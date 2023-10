Deux syndicats du transport scolaire à nouveau en grève bientôt

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN, QC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Le Syndicat national du transport écolier du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN et le Syndicat du transport scolaire du Saguenay-CSN ont tous deux envoyé un second avis de grève au ministère du Travail aujourd'hui même dans le but de déclencher la grève générale illimitée, et ce, dès le 30 octobre prochain.

« Lors de la dernière séance de conciliation, l'employeur s'est volatilisé, sans avertir alors que le syndicat aurait voulu échanger avec lui avant qu'il ne quitte la table de négociation. L'employeur dispose donc d'un bon temps de réflexion avant que la grève ne soit déclenchée et nous espérons qu'il prendra cette période pour revenir négocier », déclare Josée Dubé, présidente du secteur du transport scolaire de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

La Commission scolaire Central Québec, le Centre de services scolaire de la Jonquière et le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay seront touchés par ces deux arrêts de travail.

Les deux syndicats ont respectivement voté un mandat pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée à 100 % et sont sans contrat de travail depuis le 30 juin 2023. Le Syndicat national du transport écolier du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN a adopté son mandat de grève en assemblée générale le 12 avril dernier et le Syndicat du transport scolaire du Saguenay-CSN l'a voté le 13 avril dernier.

Le Syndicat national du transport écolier du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN regroupe 148 membres alors que le Syndicat du transport scolaire du Saguenay-CSN en regroupe 77. Les deux unités sont affiliées à la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN).

La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central des syndicats nationaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean-CSN regroupe quelque 160 syndicats de la région et représente 16 000 membres issus de tous les secteurs d'activité.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

Aucune entrevue ne sera accordée avant le déclenchement de l'arrêt de travail.

SOURCE CSN

