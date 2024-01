DISTRICT RÉGIONAL DE COLUMBIA-SHUSWAP, BC, le 26 janv. 2024 /CNW/ - La South Shuswap Transportation Society, qui gère South Shuswap Rides, élargira bientôt son service grâce à l'achat d'un deuxième véhicule électrique. À la suite d'un investissement combiné de 95 327 $ du gouvernement fédéral et de l'administration locale, ainsi que de la South Shuswap Transportation Society, ce projet de développement soutiendra le service de transport porte-à-porte de South Shuswap Rides.

Annoncé par le ministre Sean Fraser, par Natalya Melnychuk, directrice de la circonscription électorale G du district régional de Columbia Shuswap, et par Paul Demenok, président de la South Shuswap Transportation Society, cet investissement aidera South Shuswap Rides à continuer d'offrir un service de transport pratique, sûr et abordable aux résidents.

Le service South Shuswap Rides a débuté en 2020 et s'est développé rapidement. En 2023, 19 conducteurs bénévoles ont effectué 300 trajets ou 25 733 kilomètres de service de transport en commun porte à porte pour les résidents de South Shuswap à l'aide d'une voiture électrique. Par conséquent, une voiture supplémentaire est nécessaire pour élargir le service et soutenir davantage la collectivité.

Le service de transport s'adresse aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes incapables de conduire et à celles qui n'ont pas de véhicule. On propose des trajets porte-à-porte dans la région pour l'aide à la vie quotidienne, notamment pour les emplettes, les opérations bancaires et les rendez-vous médicaux et juridiques.

Citations

« Nous sommes fiers de soutenir cet achat pour développer South Shuswap Rides qui, à son tour, permettra de mieux connecter les résidents avec leur collectivité. Nous continuerons de travailler avec les municipalités de tout le Canada pour offrir des options de transport en commun qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le district régional de Columbia Shuswap se réjouit d'apporter son soutien à ce service indispensable, qui profite à de nombreux habitants, en particulier les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, qui n'ont pas accès aux transports en commun ou à d'autres moyens de déplacement. La collaboration avec la South Shuswap Transportation Society présente des avantages considérables pour les habitants de cette région rurale. Elle permet à ceux qui ont peu d'options de transport de continuer à vivre dans leur collectivité tout en ayant accès, en toute sécurité, à des services essentiels tels que les rendez-vous médicaux. »

Natalya Melnychuk, directrice du secteur électoral G du district régional de Columbia-Shuswap

« South Shuswap Rides est un excellent exemple du bénévolat communautaire à son meilleur. Au nom de tous les résidents de South Shuswap, j'aimerais remercier sincèrement nos commanditaires, le gouvernement du Canada, le district régional de Columbia Shuswap, la Salmon Arm Savings and Credit Union, la Shuswap Community Foundation et Sorrento Tirecraft, car ce service et cette voiture ne seraient pas disponibles sans leur généreux soutien. J'aimerais également rendre hommage à notre groupe de 23 chauffeurs bénévoles, car sans eux, ce service n'aurait pas été possible non plus. Merci à tous! »

Paul Demenok, président, South Shuswap Transportation Society

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 76 261 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTR), le district régional de Columbia-Shuswap fournit 15 000 $ et la South Shuswap Transportation Society fournit 4 066 $.

la South Shuswap Transportation Society fournit 4 066 $. Le FSTR aide les Canadiens des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement dans leur collectivité. Il soutient l'élaboration de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un minimum de 10 % du FSTR sera alloué à des projets qui bénéficient aux populations et aux collectivités autochtones.

Dans le cadre du volet Projets d'immobilisations, les demandeurs admissibles peuvent demander des contributions allant jusqu'à 3 millions de dollars pour aider à couvrir les coûts d'immobilisations d'une solution de transport en commun nouvelle ou élargie (p. ex. l'achat de véhicules ou de plateformes numériques), et jusqu'à 5 millions de dollars pour soutenir des solutions de transport en commun à zéro émission (p. ex. l'achat d'un ou de plusieurs véhicules à zéro émission). Les demandes de financement au titre du volet Immobilisations sont acceptées sur une base continue.

Les demandes au titre du volet Projets de planification et de conception du FSTR sont également acceptées sur une base continue. Dans le cadre de ce volet, les demandeurs admissibles peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 50 000 $ pour soutenir les projets de collectivités visant à planifier et à concevoir une solution de transport en commun nouvelle ou élargie pour leurs collectivités. L'évaluation des itinéraires et des modes de déplacement, les études de faisabilité, la mobilisation du public et des intervenants, et les enquêtes comptent parmi les activités admissibles au titre du volet Projets de planification et de conception.

Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le FSTR complète le Plan climatique renforcé du Canada : un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité.

: un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre du plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun pour faire en sorte que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans chaque collectivité. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement sans précédent de plus de 30 milliards de dollars pour des milliers de projets de transport en commun dans des collectivités d'un océan à l'autre.

Liens connexes

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

https://www.infrastructure.gc.ca/rural-trans-rural/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Colombie-Britannique

Infrastructure Canada - Les infrastructures en Colombie-Britannique Infrastructure Canada - Home

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, Communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; District régional de Columbia-Shuswap, Téléphone : 250-832-8194, Sans frais : 1-888-248-2773, Courriel : [email protected]; Paul Demenok, Président, South Shuswap Transportation Society, Téléphone : 250-253-2387, Courriel : [email protected]