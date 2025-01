Développement économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean - QUÉBEC INVESTIT PLUS DE 5,55 M$ POUR SOUTENIR L'EXPANSION DE FABMEC

SAGUENAY, QC, le 10 janv. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, ainsi que la présidente-directrice générale d'Investissement Québec, Mme Bicha Ngo, annoncent l'attribution de prêts totalisant 5,555 millions de dollars à l'Atelier Fabmec (Fabmec), situé à Saguenay, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'infrastructures de construction industrielles pourra ainsi agrandir ses installations de l'arrondissement de Jonquière et y installer de nouveaux équipements technologiques et espaces de travail. Ce projet d'expansion et de modernisation est estimé à 8,175 millions de dollars.

« Le gouvernement du Québec sera toujours présent pour aider les entreprises comme Fabmec qui ont besoin de plus d'espace afin de répondre à la demande croissante pour leurs produits et services. Fabmec est une entreprise reconnue et prospère, et nous sommes fiers de contribuer à sa réussite. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Depuis 2006, Investissement Québec accompagne Fabmec dans son développement, et nous sommes fiers de renouveler notre appui à l'occasion de cette nouvelle phase d'expansion. L'agrandissement de ses installations et l'acquisition de nouveaux équipements représentent des jalons importants pour Fabmec. Cette intervention illustre notre engagement constant à soutenir les entreprises québécoises dans leur parcours de croissance. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Fabmec compte parmi les entreprises à succès du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La modernisation de ses équipements lui permettra de pallier la rareté de main-d'œuvre dans son domaine. Les emplois spécialisés qu'offre l'entreprise sont précieux pour notre développement économique et social. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La réalisation de ce projet viendra dynamiser, notamment, notre parc industriel et l'économie de la circonscription de Jonquière grâce à l'augmentation de la production de Fabmec. Le manque d'espace était devenu un enjeu pour la croissance de l'entreprise, et avec notre appui financier, elle pourra poursuivre son excellent travail dans la région. Bravo à toute l'équipe! »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Fabmec est fière d'avoir des partenaires comme Investissement Québec et le gouvernement du Québec, qui croient en son potentiel et qui l'appuient dans sa croissance. »

Claude Gagné, directeur général associé de Fabmec

Fabmec fabrique notamment des structures d'acier, dont des usines complètes, et des pièces mécanosoudées. L'entreprise est active sur des chantiers du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, entre autres. Elle emploie actuellement plus de 130 personnes.

L'aide financière comprend un prêt de 3, 270 millions de dollars du programme ESSOR et un prêt de 2,285 millions de dollars issu des fonds propres d'Investissement Québec.

Le programme ESSOR offre aux entreprises du Québec du financement afin notamment d'accélérer la réalisation de leurs projets d'investissement.

