millions de dollars.

Un pas de plus vers un pôle urbain intégré et connecté

L'ouverture du nouveau stationnement souterrain de 436 places constitue un atout majeur pour la mobilité urbaine à Longueuil, offrant une connexion directe et pratique au métro. Plus de 100 espaces seront disponibles pour le grand public jusqu'à l'occupation complète des tours Myral et Ostral.

Les projets résidentiels Myral et Ostral : vers une nouvelle ère de vie urbaine

Dans le prolongement de cette transformation, Devimco poursuit la réalisation des tours Myral et Ostral, situées au-dessus de l'édicule du métro. Le projet Myral propose des condos disponibles à l'achat, dont les détails de livraison seront confirmés ultérieurement.

Pour sa part, la tour Ostral, qui comptera 470 unités locatives réparties sur 34 étages, offrira un large éventail d'appartements (studios, 3 ½, 4 ½, 5 ½ et grandes unités) avec une livraison prévue en février 2026. Grâce à leur connectivité directe avec le métro, ces projets permettent un accès à Montréal en quelques minutes, combinant ainsi mobilité, confort et qualité de vie.

Citations

« Longueuil se réjouit de l'inauguration officielle d'Espace LNGL, aujourd'hui, au cœur de notre centre urbain. Ce projet, qui s'inscrit pleinement dans notre vision d'un milieu de vie dynamique et accessible, renforce la vitalité urbaine que nous bâtissons collectivement et contribue au rayonnement de notre territoire. Situé dans un emplacement hautement stratégique, je suis certaine que cet espace de restauration sera grandement apprécié non seulement par les Longueuilloises et les Longueuillois, mais aussi par les nombreuses personnes qui transitent par cette zone au quotidien. »

-- Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

« Avec les tours résidentielles, leur stationnement souterrain et cette nouvelle aire commerciale, nous concrétisons une vision d'un milieu de vie intégré, vibrant et durable. »

-- James Goulet, Associé du Groupe Devimco.

En intégrant une mixité d'usages au nouveau centre-ville de Longueuil avec un accès direct à plusieurs options de transport collectif et aux voies rapides autoroutières, nous offrons une solution concrète pour enrichir la vie urbaine des locataires et des copropriétaires de nos projets. »

-- Éric Deschênes, vice-président à la gestion des actifs immobilier au Fonds immobilier de solidarité FTQ.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement durable. Au 30 juin 2025, il comptait 26 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 4,1 milliards $; 84 actifs en exploitation totalisant 6 412 unités résidentielles locatives et 5 millions de pi2 de terrain à vocation industrielle à développer. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de Groupe Devimco

Groupe Devimco est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Groupe Devimco participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Groupe Devimco est devenu membre fondateur de l'Institut des villes nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Groupe Devimco réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté est représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec.

À Longueuil, Groupe Devimco joue un rôle déterminant dans le redéveloppement du centre-ville grâce à une série de projets d'usage mixte orientés sur le transport. En plus de l'ouverture d'Espace LNGL et de son nouveau stationnement souterrain connecté au métro, l'entreprise poursuit la réalisation des projets Myral et Ostral, deux immeubles résidentiels directement intégrés au pôle de mobilité, ainsi que Sir Charles, un développement TOD qui jouera un rôle clé dans la transformation du centre-ville de Longueuil.

