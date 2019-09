Développer 20 leaders montréalais à l'international - Lancement du Parcours Aplomb MTL

MONTRÉAL, le 18 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ), le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et Ascendis Conseils sont fiers d'annoncer le lancement du programme Aplomb MTL, le volet international du Parcours Innovation de la Ville.

En effet, dès décembre prochain, les PME montréalaises bénéficieront d'un programme unique visant à leur permettre d'accélérer la croissance de leurs exportations et la commercialisation de leurs innovations à l'étranger pour devenir de véritables leaders à l'international. Le parcours Aplomb MTL offrira, à 20 entreprises à fort potentiel, un accompagnement sur 18 mois comprenant : une série d'ateliers, de formations, de conférences ainsi qu'un suivi personnalisé ayant pour finalité de mettre en place un plan d'expansion à l'international et de se doter d'un réseau d'affaires de haut niveau.

Le gouvernement du Québec s'est donné pour objectif d'augmenter les exportations du Québec afin qu'elles représentent 50% du PIB d'ici cinq ans. Cependant, les entreprises ont de la difficulté à percer les marchés internationaux, faute d'avoir les ressources et l'expertise nécessaires.

« Le Québec regorge de fleurons dans leur secteur mais l'accès aux marchés internationaux demeure un enjeu. Avec Aplomb MTL, nous avons réuni un écosystème d'experts qui va outiller nos PME pour les rapprocher des marchés visés », souligne Véronique Proulx, PDG de MEQ.

Le Parcours, qui répond directement à cette problématique, reçoit le soutien financier de la part du gouvernement du Québec. De plus, de nombreux partenaires privés investissent dans ce programme. Ces derniers mettront à disposition leurs meilleurs conseillers d'affaires qui partageront leur expertise et viendront appuyer les PME sélectionnées.

Pour participer, les entreprises doivent avoir établi un centre décisionnel sur l'île de Montréal et avoir généré un chiffre d'affaires de 5 M$ et plus au cours de la dernière année. Elles ont jusqu'au 21 novembre prochain pour soumettre leur candidature au www.aplomb.ca et tenter de faire partie de la première cohorte.



À propos de Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ est une association dont la mission est d'améliorer l'environnement d'affaires et d'aider les entreprises manufacturières et exportatrices à être plus compétitives sur les marchés locaux et internationaux. MEQ est une division de Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), la plus importante association commerciale et industrielle au pays fondée en 1871. www.meq.ca

À propos du service de développement économique de la Ville de Montréal (SDÉ)

Le SDÉ de la Ville a pour rôle de concrétiser l'ambition de faire de Montréal un leader dans les secteurs d'avenir et une référence en matière de croissance économique inclusive et durable. Dans le cadre de la planification économique conjointe avec le gouvernement du Québec et par le biais de sa stratégie de développement économique « Accélérer Montréal », Montréal joue plus que jamais son rôle de Métropole économique québécoise.

À propos d'Ascendis

Fondée en 2015, Ascendis est une firme d'experts-conseils née de la volonté d'aider les organisations à se démarquer. Son offre de services multidisciplinaires comprend la planification stratégique, l'amélioration de la performance organisationnelle, et l'élaboration de stratégies marketing, de marque et de commerce électronique. Cumulant déjà plus de 185 clients, Ascendis se démarque par son expertise de premier plan, doublée d'une approche pragmatique allant de la réflexion jusqu'à la mise en œuvre. Ascendis, un choix éclairé. www.ascendis.ca

SOURCE Manufacturiers et Exportateurs du Québec

Renseignements: Caroline Robin, 514 651-7885, caroline.robin@meq.ca

Related Links

www.meq.ca