Développement local et régional - La FTQ lance une série de balados

MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - Ancrée depuis de nombreuses années dans le développement social et économique de toutes les régions du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est fière de lancer une série de cinq balados, qui pourra servir d'outils de formation et de vulgarisation auprès des personnes actrices de changements régionaux.

« Les nombreuses politiques d'austérité de la dernière décennie ont laissé un triste legs dans le développement local, faisant disparaître les lieux de concertation et de dialogue. La FTQ, de concert avec ses syndicats affiliés et ses conseils régionaux, accomplit un travail de terrain soutenu pour y maintenir un niveau de vitalité juste et équitable », soutient le secrétaire général de la centrale syndicale, Denis Bolduc.

Articulés autour de cinq thématiques, ces balados fournissent des exemples concrets de l'action syndicale et de ses contributions au développement du milieu. On y apprend notamment comment la mobilisation syndicale a contribué à la sauvegarde d'un centre des naissances en Montérégie ou encore comment elle a forcé un gros employeur international à mieux traiter les fournisseurs locaux, à réinvestir dans la communauté jusqu'à développer une « prime pour la vitalité économique » sur la Côte-Nord.

Adapter les besoins à chaque région

Ces balados s'inscrivent dans le prolongement d'une mission visant le développement de matériel pédagogique pour la formation syndicale. Depuis plusieurs années, le service de l'éducation de la FTQ, avec l'aide de l'IREC et le soutien du Centre de formation économique du Fonds de solidarité FTQ, publie des fiches de données socioéconomiques qui permettent de bien situer les dynamiques régionales dans les grandes tendances du Québec et du Canada.

Alors que le taux de la Banque du Canada ne cesse de grimper pour atteindre 4,75 % présentement et que l'indice national des prix à la consommation s'élève à 6,8 %, il est primordial de comprendre les réalités de chaque communauté pour affronter toutes les complexités d'une économie sous tension.

« Dans la mesure où les enjeux se font de plus en plus pressants, comme la crise inflationniste, la crise du logement, la crise climatique, et qu'ils pèsent sur nos choix de développement, il est essentiel d'avoir une compréhension globale pour trouver des solutions adaptées aux réalités de chaque milieu », affirme le directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine (IREC), Robert Laplante.

Ces fiches mettent en évidence le caractère très contrasté des économies régionales. Par exemple, on peut constater que contrairement à bien des territoires, l'Outaouais s'est revitalisé au cours des dernières années et le taux d'activité est même supérieur à celui de l'ensemble du Québec. En Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay - Lac-Saint-Jean, le salaire horaire moyen pour les postes vacants a progressé de plus de 4 $, un montant presque deux fois plus élevé comparativement à certaines régions. Les emplois par secteur d'activité changent également : en Mauricie, ils ont augmenté dans les services tertiaires moteurs (à forte valeur ajoutée), mais ils ont baissé dans les services publics, alors que les tendances sont à l'inverse en Estrie.

Les membres de la FTQ bâtissent des communautés plus résilientes, plus ouvertes, plus inclusives, et l'ampleur de leur action sociale et économique reste à découvrir grâce à ces balados.

Informations

Les 5 balados peuvent être téléchargés sur le site internet de la FTQ ou sur Spotify.

Réparer et redresser les inégalités et les injustices, où qu'elles se manifestent;

Prendre soin de ce qui fait la qualité de vie de son milieu de travail, de sa communauté, de sa région et du Québec;

Construire avec d'autres la prospérité et les projets qui serviront au mieux le présent et l'avenir pour toutes les couches de la population;

Enrichir les moyens, les initiatives et les politiques qui renforcent la solidarité;

S'engager à laisser aux générations montantes et futures un environnement plus sain et des institutions toujours mieux arrimées à la recherche du bien commun.

Les 11 fiches de données socioéconomiques régionales peuvent être consultées ici.

À propos

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

SOURCE FTQ

Renseignements: Renseignements : Chu Anh Pham, 514 984-1460, [email protected]