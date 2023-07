Développement des énergies renouvelables - Appui à la SEMER pour la mise en service de l'usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup

QUÉBEC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme l'attribution d'une contribution financière de 7 080 000 $ à la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup (SEMER) afin de soutenir la réfection du système de traitement des biogaz et de liquéfaction du biométhane à son usine de biométhanisation, située à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent. Les installations remises à neuf pourraient être mises en service dès 2025.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, et la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale à la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Grâce à cette aide financière, la SEMER pourra notamment installer un nouveau système de recouvrement d'énergie, remplacer le module du turbodétendeur actuel par un système conçu pour les applications cryogéniques industrielles et améliorer le procédé de gestion du gaz lors des arrêts et des démarrages des unités. L'objectif : optimiser les installations de l'usine de biométhanisation afin de finalement produire du gaz naturel renouvelable liquéfié répondant à des critères de qualité spécifiques pour ensuite le commercialiser.

Un comité de gouvernance composé d'experts techniques, dont un représentant du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, sera mis sur pied. Il aura pour mandat de mener à terme le projet d'investissement dans le respect des coûts et des échéanciers. Avec la création de ce comité, les conditions sont en place pour assurer la réussite du projet.

Citations :

« La production de gaz naturel renouvelable liquéfié représente une source d'énergie essentielle afin de décarboner notre économie et d'assurer la croissance de nos secteurs industriels stratégiques. On doit encourager l'essor de cette filière, comme nous le faisons aujourd'hui avec la SEMER, pour en tirer le plein potentiel énergétique et maximiser les retombées économiques. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La SEMER est un acteur important de notre région qui a le potentiel de participer à notre transition énergétique. Faire progresser ce dossier pour qu'elle puisse produire et commercialiser du gaz naturel renouvelable liquéfié à Rivière-du-Loup faisait partie de mes engagements électoraux. Aujourd'hui, on franchit une étape importante vers l'atteinte de cet objectif, qui reflète notre volonté de bâtir une économie durable et prospère dans le Bas-Saint-Laurent et partout au Québec. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe gouvernementale à la ministre du Tourisme

Faits saillants :

Fondée en 2009, la SEMER a aménagé une usine de biométhanisation afin de traiter et de valoriser les matières organiques résiduelles pour éviter leur enfouissement. L'installation traitera aussi le biogaz capté par le site d'enfouissement technique adjacent.

Dans le Plan budgétaire 2023-2024, le gouvernement prévoit des crédits additionnels de 32 millions de dollars d'ici 2026 pour assurer l'approvisionnement énergétique de certaines régions du Québec.

