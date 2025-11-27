/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Inauguration officielle de la nouvelle aire de restauration à la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke : Un investissement de 20 millions de dollars/

LONGUEUIL, QC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Groupe Devimco, en collaboration avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, invite les représentants des médias à l'inauguration de la toute nouvelle aire de restauration Espace LNGL et du stationnement souterrain public à la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke.

Cet événement marquera une étape importante dans le développement du Longueuil souterrain et du futur pôle urbain intégré de Longueuil.

DATE : Jeudi 27 novembre 2025 HEURE : 17 h (possibilité de visiter les unités modèles du projet Ostral dès 16 h) LIEU : Station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke

100, place Charles-Le Moyne

Longueuil (Québec)

Un service de valet sera offert sur place QUI : Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Représentant du Groupe Devimco

Situé directement au-dessus de la station de métro, Espace LNGL, regroupe une aire de restauration de 16 587 pi², incluant neuf commerces déjà confirmés sur un total de quinze espaces. La réalisation du projet représente un investissement de 20 millions de dollars.

L'inauguration coïncide également avec l'ouverture imminente d'un stationnement souterrain de 436 places, dont plus d'une centaine disponible au grand public, offrant une connexion directe au métro et aux futurs projets résidentiels Myral et Ostral, réalisés par Devimco en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Il sera possible de visiter la tour résidentielle locative Ostral lors de l'événement.

SVP confirmer votre présence à Justin Meloche : [email protected]

SOURCE Groupe Devimco

Renseignements : Justin Meloche, 514-995-9704, [email protected]