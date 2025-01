C'est aujourd'hui qu'ouvre la 80e édition du Salon de l'Auto de Montréal

MONTRÉAL, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Suite au dévoilement des douze meilleurs véhicules en vente au Canada pour 2025, par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC), c'est aujourd'hui le coup d'envoi de la 80e édition du Salon de l'Auto de Montréal, présenté par iA Groupe financier, au Palais des congrès de Montréal jusqu'au 26 janvier 2025. Une sortie idéale pour venir admirer plus de trente (30) marques confirmées, dont le retour de plus de 10 marques emblématiques comme Mercedes-Benz, Subaru, Volvo, Lotus et les marques du Groupe Stellantis Chrysler, Dodge, Jeep, RAM, FIAT, Alfa Romeo, tout en accueillant pour la première fois Lucid Motors et Polestar, des leaders de l'innovation électrique.

Les visiteurs pourront découvrir 12 nouveaux modèles de la prestigieuse collection de Ferrari de Luc Poirier qui présentera plus de trente véhicules. C'est également le retour de la Zone Performance qui proposera 30 véhicules modifiés, pour les passionnés de tuning. À ne pas manquer également: 25 modèles aux essais routiers des véhicules électriques, le plus grand nombre jamais présenté au public !

« L'édition 2025 du Salon de l'Auto de Montréal, avec sa nouvelle identité et toutes les nouveautés qu'elle propose, me convainc d'une chose : son pouvoir d'attraction et son désir constant d'aller toujours plus loin. Le soin apporté par l'organisation pour se réinventer en fait un événement phare du milieu automobile à l'échelle mondiale », soutient Bertrand Godin, coureur automobile, expert en sécurité routière et porte-parole du Salon de l'Auto de Montréal pour une 23e année.

Pour bénéficier pleinement de l'expérience

Pour vivre pleinement cette expérience, l'achat de billet en ligne est recommandé pour éviter les files d'attente. La durée minimale recommandée pour une visite au Salon est de deux heures. Pour une ambiance plus détendue, il est agréable de visiter le Salon en semaine, lorsque les foules sont généralement moins importantes. Site web du Salon: salonautomontreal.com

