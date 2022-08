GATINEAU, QC, le 17 août 2022 /CNW/ - Parcs Canada dirige un effort de collaboration avec des partenaires autochtones, Environnement et Changement climatique Canada et les gouvernements de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et des Territoires du Nord-Ouest pour coordonner une mission de suivi réactif effectuée par des représentants du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO au site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo entre le 18 et le 26 août 2022.

L'Agence Parcs Canada s'est engagée à assurer la conservation du site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo pour les générations actuelles et futures et a invité la mission de l'UNESCO à communiquer les progrès réalisés à ce jour dans la mise en œuvre du Plan d'action pour le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo 2019 et à examiner l'état général de conservation de l'aire protégée. Cette mission fait suite au rapport sur l'état de conservation qui a été soumis au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO en février cette année.

L'itinéraire permettra aux représentants de la mission de visiter le parc national et d'entendre les points de vue des nombreux partenaires et intervenants participant à la promotion de la conservation de cette importante aire protégée, notamment les nations et communautés autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations non gouvernementales et les ministères fédéraux.

Des représentants du Centre du patrimoine mondial ont visité le parc national Wood Buffalo dans le cadre d'une mission de suivi réactif en 2016. En 2017, le Centre du patrimoine mondial a demandé au Canada d'élaborer un plan d'action pour répondre aux conclusions de la mission. Parcs Canada a dirigé un effort de collaboration pour élaborer un plan d'action pluriannuel en 2019 afin de répondre aux préoccupations concernant la conservation des éléments du patrimoine naturel pour lesquels la valeur universelle exceptionnelle du parc est reconnue. L'élaboration et la mise en œuvre continue du plan d'action se sont appuyées sur les perspectives, les valeurs et les connaissances des Autochtones et en tiennent compte.

Le plan d'action est très complet, avec 138 mesures clés à mettre en œuvre entre 2019 et 2026, ainsi que des mesures de gestion continue par la suite. À ce jour, plus des deux tiers du plan ont été mis en œuvre ou sont en cours. Les mesures du plan d'action ont été soutenues par un investissement sans précédent de plus de 87 millions de dollars de fonds fédéraux à ce jour pour conserver ce site important.

La gestion de l'eau est un aspect important de la conservation du parc national Wood Buffalo, et le Canada prépare le terrain pour soutenir davantage la gouvernance intergouvernementale de l'eau en élaborant la modélisation nécessaire pour mieux comprendre les besoins en débits environnementaux et les effets cumulatifs dans le delta Paix-Athabasca. En plus de ces travaux, le Canada et les communautés autochtones collaborent à la conception et au développement de structures de contrôle de l'eau qui visent à rétablir les niveaux d'eau dans le delta et à assurer l'accès et l'utilisation traditionnels des terres.

Le bison est une espèce clé dans le parc national Wood Buffalo et un dialogue est en cours avec les nations et les communautés autochtones sur un projet d'accord de conservation pour le troupeau de bisons du lac Ronald. Les principales mesures de conservation incluses dans le projet d'accord sont déjà mises en œuvre pour faire face aux menaces imminentes qui pèsent sur le troupeau, notamment la protection étendue de l'habitat essentiel adjacent au parc national et l'avancement de l'élaboration d'un plan de gestion du troupeau.

L'une des réussites remarquables au parc national Wood Buffalo en matière de conservation est le rétablissement de la population de grues blanches Aransas-Wood Buffalo, qui était proche de l'extinction au milieu des années 1940. Bien qu'elle soit toujours inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition aux États-Unis et au Canada, l'espèce continue de se rétablir et la population Aransas-Wood Buffalo a atteint un taux de croissance de 4,4 % et une population totale estimée à 543 oiseaux en février 2022.

Dans le parc, les changements climatiques sont un facteur de stress environnemental important ayant des répercussions culturelles majeures pour les communautés autochtones. Divers projets relatifs aux changements climatiques ont été entrepris et les travaux se sont concentrés sur une meilleure compréhension du climat futur et sur l'évaluation des risques et de la vulnérabilité liés aux changements climatiques.

Parcs Canada apprécie les commentaires de l'équipe d'évaluation internationale; après la mission, des représentants du Centre du patrimoine mondial et de l'Union internationale pour la conservation de la nature formuleront une recommandation sur l'état général de conservation du parc.

L'Agence Parcs Canada s'est engagée à faire en sorte que le site du patrimoine mondial du parc national Wood Buffalo reste un lieu précieux aujourd'hui et pour les générations futures. L'Agence est reconnaissante de la collaboration continue des partenaires autochtones, provinciaux et territoriaux ainsi que de l'intérêt et du soutien constants des intervenants. Cette collaboration et ce partenariat sont essentiels pour faire avancer les mesures décrites dans le Plan d'action 2019 et pour la préservation continue de cette importante aire protégée.

