VAL-D'OR, QC, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Le député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie en matière de développement économique régional, M. Pierre Dufour, au nom de Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, annonce une aide financière totale de 79 494 $ à trois entreprises par l'intermédiaire du Programme de soutien au développement durable pour les entreprises du secteur minier.

Les entreprises Probe Gold inc., Eldorado Gold Québec inc. et Forage Spektra inc. reçoivent respectivement un appui financier maximal de 11 558 $, de 56 723 $ et de 11 213 $ pour couvrir leurs dépenses liées à la certification en développement durable ECOLOGO® UL. Le montant accordé à Eldorado Gold Québec lui permet de réaliser l'initiative « Vers un développement minier durable » adressée aux entreprises d'exploitation minière membres de l'Association minière du Québec (AMQ).

Le Programme a pour but d'inciter les entreprises du secteur minier à améliorer leurs pratiques d'affaires en matière de développement durable. Plus précisément, il vise à faciliter l'obtention de la certification en développement durable ECOLOGO® UL au sein de l'industrie de l'exploration minière.

« Le Programme de soutien au développement durable pour les entreprises du secteur minier permet d'appuyer des initiatives qui visent à améliorer les façons de faire dans les entreprises qui pratiquent des activités liées à l'exploitation minière. L'adhésion à des normes élevées en matière d'environnement, de société et de gouvernance est souhaitable. L'octroi de ces subventions vise à encourager les entreprises à mettre en place de bonnes pratiques, ce que notre gouvernement encourage. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Je suis très fier que le gouvernement du Québec ait choisi d'appuyer trois entreprises qui exercent leurs activités dans la région de Val-d'Or, où l'industrie minière contribue grandement à la vitalité économique. Lorsque l'on encourage les principes de développement durable, ce sont les entreprises et les communautés locales qui s'en trouvent gagnantes. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie en matière de développement économique régional

Le Programme est entré en vigueur le 1 er janvier 2022. Il se terminera le 31 mars 2026 ou lorsque le budget alloué sera entièrement engagé.

janvier 2022. Il se terminera le 31 mars 2026 ou lorsque le budget alloué sera entièrement engagé. La certification en développement durable ECOLOGO® UL représente une vérification crédible par une tierce partie, l'Underwriters Laboratories (UL), un organisme indépendant non gouvernemental, dans le cadre d'un programme d'écoétiquetage mondialement reconnu. La certification vient ainsi valider les pratiques responsables sur le marché et démontre une valeur accrue aux investisseurs.

« Vers un développement minier durable » (VDMD) est une initiative d'amélioration continue lancée en 2004 par l'Association minière du Canada (AMC). La participation à cette initiative, qui est obligatoire pour l'ensemble des membres de l'Association minière du Québec (AMQ), incite les sociétés d'exploitation minière à prendre des mesures concrètes pour améliorer constamment leur performance environnementale et sociale par l'adoption des meilleures pratiques proposées. En outre, les entreprises nouvellement membres de l'AMQ ainsi que les installations minières ayant commencé la production commerciale disposent d'un délai de trois ans pour procéder à l'implantation de l'initiative VDMD afin de leur permettre de former leur personnel et d'intégrer le Programme à leurs activités.

(AMC). La participation à cette initiative, qui est obligatoire pour l'ensemble des membres de l'Association minière du Québec (AMQ), incite les sociétés d'exploitation minière à prendre des mesures concrètes pour améliorer constamment leur performance environnementale et sociale par l'adoption des meilleures pratiques proposées. En outre, les entreprises nouvellement membres de l'AMQ ainsi que les installations minières ayant commencé la production commerciale disposent d'un délai de trois ans pour procéder à l'implantation de l'initiative VDMD afin de leur permettre de former leur personnel et d'intégrer le Programme à leurs activités. Dans le cadre de cette initiative, en janvier 2024, deux autres volets ont été ajoutés au Programme, soit celui visant à faciliter l'obtention de la certification Veriflora® pour les entreprises d'exploitation de tourbe horticole et un autre destiné à développer des initiatives en traçabilité au sein du secteur de l'exploitation minière des minéraux critiques et stratégiques, et ce, au bénéfice du développement durable du secteur minier.

