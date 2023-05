Développement de la culture scientifique québécoise francophone - La ministre Pascale Déry confirme l'attribution d'une subvention de 9 M$ à Savoir média

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - Pour faire connaître et diffuser la recherche et l'innovation réalisées dans les établissements d'enseignement supérieur et pour favoriser le développement de la culture scientifique francophone, le gouvernement du Québec réaffirme son soutien à Savoir média en lui accordant une subvention d'un montant maximal de 9 millions de dollars pour les exercices financiers 2022-2023 à 2026-2027. La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, en a fait l'annonce aujourd'hui.

L'aide financière accordée à Savoir média témoigne de la volonté du gouvernement de développer la culture scientifique et l'innovation et de renforcer le dialogue entre la science et la société.

Savoir média est un organisme à but non lucratif dont la mission est de propulser le savoir et de nourrir les réflexions des citoyens sur des enjeux de société. Savoir média produit et diffuse du contenu original québécois qui donne la parole à des experts reconnus dans tous les domaines ayant un impact sur notre société. Cette offre est accessible gratuitement à la télévision et en ligne, sans publicité ni abonnement.

Citations :

« Le Québec joue un rôle majeur dans le monde en ce qui concerne la recherche et la science en français et nous devons en être fiers. Savoir média est un joueur incontournable qui a toujours contribué à la diffusion de la culture scientifique québécoise. L'organisme fait certainement partie de notre patrimoine éducatif et culturel. Je suis donc très fière de pouvoir confirmer cette aide financière qui assure la pérennité d'un partenaire indissociable de notre mission pour les prochaines années. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le conseil d'administration de Savoir média se réjouit de ce soutien important du ministère de l'Enseignement supérieur. Celui-ci permettra à Savoir média de poursuivre sa mission de créer et diffuser des contenus mettant en valeur l'innovation québécoise, les milieux du savoir et les découvertes les plus récentes dans toutes les sphères de la connaissance. »

Marie Collin, présidente du conseil d'administration de Savoir média

Faits saillants :

Savoir média vise à :

développer le goût du savoir;

transmettre des connaissances et des compétences, de même qu'une culture générale et scientifique;

nourrir les réflexions des citoyens sur des enjeux de société;

offrir un lieu d'expression à la jeune relève en formation;

contribuer au rayonnement des établissements d'enseignement et d'autres institutions de toutes les régions;

valoriser l'innovation issue de nos milieux de création du savoir.

Liens connexes :

Ministère de l'Enseignement supérieur :

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC

https://www.linkedin.com/company/77580757

https://www.youtube.com/channel/UCFWQfQIdPCxtZVIgoZ9KBXg

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Simon Savignac, Attaché de presse de la ministre de l'Enseignement supérieur, 438 341-2255, [email protected]