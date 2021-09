MONTRÉAL, le 18 sept. 2021 /CNW/ - L'entreprise montréalaise Ray-Mont Logistiques désire réitérer sa volonté pleine et entière de développer son projet de plateforme logistique intermodale dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de manière respectueuse et en harmonie avec le secteur. Depuis juin dernier, l'entreprise a suspendu volontairement tous les travaux reliés à ses opérations afin de miser sur une démarche de concertation menée conjointement avec la Ville de Montréal et les citoyens au sein d'un groupe de travail. Piloté par l'Instance de concertation Assomption Sud - Longue-Pointe et accompagné d'experts externes, ce groupe a travaillé activement pendant l'été et rendra publiques ses recommandations d'ici la fin du mois de septembre. Ray-Mont Logistiques est engagé avec sérieux dans ces travaux qui visent à élaborer des mesures de cohabitation concrètes pour bonifier le projet.

Un projet novateur, des investissements concrets et des emplois de qualité

En 2016, Ray-Mont Logistiques a fait l'acquisition du terrain fortement contaminé de l'ancienne Canadian Steel Foundries avec l'ambition d'y déménager ses opérations qui sont présentement effectuées dans le Sud-Ouest de Montréal. Depuis, l'entreprise procède à ses frais à la réhabilitation environnementale du site afin d'y développer une plateforme logistique intermodale à la fine pointe de la technologie.

D'ores et déjà, des investissements de 35 M$ ont été réalisés depuis l'achat du terrain, dont 15 M$ dédiés spécifiquement à la réhabilitation des sols. À terme, le projet prévoit la création de 200 nouveaux emplois de qualité et bien rémunérés, qui misent sur la formation interne et continue des employés. L'entreprise entend également mettre en place une politique d'embauche locale.

Alliant l'intelligence artificielle et la force du transport logistique conteneurisé, le projet de l'entreprise permettra d'optimiser la chaine logistique, en plus de démocratiser l'accès aux marchés mondiaux notamment pour les plus petits producteurs agricoles québécois. Plus du tiers des activités du site seront dédiés à l'acheminement de l'aide humanitaire canadienne via le Programme alimentaire mondial de l'ONU, pour qui Ray-Mont Logistiques est le transitaire officiel au pays.

Des gains environnementaux majeurs pour Montréal

En rapprochant ses opérations du Port de Montréal, Ray-Mont Logistiques vient réduire de manière importante le camionnage à Montréal et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont reliés. Le déménagement de ses activités dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve vient réduire à lui seul près du tiers du camionnage lourd total sur la rue Notre-Dame. Pour l'entreprise, cela représente une réduction de 82 % de ses émissions de gaz à effet de serre et de 88 % la distance parcourue par camion sur des routes locales[1].

Un maximum de 35 à 40 camions sera en opération par jour et la moitié de cette la flotte a le potentiel d'être électrifiée.

« Nous sommes conscients que notre projet peut soulever des questions pour certains résidents du secteur et il est légitime qu'ils l'expriment publiquement. Que des intervenants soient favorables ou non à ce projet, cela ne nous a jamais détournés de notre volonté de développer avec la communauté des mesures de cohabitation qui favoriseront une implantation harmonieuse de celui-ci dans le secteur. Conjointement avec la Ville de Montréal et des représentants citoyens, nous nous sommes engagés avec sérieux dans un groupe de travail qui proposera des mesures concrètes pour y arriver. Nous croyons que c'est par la concertation et le dialogue que des solutions novatrices peuvent émerger. Ray-Mont Logistiques est une entreprise d'ici qui a l'ambition de développer un projet moderne et bénéfique autant pour la communauté, Montréal que l'ensemble du Québec », a déclaré Charles Raymond, président-directeur général de Ray-Mont Logistiques.

Rappelons que la Cour supérieure, puis la Cour d'appel du Québec, ont toutes deux donné raison à Ray-Mont Logistiques dans ses démarches afin d'obtenir son permis de construction, puisque le projet s'exerçait de plein droit.

À propos de Ray-Mont Logistiques

Chef de file nord-américain en solutions intégrées d'expéditions maritimes conteneurisées, Ray-Mont Logistiques exerce ses activités à Montréal depuis sa fondation en 1992. L'entreprise opère des terminaux de transbordement logistique intermodaux à Montréal, Vancouver, Prince-Rupert, Seattle et Charleston. Avec plus de 400 employés et plus de 100 000 conteneurs transités par année, Ray-Mont est fier d'être l'un des plus importants transitaires de conteneurs maritimes au Canada et de faire rayonner l'expertise montréalaise aux quatre coins du monde.

