MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'organisation du Salon International de l'Auto de Montréal (SIAM) a pris la décision d'annuler la tenue de son événement au Palais des congrès de Montréal qui était prévu du 21 au 30 janvier 2022. Cette décision a été prise suite à l'analyse des plus récents effets de la montée du variant Omicron et de l'incertitude quant aux mesures d'assouplissement concernant l'organisation d'événements intérieurs pour les prochaines semaines.

L'équipe travaillait d'arrache-pied depuis quelques mois à organiser un Salon qui marquait le retour des événements à grand déploiement dans le monde automobile et s'excuse auprès du public et de ses partenaires.

« Ce n'est vraiment pas de gaité de cœur que nous prenons cette décision » mentionne Luis Pereira, directeur exécutif du SIAM. « Montréal étant le premier grand salon de l'auto du circuit canadien, nous pensons qu'il serait irresponsable d'organiser un événement public majeur avec l'augmentation des cas de Covid. Nous sommes déçus pour le public et pour nos partenaires qui nous ont soutenu : le Palais des congrès, les manufacturiers, avions les exposants et les collaborateurs. Nous avions vraiment la certitude que l'événement allait se produire cette année. Omicron est venu brouiller les cartes. Mais c'est notre responsabilité corporative. Tous les visiteurs qui ont acheté des billets seront remboursés. »

Nous croyons fermement que notre événement est pertinent dans le paysage de l'industrie automobile et de l'événementiel au Québec. Dans le grand Montréal seulement c'est plus de 13 000 personnes qui travaillent directement dans le domaine automobile. Avec la transition énergétique et les changements vers une mobilité propulsée à l'électricité, notre événement proposait une très belle vitrine et permettait de comparer les possibilités et de répondre aux questions. Quelques milliers de personnes de l'industrie se déplaçaient à Montréal dans les hôtels et restaurants du centre-ville, sans compter les centaines de milliers de visiteurs.

Denis Dessureault vice-président exécutif précise que « les activités de levé de fond prévues pour soutenir les 6 fondations hospitalières seront maintenues, nous communiquerons de plus amples détails dans les prochaines semaines. » Les 6 fondations profitent normalement des sommes amassées lors de la soirée Avant-Première Bénéfice qui lance les activités du SIAM.

À propos du Salon de l'Auto de Montréal

Fondé en 1913, par la Corporation des concessionnaires d'automobiles de Montréal, le SIAM est, en temps normal, le plus important salon automobile au Québec. Le SIAM a comme mission principale de mettre en valeur et de présenter les avancements technologiques en mobilité, afin d'offrir au consommateur toutes les possibilités de prendre une décision consciencieuse pour ses besoins en transport.

