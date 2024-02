Deuxième appel de propositions - Le gouvernement poursuit ses efforts de création de chaires de recherche axées sur le Québec

QUÉBEC, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Mme Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur, conjointement avec M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, et le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), lancent aujourd'hui un deuxième concours dans le cadre du programme des Chaires de recherche du Québec.

Cet appel de propositions permettra le financement de deux chaires de recherche supplémentaires, qui porteront sur l'histoire contemporaine du Québec et sur la démocratie, le vivre-ensemble et les valeurs communes au Québec.

La gestion du programme des Chaires de recherche du Québec et le processus de sélection des candidatures ont été confiés à la Direction des actions concertées du FRQSC. La communauté scientifique est ainsi appelée à soumettre au FRQSC, du 2 février au 27 mars 2024, à 16 heures, des propositions selon les balises énoncées dans les règles du concours.

Les objectifs des chaires sont les suivants :

étudier la réalité québécoise et ses spécificités;

soutenir la recherche et l'innovation sur les thèmes ciblés;

contribuer à l'élaboration des politiques publiques et proposer des pistes d'action;

encourager le partage des savoirs scientifiques et expérientiels par des activités de mobilisation des connaissances;

favoriser le rayonnement de la recherche portant sur la réalité québécoise et susciter davantage de collaborations internationales, notamment dans la Francophonie;

participer à la formation d'une relève en recherche et de personnel hautement qualifié.

Le montant maximal offert pour chaque chaire de recherche est de 380 000 $ par année, pendant cinq ans, incluant les frais indirects de recherche. L'annonce des résultats de ce concours aura lieu en septembre 2024.

Rappelons que ce deuxième appel de propositions fait suite à la première édition du concours, qui s'est tenue à l'automne dernier. Les propositions devaient alors s'aligner sur les trois thèmes suivants : la situation démolinguistique au Québec et les politiques linguistiques; le développement de l'intelligence artificielle et du numérique en français au Québec; la découvrabilité des contenus scientifiques en français.

Citations :

« Cette nouvelle étape démontre l'importance qu'accorde notre gouvernement au soutien de la recherche qui porte sur notre société. Se concentrer sur des sujets tels que l'histoire contemporaine du Québec et la démocratie ainsi que sur les valeurs communes de notre société est crucial pour comprendre et façonner le Québec d'aujourd'hui et de demain. Ces thèmes, qui me tiennent particulièrement à cœur, permettront d'éclairer des aspects essentiels de notre identité et de nos défis collectifs. Je suis convaincue que nous verrons émerger de nombreuses propositions stimulantes et que ces chaires joueront un rôle clé dans l'approfondissement de notre compréhension des enjeux auxquels le Québec est confronté. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« La recherche a un rôle important à jouer pour nous aider à comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et à quelles valeurs nous tenons. Je salue le lancement de ce deuxième appel de propositions du programme des Chaires de recherche du Québec, qui se concentre sur les thèmes de l'histoire contemporaine du Québec ainsi que sur la démocratie, le vivre-ensemble et les valeurs communes au Québec. Des travaux porteurs d'avenir pour notre société en résulteront bientôt. »

Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec

Faits saillants :

Les objectifs, les thèmes et les axes de recherche des chaires ont fait l'objet d'une consultation auprès des ministères suivants : le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit, le Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité ainsi que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie.

Rappelons que le budget du Québec dévoilé en mars 2023, prévoyait une enveloppe de 10 millions de dollars par an pendant cinq ans pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Cette somme était destinée à la création, à partir de 2023-2024, de cinq nouvelles chaires de recherche orientées vers des sujets liés aux spécificités québécoises.

