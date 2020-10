Alors que les performances des magasins traditionnels sont toujours à la traîne par rapport à celles du commerce numérique, les détaillants qui ont plusieurs magasins recalibrent leurs stratégies d'exécution pour répondre aux nouvelles préférences des clients et à la demande de capacité.

MONTRÉAL, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), entreprise de logiciel de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de commerce omnicanal de premier plan, est ravie d'annoncer que de nombreux détaillants qui utilisent la technologie Tecsys pour gérer les commandes de détail, ont mis à profit la souplesse de leur plateforme de distribution omnicanal pour utiliser les stocks contenus dans leurs salles d'exposition pour faire une micro-exécution des commandes en ligne. Cette plateforme de gestion des commandes distribuées permet de faire face à l'essor des commandes de commerce électronique pendant les arrêts dus à la pandémie et d'équiper les détaillants pour réduire l'achalandage pendant les pics saisonniers.

La demande d'options de ramassage et de livraison dans le secteur de la vente au détail s'est intensifiée depuis la pandémie, et la tendance indique que ces canaux d'exécution ne risquent pas de s'essouffler. De nombreux détaillants sont structurés pour un mélange d'achats en magasin et en ligne optimisé en fonction des volumes pré-pandémiques, et les clients de Tecsys sont équipés pour modifier leur réseau de distribution et leur stratégie afin de s'adapter à l'essor du commerce numérique qui risque d'atteindre des sommets pendant la période des fêtes.

Parmi ces clients de Tecsys se trouve le détaillant national de chaussures Browns Shoes Inc. Il s'appuie sur son système de gestion des commandes distribuées Tecsys pour alimenter une expérience d'achat multicanal qui rapproche les achats numériques et physiques, et permet l'exécution des commandes dans tous les points de vente au détail grâce à la micro-exécution et à un centre de distribution central. La micro-exécution est le processus qui consiste à exploiter les vitrines des magasins de détail pour l'exécution et la collecte des commandes en ligne pendant les temps d'arrêt d'un magasin ou parallèlement aux achats des consommateurs.

La survenue de la pandémie a poussé Brown Shoes à s'adapter à l'évolution des préférences des acheteurs sur les canaux numériques. La flexibilité de la plateforme Tecsys a permis à Browns Shoes de tirer parti des stocks de tous ses sites (magasins et centres de distribution), même pendant les périodes d'arrêt, et d'exécuter les commandes des clients sans problème malgré le morcellement des stocks sur plusieurs sites, et de poursuivre ses activités malgré les perturbations.

Comme l'explique Alexandre Hubert, directeur principal de la stratégie informatique et de la logistique chez Browns Shoes : « La plateforme Tecsys nous permet d'avoir une visibilité des stocks en temps réel, d'optimiser l'acheminement des commandes et de disposer d'une solution qui permet des capacités opérationnelles avancées de vente au détail en étoile. Nous étions déjà en mesure d'honorer les commandes des magasins, de sorte que même si la pandémie a mis fin aux achats en personne, nous avons pu activer et désactiver les sources de stocks pour traiter les transactions en fonction de ce qui était disponible et accessible et regrouper ces commandes multilignes à des endroits désignés pour les livraisons de commandes ou les envois en boîtes individuelles. »

À l'instar de la micro-exécution, les entrepôts de préparation des commandes impliquent une conversion complète du magasin en centre d'exécution en recalibrant la disposition physique et les flux de travail logiques pour s'adapter aux itinéraires de prélèvement et à la capacité optimum. La transformation d'un magasin de détail en entrepôt de préparation des commandes rend l'exécution des commandes en ligne plus efficace. L'agencement et les processus de préparation des commandes d'un site converti sont revus pour optimiser la capacité de traitement des commandes et améliorer les performances d'exécution. Bien que cette stratégie soit le plus souvent utilisée par l'industrie alimentaire, un des plus grands centres de vente au détail d'Australie a converti deux magasins en centres d'exécution de préparation des commandes en utilisant le logiciel de gestion des commandes au détail de Tecsys.

« La plateforme Tecsys leur a permis de s'adapter rapidement et facilement aux demandes du marché », a déclaré Steven Berkovitz, responsable de la plateforme de Tecsys. « Ils ont pu commencer à traiter des commandes en ligne dans des entrepôts de préparation des commandes sans perturber les consommateurs. Comme le système Tecsys est déjà configuré pour virtualiser les stocks dans les points de vente au détail et exécuter les commandes en fonction d'un certain nombre de paramètres configurables, ils ont eu la possibilité de clôturer, convertir et traiter les commandes en quelques jours. »

La micro-exécution et l'exécution dans les entrepôts de préparation des commandes sont des fonctionnalités prêtes à l'emploi dans l'offre de logiciels de vente au détail de Tecsys. Comme les profils et les préférences d'achat des acheteurs changent en raison de la COVID-19, les commerces de détail équipés du logiciel Tecsys sont en mesure de s'adapter rapidement au comportement des consommateurs.

« Il est utile, sur des marchés en mutation, de pouvoir recalibrer et réinventer vos canaux de traitement des commandes pour répondre aux nouvelles demandes des clients, et nous constatons des changements extraordinaires sur le marché de la vente au détail », poursuit Steven Berkovitz. « Les comportements d'achat prévus se sont accélérés, le rapport entre les achats en magasin et les achats numériques ont fait un bond d'environ 10 ans selon certains analystes. La souplesse des options d'exécution donne aux détaillants la possibilité de mieux servir leurs clients en ligne, plus rapidement et plus intelligemment. »

« Les clients de Tecsys sont dans une position unique pour tirer parti de leurs sites de vente au détail existants afin de répondre à la demande croissante des consommateurs en matière d'options de collecte et de livraison par simple pression d'un bouton », explique Peter Brereton, président et directeur général de Tecsys. « Qu'il soit question de tirer parti de la micro-exécution, de se convertir en entrepôt de préparation des commandes, de s'implanter dans un nouveau pays, d'ajouter une nouvelle option d'exécution comme la livraison à domicile, nous avons le privilège d'aider nos clients à naviguer dans la tourmente et à en sortir avec de meilleures options pour leurs consommateurs, ce qui se traduit par des performances de premier ordre. »

La plateforme de vente au détail de Tecsys est l'offre SaaS tout-en-un qui alimente le commerce multicanal et omnicanal de certaines des marques les plus importantes du monde. Le logiciel Tecsys donne aux détaillants la capacité d'acheminer et d'exécuter les commandes en ligne et les commandes physiques de manière dynamique, et il sert de base pour l'exécution des commandes distribuées, la collecte en magasin et en bordure de trottoir, l'expédition depuis le magasin et la livraison à domicile, entre autres méthodes de livraison. Les solutions de l'entreprise permettent la saisie, le traitement et la distribution des transactions sur les canaux numériques et en magasin, offrant aux détaillants un fournisseur unique pour la gestion de la distribution de bout en bout, capable d'acheminer des combinaisons complexes de gestion des commandes.

