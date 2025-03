Développer la relève en science et en technologie - Plus de 1,17 M$ pour soutenir quinze musées scientifiques et technologiques

LAVAL, QC, le 31 mars 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, était présent ce matin au Cosmodôme de Laval pour annoncer des investissements totalisant 1 170 561 $, afin de soutenir les projets de quinze musées scientifiques et technologiques1 dans différentes régions du Québec. Le ministre en a profité pour souligner les 266 778 $ investis dans les projets de trois musées lavallois.

L'ensemble des quinze initiatives ont pour objectif d'œuvrer à la promotion de la science et de l'innovation dans toutes les régions du Québec. Avec ces projets, totalisant plus de 1,6 million de dollars, le gouvernement contribue à développer et à former une relève talentueuse et motivée à découvrir les domaines d'avenir liés aux sciences et aux technologies, en plus de renforcer les ponts entre la société et la communauté scientifique au Québec.

« Les musées sont des lieux privilégiés de diffusion de connaissances scientifiques et technologiques. Je souligne particulièrement ceux de ma belle région. Notre gouvernement est fier d'appuyer leurs activités, qui contribuent au partage du savoir et à la promotion de la science et de l'innovation auprès de la relève et de toute la population. En plus de créer des liens importants avec le milieu éducatif, leur apport est essentiel à l'essor économique de nos régions. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le Musée de la santé Armand-Frappier est reconnaissant de cet important appui gouvernemental, qui lui permettra de réaliser un projet éducatif en science pour et par les jeunes. Six classes du Centre de services scolaire de Laval auront en effet la chance de démystifier la santé mentale aux côtés des animateurs scientifiques du musée et d'experts du domaine. Leurs découvertes et leurs réalisations profiteront ensuite à tous les visiteurs, y compris à leurs pairs. »

Guylaine Archambault, directrice générale du Musée de la santé Armand-Frappier

« Ce projet pédagogique innovant permettra d'éveiller l'intérêt des jeunes du primaire et du secondaire pour le monde de l'aérospatiale et les sciences de l'espace, en leur offrant une occasion unique d'apprendre aux côtés d'experts du domaine, dans un lieu unique, inspirant et interactif. En misant sur un projet qui porte sur les métiers de l'aérospatiale et qui offre du mentorat, nous souhaitons outiller la prochaine génération et l'inspirer à envisager une carrière dans ce secteur scientifique passionnant. »

Stéphanie Girard-Beaudry, directrice générale du Cosmodôme

« Éco-Nature est ravi de recevoir cette aide financière, contribuant à l'essor d'une communauté de pratique en biologie, en médecine vétérinaire et en santé animale. Collectivement, nous inspirons les générations futures à s'engager dans la conservation de nos écosystèmes, nous partageons les savoirs et nous formons une relève indispensable à la préservation de la biodiversité et, par le fait même, de milieux de vie sains. »

Anaïs Boutin, directrice générale d'Éco-Nature

Le Musée de la santé Armand-Frappier reçoit un appui pour son projet Un esprit sain, ça se cultive, science à l'appui!, qui a pour objectif de développer des ateliers en laboratoire sur la santé mentale, incluant les saines habitudes émotionnelles et relationnelles, avec la participation d'élèves du primaire et du secondaire. Les ateliers permettront aux jeunes de comprendre l'importance de la recherche pour favoriser le mieux-être.

Le Cosmodôme réalise le projet pédagogique Relève, accessibilité et mentorat, portant sur les métiers de l'aérospatiale, en collaboration avec des experts du domaine. Le but : créer des ponts entre les jeunes du primaire et du secondaire et des acteurs du milieu afin d'outiller la relève désirant poursuivre une carrière en aérospatiale.

Éco-Nature met sur pied l'initiative Développement d'une programmation scientifique dédiée à la relève pour les soins aux tortues. En plus de bâtir une expertise unique et recherchée sur la réhabilitation des tortues, ce projet vise à valoriser les emplois en biologie, en santé animale et en médecine vétérinaire auprès des jeunes, et à offrir du perfectionnement aux clientèles universitaires et professionnelles.

L'ensemble des projets ont été sélectionnés au terme d'un appel de projets du programme NovaScience, qui contribue à l'une des cibles de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI²) 2022-2027, soit celle de réduire l'écart avec l' Ontario concernant la part des étudiants nouvellement inscrits dans un programme de science, de technologie, d'ingénierie, de mathématiques et d'informatique.

concernant la part des étudiants nouvellement inscrits dans un programme de science, de technologie, d'ingénierie, de mathématiques et d'informatique. La SQRI 2 propose la vision d'un Québec qui mise sur la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Rappelons que la SQRI 2 prévoit des investissements de 7,5 milliards de dollars d'ici 2027 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation.

propose la vision d'un Québec qui mise sur la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Rappelons que la SQRI prévoit des investissements de 7,5 milliards de dollars d'ici 2027 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation. Le programme NovaScience, volet 2B : Soutien aux projets, a pour principal objectif de soutenir les nouveaux projets visant à aider la relève à découvrir, à cultiver et à développer ses compétences en science, en recherche et en technologie.

Annexe - Liste des projets des quinze institutions muséales à vocation scientifique et technologique



Région Institution muséale

Titre du projet Montant de la subvention ($) Coût du projet

($) Capitale-Nationale La Maison Léon-Provancher S'adapter et innover : la science du climat 66 031 83 271 Centre-du-Québec Musée de la biodiversité du Québec La forêt gourmande 71 000 141 000 Centre-du-Québec Parc Marie-Victorin Laboratoire immersif : missions botaniques 68 800 86 000 Chaudière-Appalaches Minéro - Musée de Thetford Jeu éducatif Paysages d'hier, solutions de demain! 68 920 86 170 Côte-Nord Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins Inspirer des carrières scientifiques avec les baleines 69 139 86 639 Estrie Association du Marais de la Rivière-aux-Cerises Trousses pédagogiques adaptées et nouvelles activités 64 138 129 104 Estrie Fondation J. Armand Bombardier pour le Musée de l'ingéniosité Programme éducatif : au rythme de la production 69 100 101 200 Estrie Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke Programmation spéciale au MNS2 pour célébrer la santé et ses métiers! 150 000 188 249 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Bioparc de la Gaspésie Biodiversité menacée : les enjeux de la biodiversité face aux changements climatiques 69 198 86 503 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Exploramer L'Escouade des Marsouins masqués - reconceptualisation du camp de jour 69 231 98 772 Laval Cosmodôme Relève, accessibilité et mentorat 69 209 86 609 Laval Éco-Nature Développement d'une programmation scientifique dédiée à la relève pour les soins aux tortues 47 569 59 469 Laval Musée de la santé Armand-Frappier Un esprit sain, ça se cultive, science à l'appui! 150 000 195 800 Saguenay-Lac-Saint-Jean Centre de la conservation de la biodiversité boréale Création d'un espace d'apprentissage connecté à la nature 69 000 133 100 Saguenay-Lac-Saint-Jean Musée du Fjord Le plancton, la vie microscopique du Fjord! 69 226 86 531

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

