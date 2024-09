Secteur L'Assomption Sud-Longue-Pointe - Ray-Mont Logistiques et la Ville de Montréal s'entendent pour le développement cohérent du secteur

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Après plus de trois ans de dialogue soutenu, Ray-Mont Logistiques et la Ville de Montréal ont conclu une entente pour assurer l'insertion des activités de l'entreprise de façon harmonieuse avec le secteur L'Assomption Sud-Longue-Pointe. Cette voie de passage permettra à l'entreprise de déployer son projet clé pour la métropole en adéquation avec les autres activités économiques et les projets d'infrastructure de ce secteur en pleine transformation depuis plusieurs années.

Depuis son arrivée dans le secteur en 2016, Ray-Mont Logistiques réhabilite un terrain industriel lourdement contaminé par son ancien occupant, la Canadian Steel Foundries pour y installer sa plateforme logistique intermodale. À terme, le rapprochement de ses activités du Port de Montréal permettra de réduire de 88 % sa distance parcourue par camion sur les routes locales, en plus de diminuer de 82 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES).

Depuis maintenant 8 ans, Ray-Mont Logistiques tend la main aux différents acteurs concernés par l'aménagement du secteur pour assurer le meilleur arrimage possible avec les autres projets en cours. De façon proactive, l'entreprise a participé à différents processus de consultation, dont celui de l'Office de consultation publique de Montréal et l'Instance de concertation L'Assomption Sud-Longue-Pointe. C'est le fruit de ce dialogue qui a permis d'arriver à une entente avec la Ville de Montréal, rendant notamment possible l'intégration d'initiatives en matière de verdissement qui bénéficieront aux quartiers avoisinants.

Ultimement, le développement de la plateforme logistique intermodale, en parallèle des autres projets industriels et de mobilité du secteur, concourra à une meilleure fluidité des déplacements et des activités autour du port de Montréal, en plus de réduire de près du tiers du camionnage lourd total sur la rue Notre-Dame.

« Dès le premier jour, nous sommes entrés en dialogue pour que notre projet s'intègre de la meilleure façon possible dans le secteur. Nous sommes conscients que différentes visions se sont exprimées, mais cette conversation était nécessaire pour faire évoluer le projet de façon positive. Nous sommes fiers du chemin parcouru, qui démontre que la collaboration a porté fruit. Nous poursuivons le travail avec les joueurs concernés avec la même ouverture dont nous avons toujours fait preuve. », souligne Charles Raymond, président-directeur général de Ray-Mont Logistiques.

À propos de Ray-Mont Logistiques

Chef de file nord-américain en solutions intégrées d'expéditions maritimes conteneurisées, RML exerce ses activités à Montréal depuis sa fondation en 1992. L'entreprise opère des terminaux de transbordement logistique intermodaux à Montréal, Vancouver, Prince Rupert, Seattle et Charleston. Avec plus de 400 employés et plus de 100 000 conteneurs transités par année, Ray-Mont est fier d'être l'un des plus importants transitaires de conteneurs maritimes au Canada et de faire rayonner l'expertise montréalaise aux quatre coins du monde.

