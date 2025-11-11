Devancement de la loi 14 : un écran de fumée pour cacher le désengagement financier de la CAQ

MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) condamne fermement l'annonce du ministre du Travail, Jean Boulet, visant à devancer l'entrée en vigueur de la loi 14, initialement prévue pour le 30 novembre.

Cette loi constitue déjà une atteinte grave aux droits syndicaux. Son application anticipée, en pleine négociation, est une tentative de court-circuiter le processus de médiation et de négociation en cours.

Rappelons que le 1er novembre dernier, le syndicat a tenu une seule et première journée de grève, et ce, depuis 38 ans.

« Ce geste du ministre Boulet est une provocation. Plutôt que de favoriser un règlement négocié, il choisit de brandir une loi coercitive et anticonstitutionnelle. C'est ça la grande solution de la CAQ? Devancer l'application d'une loi qui ne passera pas le test des tribunaux? », déclare Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Alors que les négociations se poursuivent intensivement, l'intervention du gouvernement, loin d'apaiser les tensions, risque de durcir les positions et de prolonger inutilement le conflit.

« On assiste à de l'hypocrisie pure de la part de la CAQ qui se positionne dans ce conflit comme s'il en était témoin alors qu'il en est la cause. Depuis son arrivée au pouvoir, la CAQ a systématiquement sous-financé le transport collectif, mettant les sociétés de transport dans une position intenable. Le gouvernement a toutes les cartes en main pour dénouer cette impasse sans empiéter sur les droits fondamentaux des travailleurs et des travailleuses », ajoute le président.

La section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), représentant les 4500 chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et chauffeurs du transport adapté de la Société de transport de Montréal (STM), est présentement à la table de négociation et continuera d'y consacrer toutes ses énergies.

Elle se mobilise présentement pour des horaires de travail plus humains et la fin du temps de travail non rémunéré afin de favoriser une meilleure conciliation travail-vie personnelle.

Aucun commentaire supplémentaire ne sera émis afin de permettre à la médiation de suivre son cours.

Le SCFP représente plus de 143 000 membres au Québec, dont plus de 8500 dans le secteur du transport terrestre. Il s'agit du plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514 885-4733, [email protected]