Développement du secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales - Lancement du Programme d'appui financier aux entreprises de pêche commerciale

QUÉBEC, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, lance aujourd'hui le Programme d'appui financier aux entreprises de pêche commerciale, qui contribue à la pérennité, au développement et au maintien des activités des entreprises de pêche ainsi qu'à la préservation des emplois liés au secteur de la capture des produits halieutiques.

Le programme est subdivisé en trois volets :

Soutien à l'établissement d'une première entreprise de pêche commerciale

Permet de soutenir financièrement un pêcheur ou un pêcheur de la relève qui a acquis une première entreprise de pêche. L'aide accordée peut atteindre un montant maximal de 25 000 $ par demandeur pour la durée du programme. Un montant supplémentaire maximal de 25 000 $ peut être octroyé à un pêcheur de la relève.

Financement de la pêche commerciale

Offre une garantie de prêt auprès de l'institution financière du requérant. La garantie de prêt est octroyée pour la réalisation de projets d'acquisition, de construction et de réparation de bateaux de pêche commerciale ainsi que d'acquisition de permis et de contingents de pêche commerciale.

Pérennité des entreprises

Permet d'éviter la perte d'actifs, d'assurer la survie des entreprises de pêche et de protéger les emplois dans les entreprises soutenues. Ce volet peut également permettre la consolidation de la situation financière de l'entreprise.

« Les pêches et l'aquaculture sont au cœur de l'activité économique de nos régions côtières. Il est primordial de mettre en place des mesures qui favorisent la durabilité des activités de ce secteur. Je suis heureux d'annoncer le nouveau Programme d'appui financier aux entreprises de pêche commerciale qui vise notamment à aider la relève à propulser des projets porteurs. En accompagnant les jeunes entrepreneurs face aux défis actuels, le gouvernement du Québec pose un geste concret pour favoriser la pérennité de la filière. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ce programme est un outil adapté aux besoins des pêcheurs, y compris ceux de la relève. Nos entreprises ont besoin de ce soutien pour réaliser leurs projets et pour préserver leurs activités. Le secteur des pêches et de l'aquaculture est inscrit dans l'ADN de nos régions côtières. En plus de nourrir nos familles, les entreprises de pêche font briller le Québec à l'étranger en contribuant à la croissance des marchés d'exportation en plus de notre économie. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux pêches

Faits saillants

Dans les régions maritimes du Québec, plus de 60 % des pêcheurs ont plus de 50 ans, alors que les moins de 40 ans ne représentent que 14 % du total des pêcheurs. Plus de 20 % des pêcheurs songent à prendre leur retraite au cours des prochaines années.

Dans une perspective de simplification de l'offre pour la clientèle, le Ministère a fusionné le Programme de soutien à l'achat d'une première entreprise de pêche commerciale au Programme d'appui financier aux entreprises de pêche commerciale. Les mêmes normes qui s'appliquaient aux programmes ont été maintenues puisque les modalités des programmes répondent bien aux besoins du secteur sous leur forme actuelle.

Le Programme d'appui financier aux entreprises de pêche commerciale contribue notamment à la mise en œuvre : de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde , dont la vision consiste à développer un secteur bioalimentaire prospère, durable, ancré sur le territoire et engagé dans l'amélioration de la santé des Québécoises et des Québécois; du Plan d'action ministériel pour l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales du Québec 2018-2025, plus particulièrement l'action 2 ( Revoir les modalités du financement de la flotte commerciale ) et l'action 3 ( Revoir l'appui financier à l'établissement de la relève dans le secteur de la capture ).



